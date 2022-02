Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Die erste Tat der sechs "Wissebacher Hexen" am gestrigen Schmutzigen Donnerstag auf dem Rathausplatz war, den Schlips von Bürgermeister Eric Grabenbauer deutlich mit der Schere zu stutzen. Endlich wieder Flagge nach der längeren Corona-Flaute zeigen, lautete ihr Motto, das sie nach einem Hexen-Spaziergang durch den Ort mit dem Hissen der Hexenflagge beim Aldi-Kreisel eins zu eins umsetzten.

Das Rathaus zeigte sich gut vorbereitet für den Hexenbesuch. Bauhofmitarbeiter hatten Stehtische mit Sektgläsern und Sektflaschen auf dem Rathausplatz aufgestellt. Stimmungsmusik tönte aus Lautsprecherboxen und Rathausmitarbeiter mit und ohne Verkleidung versammelten sich vor der Rathaustür.

Im vergangenen Jahr hatten die Hexen den Bürgermeister vor eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt. Die Hexenschlumpel "EricA" besser bekannt als "Sektella Schwefeldampf" hatte das Jahr mit dem Bürgermeister verbracht. Als Nachweis, dass sie ins Rathausgeschehen und ins Privatleben des Ortsoberhaupts einbezogen wurde, lieferte der Bürgermeister monatliche Fotos.

Wortführerin Hexe Esmiralda Schnatterinchen vermisste allerdings Fotos vom Juni und November. Dafür hatte der Bürgermeister im Juli zwei Fotos geschickt und für den November konnte er den Nachweis eines abgeschickten Fotos erbringen. Auch in den Urlaub in den Schwarzwald durfte die Hexenschlumpel den Bürgermeister begleiten. "Sogar in der Sauna waren wir gemeinsam", verriet Eric Grabenbauer und meinte: "Das war sehr eindrucksvoll, aber nicht so sehr von meiner Seite aus" – ein Foto dazu hatte er leider nicht. So war allenfalls für das im Juni nicht zugeschickte Foto der Forderung der Hexen nach einer Kiste Sekt oder wahlweise einem Gutschein für den Biergarten am Kreisel nachzukommen. Für die Hexenschar hielt Eric Grabenbauer eine laminierte Bildersammlung bereit, welche die Hexen nur allzu gerne entgegennahmen.

Jetzt galt es noch, die Hexenschlumpel "EricA" einzuholen. Die wollte nämlich hoch hinaus, wie es der Bürgermeister formulierte und hing deshalb anstelle einer Flagge am Fahnenmast vor dem Rathaus. Das Einholen ging nicht ganz ohne Blessur für die Hexenschlumpel ab, die bei diesem Vorgang ihr Gesicht verlor. Dafür herzte sie Eric Grabenbauer noch einmal innig und ihr Konterfei war flugs wieder aufgesetzt.

Nach dieser Strapaze legte die kleine Hexenschar ihre "EricA" in den mitgeführten Kinderwagen, den reichlich abgeschnittene Schlipse zierten. Auch für die besonderen Zeiten zeigten sich die Hexen gewappnet und hatten Schnapsgläser gefüllt mit giftgrüner und roter Wackelpudding-Masse als Booster-Impfung vorbereitet. Und wie sollte man die genießen? "Rausschlecke", lautete die Aufforderung oder herauslöffeln, so denn ein Kaffeelöffel zur Hand war.

Noch stand man gemütlich beisammen; doch der Plan war, sich auf den Weg zu machen. Auch der Panoramaschule stattete das Hexenvolk einen Kurzbesuch ab – ohne die Innenräume zu betreten, um für die Kinder vorbereitete süße Leckereien dort zu deponieren. Danach zog die bunte Schar weiter durch die Gemeinde und meldete sich auch bei der Geschäftswelt ganz Corona-konform zurück, ehe die Aktion beim Aldi-Kreisel startete.