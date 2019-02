In der mobilen Beratungsstelle hatten die Besucher Gelegenheit, sich individuell beraten zu lassen, und verschiedene Modelle zum Einbruchschutz in Augenschein zu nehmen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. "Bei mir ist doch eh nichts zu holen, meine Wohnung oder mein Haus ist für einen Einbrecher daher uninteressant" - Wer so denkt, liegt falsch, viele unterschätzen den Wert ihres Besitzes. Und auch wenn ein Einbrecher "nur" 100 Euro erbeutet oder etwas Schmuck, hat es sich schon gelohnt. Denn wer verdient schon 100 Euro in wenigen Minuten? Darüber, wie man sich vor den ungebetenen Besuchern am besten schützen kann, informierte nun die mobile Beratung der Polizei Baden-Württemberg, die mit ihrem Truck auf dem Nußlocher Lindenplatz Station machte. Anhand verschiedener Modelle stellten die Polizeibeamten den besten Einbruchschutz vor. Der Andrang war groß, in dem Sattelschlepper war die ganze Zeit etwas los.

Der beste Schutz vor Einbrechern seien technisch gut ausgestattete Fenster und Türen, sagte Kriminalhauptkommissar Thomas Wurster vom Landeskriminalamt. Zum Vergleich: Bei einem Standardfenster bräuchten Diebe sieben bis zehn Sekunden, um es zu überwinden; bei zertifizierten, einbruchhemmenden Fenstern sowie Türen seien es dagegen zwischen 20 und 30 Minuten. Weil die meisten Einbrecher schnell und unbemerkt eindringen wollen, lassen sie Wurster zufolge in den meisten Fällen davon ab, wenn es zu lange dauert. Zu groß werde dann oftmals die Gefahr eingeschätzt, entdeckt zu werden.

Wer auf Alarmanlagen setze, verhindere zwar keinen Einbruch, so Wurster; allerdings könne die heulende Sirene den Verbrecher abschrecken, denn das Risiko gesehen zu werden, ist wesentlich höher. Wer sich nur auf Bewegungsmelder verlasse, sei sprichwörtlich verlassen. Denn die meisten dieser Geräte seien mit Dämmerungsschaltern ausgestattet und funktionierten tagsüber nicht - sie springen, wie Wurster erklärt, erst bei Einbruch der Dunkelheit an. Die meisten Einbrüche fänden aber zwischen 10 und 14 Uhr statt. Selbst bei Dunkelheit würden sie, so Wurster, Diebe nicht unbedingt abschrecken.

Im Infomobil zeigte die Polizei neben einbruchhemmenden Fenstern sowie Türen auch Einsteckschlösser, Schlösser mit Mehrfachverriegelung oder spezielle Schließzylinder. Des Weiteren gab es eine Auswahl an Alarmanlagen oder auch Gitter, die vor Fenster montiert werden können. Man könne Türen und Fenster jederzeit nachrüsten, erklärte Wurster. Vor Einbruch könne aber auch der "wachsame Nachbar" schützen. Gute Nachbarschaftspflege sei deshalb nicht zuletzt aus diesem Grund zu empfehlen.

Das Polizeipräsidium Mannheim verzeichnet in der Kriminalitätsstatistik 2016 einen leichten Anstieg der Einbrüche im Rhein-Neckar-Kreis. Rund 40 Prozent der Einbrüche blieben wegen besseren Präventivmaßnahmen allerdings erfolglos. Was sagten die Besucher des Infomobils dazu? Sie möchte sich einfach informieren, welche Möglichkeiten es gibt, meinte eine in Nußloch wohnende ältere Frau. Sie fühle sich hier nicht unbedingt sicher.

Info: Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Römerstraße 2-4, 69118 Heidelberg, Telefon: 0621 / 174-1234, Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de