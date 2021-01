Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Lärm macht krank und ständiger Lärm ab 4 Uhr in der Frühe, wenn die ersten unbeladenen Schwerlaster durch die Straßen poltern, ist unerträglich und gesundheitsgefährdend." Mit diesen Worten überreichte Bernd Ellwanger in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Maik Brandt. 130 Meckesheimer Bürger haben ihr Veto gegen die Erweiterungspläne für den Tontageabbau im benachbarten Lobenfeld eingelegt. Hinzu kommen 99 Unterschriften aus Mönchzell.

Die Firma Wienerberger hatte wie berichtet einen Antrag gestellt, die aktuelle Abbaufläche um 18 Hektar zu erweitern. Sollte der Antrag vom zuständigen Regierungspräsidium in Freiburg bewilligt werden, würde die neue Abbaugenehmigung bis zum 31. Dezember 2044 reichen. Es sei jetzt "die letzte Chance", etwas gegen die Erweiterung der Abbaufläche zwischen Lobenfeld und Mönchzell zu unternehmen, betonte Ellwanger bei der Übergabe der Unterschriftenliste. Wenn der Antrag erst einmal bewilligt wäre, sei es zu spät. Denn dann würden sich die bis zu 56 "unzumutbaren Lkw-Fahrten", die es bereits aktuell täglich von Lobenfeld über die Kreisstraße K 4178 zum Betriebsgelände der Firma Wienerberger in Malsch gebe, noch verstärken und die Lärm- und Emissionsbelastung zunehmen. Man müsse der "Ruhestörung" jetzt Einhalt gebieten, welche die Gesundheit der Anwohner sowie die Bausubstanz der angrenzenden Häuser gefährde.

Bei der Übergabe der Unterschriftenliste, die über Wochen in mehreren Meckesheimer Geschäften auslag, hatte der ehemalige SPD-Gemeinderat Ellwanger prominente Unterstützung vom aktuellen SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Moos. Der betonte seinerseits, dass 130 Unterschriften in Zeiten von Corona ein deutliches Zeichen in Richtung Freiburg seien. Moos dankte allen Geschäften, welche die Listen ausgelegt haben. Bürgermeister Brandt machte deutlich, dass die Unterschriftenaktion die volle Unterstützung der Gemeinde habe. Schon als das Thema der Abbauerweiterung im Oktober 2020 erstmals im Gemeinderat diskutiert worden war, hatte Brandt betont, man könne die Forderungen der Bürger nachvollziehen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat damals wie berichtet, die Firma Wienerberger zur Erstellung eines Lärmaktionsplans für die Ortsdurchfahrten in Meckesheim und Mönchzell zu verpflichten.

Denn nicht nur im Hauptort Meckesheim, sondern auch im Ortsteil Mönchzell regte sich Widerstand gegen die Pläne der Firma Wienerberger und es wurden insgesamt 99 Unterschriften gesammelt. Hier formierte sich eine Initiative mit dem eingängigen Namen "H.O.T.", was wiederum für Hauptstraße, Im Oberbrühl und Im Tal steht – die drei Straßen also, die im Ortsteil hauptsächlich von den Lkw-Fahrten belastet sind.

Wie Ellwanger auf RNZ-Nachfrage berichtete, habe er sich mehrfach mit dem Mönchzeller Initiator Holger Bönisch ausgetauscht; eigentlich habe man die Listen auch gemeinsam übergeben wollen. Aufgrund der speziellen Umstände in der Corona-Pandemie sei es jedoch schwierig gewesen, einen geeigneten Termin mit dem Rathaus zu finden. Bürgermeister Brandt erklärte, dass "H.O.T." ihre Unterschriften bereits eingereicht habe und diese nach Freiburg gesandt worden seien. Selbiges passiere nun auch mit den Unterschriften aus Meckesheim. Sobald es diesbezüglich neue Nachrichten aus dem Breisgau gebe, werde man die Bevölkerung darüber informieren.