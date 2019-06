Von Klaus Emig

Wiesenbach. Es hat sich längst eingebürgert, dass Wiesenbacher Bürgerinnen und Bürger im Bürgersaal des Bürgerhauses zu gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen der verschiedensten Art zusammenkommen. Doch bei diesem ganz besonderen Anlass waren sie längst nicht unter sich: Die Verpflichtung von Bürgermeister Eric Grabenbauer, offiziell im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, hatte viele Gäste in die total ausgebuchte "gute Stube" der Ortsgemeinschaft geführt.

Zur Einführung des Bür-germeisters in seine dritte Amtsperiode gab es sogleich eine rundum gelungene Überraschung: Seine Töchter Lena und Sara eröffneten die Feierlichkeiten musikalisch mit Flöte und Klarinette. Damit war allerdings noch nicht geklärt, wer in der Familie künftig den Ton angibt. Bei seiner Begrüßung bezog sich Bürgermeister-Stellvertreter Markus Bühler auf dieses familiäre "Ständchen" mit der Bemerkung, die Töchter hätten sich bei der Planung des Zeremoniells "gleich bereit erklärt, ihrem Vater den Marsch zu blasen".

Markus Bühler führte in seinem Rückblick "nur wenige Beispiele" für das an, was Eric Grabenbauer in den vergangenen acht Jahren in die Wege geleitet hat. Das alles funktioniere "natürlich nur, wenn die Familie mitspielt", so sein Hinweis. Sein Ideenreichtum, seine Ehrlichkeit und seine Kritikfähigkeit zeichneten ihn aus. Der Gemeinderat absolviere jährlich "arbeitsintensive und produktive Klausurtagungen".

Vor der eigentlichen Verpflichtung verwies Markus Bühler darauf, dass bei der Wiederwahl eines Bürgermeisters dieser zwar nicht neu zu vereidigen sei, doch solle er gemäß der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg auf seine Pflichten und den abgelegten Amtseid hingewiesen werden. Das Umhängen der Amtskette war von lebhaftem Beifall begleitet. Symbolträchtig fielen die ersten Sonnenstrahlen an diesem eher grauen Tag in den Bürgersaal.

Nachdem Eric Grabenbauer die "Verpflichtungsformel" nachgesprochen hatte, erfolgte der damit verbundene Handschlag. Neben dem Wunsch nach Erfolg und einem glücklichen Händchen für Eric Grabenbauer dankte Markus Bühler auch dessen Ehefrau Birgit mit einem Blumenstrauß dafür, dass sie ihrem Mann "den Rücken freihält und ihn unterstützt".

Joachim Bauer, der Erste Landesbeamte des Rhein-Neckar-Kreises, überbrachte die Grüße von Landrat Stefan Dallinger. Dabei bezeichnete er Wiesenbach als "außergewöhnliche Gemeinde im Kreisgebiet" und sicherte die Unterstützung des Kreises zu. Bürgermeister Holger Karl aus Bammental sprach für den Bürgermeistersprengel Odenwald/Kraichgau und den Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd und bezeichnete Grabenbauer als einen Menschen, "der seine Heimat im Herzen trägt". Als Geschenk überreichte er Honig aus Bammental und "nachhaltigen Champagner" aus der französischen Partnergemeinde Vertus. Pfarrerin Franziska Gnändinger überbrachte den Dank der beiden Kirchengemeinden und des katholischen Kindergartens mit einem Strauß bunter Rosen. Sie zog zunächst eine gelbe Rose heraus - als Symbol "für die Schönheit des Ortes". Die rote Rose galt dem "Wohlergehen der Menschen in Wiesenbach". Rosa war die Rose, die für "Vielfalt und Zukunft" stand. Michael Fanz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenbach, lobte die Entscheidungen der Gemeinde in Bezug auf diese wichtige Einrichtung: "Wiesenbach hat alles richtig gemacht." Dabei würdigte er "den offenen Umgang zwischen Verwaltung und Feuerwehr". Markus Kustocz, Leiter des Haupt- und Bauamts, bedankte sich besonders für "das offenen Ohr", das der Bürgermeister für seine Mitarbeiter habe. Für ihn sei Eric Grabenbauer der "Inbegriff eines Bürgermeisters".

Nach einem Gitarrensolo von Christoph Rösch folgten zunächst weitere Grußworte, ehe nach einer "musikalischen Pause" der alte und neue Bürgermeister das Wort ergriff. Seine Ansprache begann er mit einem Dank für die netten Worte und die damit verbundene Anerkennung. Im Rückblick mache es ihn "stolz, wie viele Projekte von Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Bürgermeister geplant, entschieden und umgesetzt wurden".

Dabei sprach er insbesondere die Baumaßnahmen an. Das ihm zugesprochene Lob tue "sehr gut" und gebe ihm Kraft für die kommenden Jahre. Bei anonymen Briefen, Fehldarstellungen und Verleumdungen sollte man sich hingegen keine Gedanken über Gegendarstellungen machen, sagte Bürgermeister Grabenbauer im Hinblick auf aufgeflammte Aktivitäten aus dem "Untergrund".

Sein Wahlergebnis am 24. März und das der Gemeinderäte am 26. Mai habe "uns und unsere vergangene Arbeit bestätigt und allen Gewählten den Auftrag gegeben, in Zukunft als Gemeinderat und Bürgermeister die kommunalpolitische Verantwortung für Wiesenbach zu tragen", betonte der Rathauschef und Vorsitzende des Gemeinderats. Er sehe sich "weiterhin als Ideengeber und Motivator für eine zukunftsfähige Gemeinde". Man werde auch weiterhin versuchen zu verhindern, dass "künstlich eine Diskussionsfreude aufkommt, nur um einige Gemeinderatssitzungen interessanter werden zu lassen".

Seine Dankesworte gingen in verschiedene Richtungen. Grabenbauer räumte ein, manche Mitarbeiter hätten unter seiner Ungeduld und seinem "versuchten Perfektionismus zu leiden". Er versprach aber nicht, "dass sich das in den nächsten acht Jahren ändern wird". Grabenbauer fasste zusammen: "Die Themen, die mir immer besonders am Herzen lagen, werden auch die Zukunft beherrschen."

Die Töchter Lena und Sara Grabenbauer schlossen die Gemeinderatssitzung zur Verpflichtung ihres Vaters musikalisch ab und leiteten damit zum Stehempfang über.