Dossenheim. (aham) Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche musste die Feuerwehr in den Wald ausrücken, um einen Verletzten zu retten. Am Montag war ein Wanderer gegen 14 Uhr auf einem steilen Schotterweg so unglücklich gestürzt, dass er sich nach Angaben von Feuerwehrkommandant Stefan Wieder vermutlich das Schienbein brach. Der Unfall ereignete sich nahe des Zugangs zum Gelände des "Lakota Trading Post". "Dieses Mal hatten wir aber wenigstens keine Probleme, den Mann zu finden", so Wieder.

Nachdem die Wehr die Waldschranke am Schauenburg-Parkplatz für den Rettungswagen geöffnet hatte, konnte sie die Rettungssanitäter zur Unfallstelle leiten. Die Erstversorgung hatte zwischenzeitlich eine Rotkreuzlerin der "Helfer vor Ort"-Gruppe übernommen. Der Verletzte, ein Tourist aus den Niederlanden, der mit seiner Frau und einem Bekannten aus Deutschland unterwegs war, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Erst letzte Woche Dienstag war ein Mountainbiker im Wald gestürzt; letztes Jahr gab es drei Unfälle im Wald. Dass sich solche Einsätze häufen, begründet der Feuerwehrchef damit, dass die Menschen zunehmend zur Freizeitgestaltung in den Wald gingen. "Und nicht immer die richtige Ausstattung haben", so Wieder.