Von Anja Hammer

Eppelheim. Manche Dinge sind einfach unglaublich. Etwa die Geschichte, die Ute Ehrbar erzählt. Die 60-Jährige bewirtschaftet im Westen Eppelheims einen Grünstreifen, der ihr mit einer Erbengemeinschaft gehört. Und seit einigen Tagen steht dort der "Circus Baruk" - obwohl Ehrbar das den Verantwortlichen ausdrücklich verboten hat.

"Es ist beängstigend, dass man über sein eigenes Grundstück keine Macht hat", sagt Ehrbar im Gespräch mit der RNZ. Seit über einer Woche schlägt sie sich mit den Zirkusleuten und mit verschiedenen Behörden rum. Erfolglos. Der Knackpunkt ist, dass ihr der zehn Meter breite Streifen, der von der Handelsstraße abgeht und von einem Weizenfeld und einer Wiese umgeben ist, nicht alleine gehört.

Doch von vorne: Alles beginnt vor einigen Wochen. Da war Ehrbar im hinteren Teil des Grundstücks, wo sie Beeren, Tomaten, Paprika und andere Gemüsesorten anbaut. Die Heilpraktikerin erinnert sich, dass sie da von einer Frau Baruk angesprochen wurde, die fragte, ob sie das Grundstück für eine Artistengruppe nutzen könnte. Ehrbar verneinte. "Ich wollte das nicht", erinnert sich die Eppelheimerin. Denn ihr war wichtig, dass auch der Rest des Streifens, wo Obstbäume auf einer Wiese wachsen, "ökologisch bleibt". Sie gab der Zirkusfrau aber die Kontakte von umliegenden Grundstücksbesitzern.

Letzte Woche Dienstag hatte Ehrbar eine Nachricht der Zirkusfrau auf ihrer Mailbox. Diese fragte, ob sie Anhänger auf ihrem Grundstück abstellen könnte. "Ich habe nicht geantwortet", berichtet die Eppelheimerin. Und dann das Unglaubliche: "Am Tag drauf stand schon etliches auf meinem Grundstück." Daraufhin sei sie zu dem Mann gegangen, den alle "Chef" nannten. Sie habe ihn gebeten, die fünf Wagen und den Stromgenerator mit Ölfässern von ihrem Grundstück zu nehmen und habe folgende Antwort erhalten: Sie könne es ja mit einer Räumungsklage versuchen, doch bis dahin sei der Zirkus ohnehin wieder weg.

Und tatsächlich: Die 60-Jährige kontaktierte die Behörden. Doch sowohl die Polizei als auch das städtische Ordnungsamt können nichts tun, da es sich um ein Privatgrundstück handelt. Zwar hat Ute Ehrbar eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet - Ehrbar: "das ist die erste Anzeige meines Lebens" - doch für eine Räumung braucht es eine einstweilige Verfügung vom Gericht. Und dazu braucht es die Zustimmung aller vier Parteien der Erbengemeinschaft. "Ich kenne zwei aber gar nicht", so Ehrbar. Denn das Land, das früher 36 Ar groß war, sei über die Generationen stets aufgeteilt worden. Es sei allerdings Usus, dass sie den zehn Meter breiten Streifen nutze.

Nachdem Bürgermeisterin Patricia Rebmann Wind von der Angelegenheit bekommen hat, wollte sie helfen. Doch ihr sind wie der Polizei die Hände gebunden - Stichwort "Privatrecht". Doch sie fühlt mit: "Es ist mir völlig unverständlich, dass sich ein privater Besitzer nicht zeitnah wehren kann", so die Rathauschefin. "Das ist wie wenn jemand bei mir auf der Terrasse sitzt und ich nichts dagegen machen kann." Und obwohl Rebmann "fassungslos" angesichts dieser "Sauerei" ist, hat die Stadt dem Zirkus sogar unter die Arme gegriffen. "Wir haben ihm ein Rohr ausgeliehen", berichtet Rebmann. Dabei ging es für die Stadt an vorderster Stelle um die Zirkustiere. Denn die Wasserversorgung erfolgt über einen städtischen Hydranten. "Und die Tiere können ja für all das nichts", so Rebmann.

Beim Zirkus selbst weist man übrigens alle Vorwürfe von sich. Zuerst sagt Manuela Weisheit auf Nachfrage: "Das hat sich alles geregelt." Und dann: "Wir wussten nichts von einer Erbengemeinschaft; wir haben erst später erfahren, dass der Streifen ihr (Anm. d. Red.: Ute Ehrbar) gehört." Doch da sei schon alles aufgebaut gewesen. Und man könne die Wohnwagen ja nicht einfach auf die Straße stellen. Und: "Am Montag geht’s für uns doch eh weiter." Weiter verweist die Frau von Zirkusdirektor Jonny Weisheit Baruk auf schriftliche Verträge mit einem Mitglied der Erbengemeinschaft. Bei der RNZ-Recherche stellt sich allerdings heraus: Der Mann, den Weisheit nennt, ist gar nicht Teil der Erbengemeinschaft. Er ist Eigentümer eines Nachbargrundstücks.

Übrigens: Im Mai 2018 ging es im hessischen Lampertheim ähnlich zu. Dort hatte laut Medienberichten der Circus Baruk sein Zelt auch ohne Einwilligung der Eigentümer aufgeschlagen. Und beim letzten Gastspiel in Dossenheim gab es ebenfalls Ärger, weil der Zirkus in der Nähe eines Chemiewerks stand.