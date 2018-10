Wiesenbach. (agdo) Es ist jetzt beschlossene Sache: Ab dem 1. Januar 2019 übernimmt der Verein Postillion mit Sitz in Wilhelmsfeld den kommunalen Kindergarten "Unterm Regenbogen" in Wiesenbach. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung. Die Kindertagesstätte soll zunächst ohne große Veränderungen weitergeführt werden.

Die Übergabe des Betriebs sei im Hinblick auf den anstehenden Kindergartenneubau in Erwägung gezogen worden, erklärte Bürgermeister Eric Grabenbauer. Die eigenständige Führung der kleinen Kindertagesstätte sei nur noch unter großen, auch finanziellen, Anstrengungen gesetzeskonform möglich. Das betreffe vor allem die Vertretungsregelung, wenn jemand krank oder im Urlaub sei, so Grabenbauer. Zudem habe die Kindergartenleiterin zum Ende des Jahres gekündigt. Es würde also passen, dass der Postillion die Kindertagesstätte Anfang Januar übernehme.

Übernommen werden auch die Mitarbeiter. Wiesenbach sei seit vielen Jahren Mitglied im Postillion und habe über die offene Jugendarbeit bereits gute Erfahrungen mit dem Verein gemacht, so Grabenbauer. Zudem hatte der Rathauschef bei einem Elternabend die Eltern über die mögliche Übernahme informiert und hätte keine negative Resonanz bekommen, wie er erzählte.

Stefan Lenz, Geschäftsführer des Postillions, stellte den Verein vor. Dabei handle es sich um einen gemeinnützigen Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis. Mit 24 Standorten sei man im Kreis vertreten. Darunter in Eppelheim, Leimen, Schönau und Sandhausen. Der Verein hat derzeit rund 480 Mitarbeiter, die in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schulsozialarbeit, Erziehungshilfe und mobile Jugendarbeit tätig sind. Zudem gibt es ein Vertretungsteam mit etwa 70 Mitarbeitern, die bei Krankheit, Urlaub oder anderen Ausfällen einzuspringen.

Einige Räte waren zunächst etwas unsicher, das "Zepter aus der Hand" zu geben. Denn mit der Übernahme des Postillions habe die Gemeinde "nichts mehr zu sagen", hieß es. Sie ist dann nur noch für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, sprich Kosten für Hausmeister oder Gebäudenebenkosten wie Strom oder Wasser, zuständig. Was aber das Konzept des Kindergartens angeht, das liegt dann ganz in den Händen des Postillions. Stefan Lenz meinte aber, man könne mit ihm bei Unklarheiten natürlich ins Gespräch kommen.

Jürgen Berger (SPD) war es wichtig, dass bestehenden Traditionen, beispielsweise die Forscherstation, weitergeführt werden. In die gleiche Kerbe schlug Wolfgang Arnold (Grüne), dem eine gute Zusammenarbeit mit dem katholischen Kindergarten und der Schule am Herzen liegt. Stefan Lenz betonte, man wolle Kontinuität und nicht zwanghaft etwas verändern. Gernot Echner (FW) meinte, er habe Vertrauen in den Postillion. Diese Auffassung vertrat auch Markus Bühler (Grüne), der im Beirat des Postillions sitzt.

Letztendlich gab es für die Übergabe von "Unterm Regenbogen" einstimmig grünes Licht. Die Kindergartengebühren bleiben zumindest bis Ende des Jahres unverändert. Auch dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung bei nur einer Gegenstimme zu.