Von Benjamin Miltner

Neckargemünd. Welchen Christbaum kaufen wir? Diese Frage hat schon so manche Familie entzweit. Nicht selten wird die Wahl zur Qual und dauert länger als ein Autokauf. Damit ist es aber nicht getan - denn das gute Stück steht in den wenigsten Haushalten "nackt" im Wohnzimmer. Ständer, Beleuchtung, Schmuck - das braucht es, um die Tanne zu einem "echten" Weihnachtsbaum zu machen. Und daher dreht sich der dritte Teil der RNZ-Serie "Mein Christbaum" um die Dekoration.

Was hängt 2018 am Baum? Rot geht immer - da sind sich Margit Ochmann und Petra Mohammad einig. Sie kümmern sich seit sechs Jahren beim Profi-Markt in Neckargemünd um die Weihnachtsdekoration. "Die roten Kugeln sind auch 2018 der Renner", sagt die 54-Jährige Ochmann. Aber auch kühle und eher dunklere Farben seien immer beliebter. "Und alles, was aus Kupfer ist, ist stark im Kommen", ergänzt die 41-jährige Mohammad. Zum Beispiel Baumschmuck in Form von Schneeflocken in Silber oder Weiß, dafür weniger in Gold.

Wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Der Vormarsch der LED-Technik macht auch vor dem Christbaum nicht Halt. "LED-Lichterketten sind seit drei Jahren stark im Kommen", bestätigt Ochmann. Auch, weil sie schlicht günstiger sind. Mittlerweile sind eher kalte als warme Farben gefragt. Batteriebetriebene Lichterketten mit Timer-Funktion kommen seit zwei Jahren verstärkt auf den Markt, noch greifen die Weihnachtsliebhaber aber eher klassisch zur Kette aus der Steckdose. "200 bis 300 Lämpchen sollten es pro Kette schon sein, die kleinen LED-Leuchten verlieren sich sonst", empfiehlt Ochmann. Die klassischen größeren Leuchten in Kerzenform kaufen vor allem ältere Menschen. Und apropos Kerze: "Wir verkaufen auch noch Kerzen aus Wachs - und gar nicht mal so wenige", erzählt Mohammad.

War früher mehr Lametta? Definitiv! Der Loriot-Spruch hat weiter Bestand, eine Renaissance der glitzernden Metallstreifen ist nicht in Sicht. Andere Klassiker haben da einen besseren Stand: Verkaufsschlager sind ganz klassische Strohsterne. Auch Stoffschleifen - natürlich in rot - sind durchaus gefragt. Und die Baumspitze wird weiter traditionell geschmückt: Mit Engel, Schleife oder Weihnachtsstern.

Wer sucht den Weihnachtsschmuck aus? Schmuck ist immer noch vornehmlich Frauensache - so sind zumindest die Eindrücke im Profi-Markt. Hier sind die meisten Kunden auf Suche nach der Baum-deko weiblich. "Die Männer sind eher zurückhaltend", bestätigt Mohammad. Es komme häufiger vor, dass die Männer den Schmuck auskundschaften, zur Entscheidung dann aber ihre bessere Hälfte mitbringen. Ganze Familien sind eher selten. Es scheint, als haben die Kinder erst beim Schmücken des Baumes Mitspracherecht.

Was macht einen guten Christbaumständer aus? Da gilt eine einfache Regel: "Je höher der Baum, desto mehr Gewicht und desto größer der Christbaumständer", erklärt Mohammad. Zwar gibt es noch klassische Modelle mit Schrauben, die meisten Bäume werden aber heute in wenigen Handgriffen eingespannt. Verdursten oder ertrinken kann der Baum auch kaum mehr. Neuere Ständer zeigen an, ob und wie viel Wasser nachzukippen ist. Optisch steht das Gestell nicht im Vordergrund, ist meist grün und möglichst unauffällig.

Wann herrscht Hochbetrieb? Bereits Mitte Oktober kommt die Weihnachtsdeko in den Baumarkt. "Es fängt immer früher an", meint Ochmann. Im November herrsche bereits große Nachfrage, die bis Nikolaus ansteige und dann die allerletzten Tage vor Heiligabend einen zweiten Höhepunkt hat. Fürs nächste Jahr geben Ochmann und Mohammad ihre Bestellung schon wieder im Januar oder Februar ab. "Nach Weihnachten ist vor Weihnachten", sagt Mohammad lachend.

Wie fällt das Fazit aus? Weihnachten ist ein Fest der Traditionen. Entsprechend klassisch fällt auch die Verzierung des Christbaums aus - Mut zu Neuem wird mit einzelnen Akzenten gesetzt.