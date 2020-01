Wiesenbach. (mf/pol/van) Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach nach Langenzell gerufen. Beim Hofgut des Schlosses Langenzell war aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Feuerwehrkräfte aus Wiesenbach, Bammental und Neckargemünd rückten an und waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Der 66-jährige Bewohner des Zimmers befand sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Wie die Beamten weiter berichten, soll das Feuer im Bereich eines Holzofenkamins ausgebrochen sein, die genaue Ursache sei aber noch nicht bekannt. Verletzte gab es keine. Die drei Bewohner des Hauses kamen bei Bekannten unter.

An dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus dem 19. Jahrhundert entstand ein Schaden von circa 100.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt.

Update: Freitag, 3. Januar 2020, 8.10 Uhr