Wiesenbach. (mgs) "Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig", gab Bürgermeister Eric Grabenbauer auf der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal seine Meinung und die vom Technischen Ausschuss wieder. Er nahm damit Bezug zum Vorhaben der Gemeinde, die Fahrzeughalle in der Hauptstraße 22 – und damit direkt angrenzend an das Rathaus und den Platz der Freundschaft – zu einer Gewerbeeinheit umzubauen.

Auch die Räte äußerten sich durchweg positiv und zustimmend zu den Umbau- und Erweiterungsplänen, mit denen der Pächter des dortigen Eiscafés im vergangenen Jahr auf die Gemeindeverwaltung zugegangen war. Er möchte in Kombination mit seinem Café zusätzlich in der angrenzenden ehemaligen Fahrzeughalle der Feuerwehr ein italienisches Bistro eröffnen. Dazu muss die circa 100 Quadratmeter große Fahrzeughalle in Gastraum, Küche und Lager umgestaltet werden.

Dem "Ja" der Räte für die Umbauvariante folgte ein Antrag auf Nutzungsänderung. In der jüngsten Sitzung konnten Eric Grabenbauer und Hauptamtsleiter Markus Kustocz dem Gemeinderat mitteilen, dass die Genehmigung seitens des Landratsamtes erteilt und auf dem Weg sei.

Die Pläne ausgearbeitet hat das Architekturbüro Orlandi, das auch den Neubau an Schule und Kindergarten für die Gemeinde begleitet. Dessen Kostenschätzung vom Juni 2021 noch ohne Freiflächengestaltung lag bei 191.233 Euro. Preissteigerungen im Baugewerbe, Erfahrungswerte mit aktuellen Ausschreibungen aber auch geänderte Planungen ergaben nun höhere Kosten: rund 460.000 Euro. Weil die Freifläche vor den jetzigen Hallentoren gut einsehbar sei, möchte der Pächter diese bewirtschaften, teilte Kustocz mit.

Die neue Terrasse soll ganzjährig zur Verfügung stehen, also auch bei entsprechenden Veranstaltungen auf dem Rathausplatz. Das bedeute für Vereine, dass sie diese Fläche nicht mehr für eigene Veranstaltungen nutzen können. Kustocz erklärte, dass in Gesprächen mit den Verantwortlichen und dem Ausschuss für Umwelt und Technik Alternativen für die eingeschränkte Platznutzung der Vereine gefunden wurden und die Umbauplanungen Zustimmung gefunden hätten.

Die Räte waren sich einig, für die geänderte Planung und die Ausschreibungskriterien für den Gebäudeumbau und die Terrasse zu stimmen und überplanmäßige Haushaltsmittel bereitzustellen. Denn, so ergänzten Grabenbauer und Kustocz, das Jahresergebnis 2021 fiel deutlich besser aus, als dies im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet wurde. Dies eröffne damit die Möglichkeit, die Mehrkosten des Projekts zu kompensieren.

Mitglieder des Gemeinderats äußerten sich zu den Umbauplänen: "Es sei ein großer, aber ein richtiger Schritt und eine Aufwertung des Gebäudes", meinte Matthias Köstle (Grüne). Fraktionskollege Markus Bühler ergänzte die Notwendigkeit der Maßnahme im Hinblick auf fehlende Gastronomie im Ort: "Finanziell tut es weh, aber wir tun etwas Zukunftsträchtiges". Gernot Echner (Freie Wähler) hob den Aspekt der Barrierefreiheit hervor. "Ideen sind gereift", begrüßte er, dass energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Fenster, der Einbau von Glasfaltanlagen statt der Industrietore, die Dämmung des Fußbodens und der Decke positive Aspekte für die Energiebilanz des Gebäudes seien.

Auch Martina Berger (SPD) war mit der Gestaltung des Innen- und Außenbereichs zufrieden. Fraktionskollege Ulrich Buck sowie Michael Grimm und Wolfgang Hannemann (beide CDU) sahen eine lohnende Investition und runde Sache. Die Räte stimmten den Konditionen des Mietvertrags zu und vergaben ebenso einstimmig die Architekten- und Ingenieurleistungen an das Architekturbüro Orlandi, Heidelberg, an das Ingenieurbüro Schulz, Eberbach, und ans Ingenieurbüro "Martin – Schnese", Reichartshausen.