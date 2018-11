Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Heidelberg. Das wird eine Premiere in der Region rund um Heidelberg: Normalerweise locken die Weihnachtsmärkte in den Städten und Gemeinden im Umland der Universitätsstadt ausschließlich an einem Adventswochenende. In Neckarsteinach wird das dieses Jahr anders sein: Hier lädt der neue "Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen" an allen vier Adventswochenenden zum Bummeln ein.

Die Vierburgenstadt profitiert dabei vom Aus des beliebten Weihnachtsmarktes am Stift Neuburg in Heidelberg. Dessen Macher haben seit über einem Jahr das Bürgerhaus "Zum Schwanen" gepachtet und veranstalten hier nun auch ihren Weihnachtsmarkt.

"Wir wollen unseren Weihnachtsmarkt schon lange umstrukturieren", erklärt Bürgermeister Herold Pfeifer. Dieser findet stets unter Beteiligung der örtlichen Vereine und Gewerbetreibenden am ersten Adventswochenende auf dem Parkplatz und im Bürgerhaus "Zum Schwanen" statt. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern.

Hinzu kommen an allen vier Adventswochenenden Buden im Schwanengarten und eventuell im angrenzenden Nibelungengarten mit Ausstellern, die bisher am Stift Neuburg aktiv waren. Der Markt wird am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr offiziell eröffnet.

Als die bisher in der Gastronomie und der Landwirtschaft des Stift Neuburgs aktiven Personen zum vergangenen Jahreswechsel den "Schwanen" in Neckarsteinach übernahmen, packte Pfeifer die Gelegenheit beim Schopfe: "Wir haben damals die ersten Gespräche für den Weihnachtsmarkt geführt und die Chance genutzt", erzählt der Rathauschef. "Ein Wort hat das andere gegeben." Pfeifer lobt die Pächter, die den "Schwanen" wieder wachgeküsst hätten.

"Neckarsteinach wird durch den größeren Weihnachtsmarkt in der Region noch bekannter und die örtliche Gastronomie profitiert auch davon", freut sich Pfeifer. Aber warum findet der Weihnachtsmarkt nicht - so wie im benachbarten Neckargemünd - auf dem Neckarlauer statt? "Dieser ist wegen der Hochwassergefahr absolut ungeeignet", erklärt Pfeifer. Der kleine Lauer kann erfahrungsgemäß schnell unter Wasser stehen. "Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen", sagt Pfeifer.

Organisiert wird der erweiterte Markt von Jan Sund, der auf seine langjährige Erfahrung vom Stift Neuburg zurückgreifen kann. "Das wird auf die nächsten Jahre gesehen sehr interessant", verspricht er. Denn der Markt soll weiterentwickelt und noch erweitert werden. "Das ist jetzt erst der Einstieg", kündigt Sund an, der aber dem "schönen Markt" am Kloster noch etwas nachtrauert.

"Der Standort wurde zerstört", meint er. Bekanntlich hatten sich die Mönche mit den Betreibern der Landwirtschaft und der Gastronomie überworfen, was zum endgültigen Aus für beides im Frühjahr führte. Schon die Organisation des letzten Weihnachtsmarktes am Stift Neuburg sei nicht einfach gewesen, so Sund.

Den ersten Weihnachtsmarkt am Stift Neuburg organisierte Sund im Jahr 2007. Zuletzt war dieser an allen vier Adventswochenenden freitags, samstags und sonntags geöffnet. Jener in Neckarsteinach soll samstags und sonntags seine Pforten öffnen. Das neue Angebot werde nicht so groß wie in den Hochzeiten des Marktes am Stift, wo es bis zu 70 Stände gab. Sund rechnet mit um die 30 Ausstellern pro Wochenende, wobei manche jedes Wochenende dabei sind, andere auch nur an einem.

Erfahrungsgemäß kämen in den letzten Wochen noch einige hinzu. Je nachdem wie viele es werden, wird auch der Nibelungengarten mit einbezogen. Das Rahmenprogramm wird derzeit noch erstellt. Der Markt soll mit Konzerten und einem Kinderprogramm im Bürgerhaus begleitet werden.

Am Stift Neuburg wird es in diesem Jahr übrigens keinen Adventsmarkt geben. Als Grund wurden andauernde Aufräumarbeiten nach dem Auszug der Pächter und anstehende Umstrukturierungen sowie Bauarbeiten genannt. Nächstes Jahr wollen die Mönche einen Markt in neuer Form präsentieren.

Info: Der reguläre Neckarsteinacher Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, im Bürgerhaus "Zum Schwanen" und auf dem dazugehörigen Parkplatz statt. An allen vier Adventswochenenden, also am 1. und 2, 8. und 9., 15. und 16. sowie 22. und 23. Dezember, gibt es weitere Stände im Bürgerhaus und im Schwanengarten. Geöffnet ist immer samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.