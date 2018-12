Von Christoph Moll

Eppelheim. Christian Lindner hat eine Wette verloren - aber nicht ungern. Im Bundestagswahlkampf 2017 behauptete der nunmehrige Abgeordnete Jens Brandenburg, dass die FDP Rhein-Neckar mindestens 50 neue Mitglieder dazugewinnt. Der Parteichef hielt dagegen - und unterlag. Der Wetteinsatz: ein Auftritt im Wahlkreis von Brandenburg. Lindner löste diesen ein und kam am Montag in die Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle, wo er rund 400 Besucher begeisterte.

Um 16.04 Uhr brandete Applaus im vollbesetzten Saal auf, einige Besucher mussten sich sogar mit Stehplätzen begnügen. Lindner - dunkles Jackett, hellblaues Hemd, dunkelrote Krawatte - betrat schnellen Schrittes den Saal durch den Seiteneingang, begrüßte die Besucher in der ersten Reihe per Handschlag - darunter der FDP-Kreisvorsitzende Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach und der Karlsruher FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung, der früher in Neckargemünd zu Hause war. Eine Reihe dahinter saß der Leimener Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Sie alle erlebten einen brillanten Redner.

"Mit einem so vollen Saal haben wir nicht gerechnet", gestand Jens Brandenburg. Auch Lindner räumte ein, dass er skeptisch war: Ein Auftritt an einem Dienstagnachmittag vor Weihnachten in Nicht-Wahlkampfzeiten - ob da überhaupt jemand kommt? Nun sei er überwältigt, so Lindner. Denn er werde immer gefragt, wie er mit dem nachlassenden Interesse an der FDP zurecht komme. Alle 400 Gäste seien nun Zeugen dieses nachlassenden Interesses, so Lindner.

Brandenburg hatte den Auftritt eingefädelt, als er vor einigen Wochen hörte, dass Lindner in die Region kommt. "Er hat sofort zugesagt", erzählte der Walldorfer. Der RNZ verriet Lindner, dass er einen privaten Abendtermin in Heidelberg hat. Zu diesem brach er gegen 17.57 Uhr mit einer Flasche Riesling als Dankeschön von Brandenburg auf. Aber erst, nachdem er wie ein Popstar unzählige Autogramm- und Fotowünsche von Besuchern erfüllt hatte.

Die Wild-Halle scheint bei Spitzenpolitikern beliebt zu sein: Erst im vergangenen Bundestagswahlkampf trat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hier auf. Aber warum Eppelheim? Die Stadt liege sehr zentral in der Kurpfalz, so Brandenburg. Und ein Pluspunkt der Halle sei die Tiefgarage. Anders als beim Auftritt von der Leyens war die Sicherheitsstufe am Montag deutlich niedriger: keine Kontrollen, keine Personenschützer, keine Sprengstoffspürhunde.

Lediglich zwei Beamte des Polizeipostens schauten nach dem Rechten. Auch einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt gab es nicht - weil laut Brandenburg die Zeit dafür fehlte. Bürgermeisterin Patricia Rebmann hatte die Einladung erst sehr kurzfristig erreicht, wie zu hören war. Sie war nicht anwesend.

Für die lokale FDP war es ein Feiertag. Über 15 Jahre ist es her, dass mit Guido Westerwelle, damals Generalsekretär, ein FDP-Spitzenpolitiker in Eppelheim war, erinnerten sich die Vorstandskollegen Peter Schib und Peter Bopp. "Mein Sohn hat mich beauftragt, ein Lindner-Autogramm zu besorgen", schmunzelte Bopp. Er bekommt es.