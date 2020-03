Von Nicolas Lewe

Leimen. "Nicht abgesagt ist: Wein zu trinken" – mit diesem Aufruf wendete sich das Weingut Adam Müller Anfang der Woche an alle Weinliebhaber. Zu diesem Zeitpunkt sah es noch so aus, als müsste das Weingut die Türen seines Weinladens wie zuletzt und bis auf Weiteres wegen der strikten Corona-Schutzmaßnahmen geschlossen halten. Am gestrigen Donnerstag kam dann die erlösende Nachricht für alle Weinverkaufsstellen, die ihren Verkauf in unmittelbarer Nähe zum Produktionsstandort anbieten.

Für sie hat die Landesregierung eine Ausnahmeregelung getroffen: Vinotheken und Weinverkaufsstellen dürfen zur Direktvermarktung öffnen. Allerdings sei zu beachten, so heißt es in einem Rundschreiben des badischen Weinbauverbandes, dass "aus Gründen des Infektionsschutzes weiterhin kein Ausschank und keine Verkostung in den Verkaufsstellen stattfinden dürfen". Im Sinne der Eindämmung der Corona-Pandemie sei es wichtig, die Hygienevorschriften unbedingt einzuhalten.

Nathalie Müller. Foto: Geschwill

Wie Nathalie Müller auf RNZ-Nachfrage berichtet, kann der Wein kontaktfrei abgeholt und ab zwölf Flaschen auch kostenlos nach Hause geliefert werden. Dies wäre übrigens auch unabhängig von der Wiederöffnung des Weinladens möglich gewesen. Allerdings weist Müller darauf hin, dass auch diese Ausnahmeregelung nicht verhindern könne, dass die Umsatzeinbußen für Winzer wegen der Corona-Pandemie gravierend sind.

Der Grund dafür liegt auf der Hand, Müller bringt es auf den Punkt: "Die Gastronomie ist tot." Hotels seien weitgehend leer, Restaurants müssten geschlossen bleiben. Auch Lieferungen an Weinfachhändler etwa in Berlin, München oder Oldenburg würden in diesen Zeiten wegfallen. Der Winzerin zufolge geht der Umsatz um 80 Prozent zurück. Eine der wenigen verbliebenen Abnahmequellen seien Getränkehändler.

Hinzu komme, so Müller, dass es sich bei einem Weingut um ein produzierendes Gewerbe handele: "Meine Mitarbeiter im Weinberg muss ich weiter beschäftigen." Und mit Geld bezahlen, das der Betrieb derzeit nicht erwirtschaftet. "Das Land hat nichts davon, seine Wirtschaft vor die Wand fahren zu lassen", sagt Müller und hofft auf finanzielle Unterstützung. Einen Antrag hat sie gestellt.

Thomas Seeger. Foto: Geschwill

Thomas Seeger, der ebenfalls in Leimen ein Weingut für Spitzenweine betreibt, zeigt sich skeptisch, ob und wie schnell die finanzielle Hilfe kommt. Da er mit seinen Spitzenweinen keine Getränkehändler beliefere, fielen seine Umsatzeinbußen sogar noch höher aus als die beim Weingut Müller. "Die Leute haben in diesen Tagen Anderes zu tun, als Spitzenwein zu trinken", meint Seeger. Die Schließung der Gastronomie könne für einige Winzer ernsthafte Existenzprobleme bringen. Als "Riesenvorteil" bezeichnet es Seeger, dass er seine zwölf Hektar Weinanbaufläche als Familienbetrieb mit nur einem festangestellten Außenbetriebsleiter und momentan drei Auszubildenden bewirtschaftet.

Der bewusste Verzicht auf einen "Showbetrieb", wie es Seeger nennt, halte die Fixkosten moderat, was sich in der Coronakrise als die richtige Entscheidung herausstelle. Weder das Weingut Seeger noch das Weingut Müller sind mit ihrer überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie akut in ihrer Existenz bedroht. Seeger bemerkt aber, dass auch ein Auszubildender in der Branche brutto über 1000 Euro verdient. "Und die Reben machen keine Pause wegen Corona." Immerhin: Das Weingut Seeger profitiert ebenfalls von der gestern in Kraft getretenen Ausnahmeregelung zum Weinverkauf. Auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.