Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Schönster Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten am Mittwochnachmittag viele Kinder auf den Bolzplatz an der "Johanna-Kirchner-Straße" im Neubaugebiet "Hinteres Lisgewann". Der Nachwuchs, der in den umliegenden Häusern und Straßen wohnt, nutzt das eingezäunte und gut überschaubare Gelände gerne zum Spielen und Toben. Doch am Mittwochnachmittag war bald Schluss mit lustig.

Wie später im Gespräch mit Kindern und zwei Müttern zu erfahren war, habe die Polizei aufgrund der Beschwerde eines Anwohners das Spielareal geräumt und Absperrband um die Eingangstür gewickelt: Auf dem Bolzplatz waren die Corona-Richtlinien nicht eingehalten worden.

Die Polizeiaktion wurde vom Nachwuchs allerdings nicht kommentarlos hingenommen. Mit hörbarer Wut im Bauch und in Begleitung zweier Mütter sind die rund 20 Jungen und Mädchen schnurstracks Richtung Rathaus marschiert. Lautstark machten sie dort ihrem Ärger Luft und riefen vereint: "Wir wollen unseren Bolzplatz!"

Ihren Unmut taten die Kinder Bürgermeisterin Patricia Rebmann kund. Foto: Geschwill

Dass zu dem Zeitpunkt nur wenige Meter weiter im Foyer der Rudolf-Wild-Halle Bürgermeisterin Patricia Rebmann saß und zum Bürgerdialog eingeladen hatte, erwies sich für die Kinder und ihre beiden Begleiterinnen als glücklicher Umstand. Die beiden Mütter nutzten die Gelegenheit und wurden bei der Rathauschefin vorstellig.

Erst bekamen sie die Antwort, dass man sich für einen Gesprächstermin beim Bürgerdialog vorher hätte anmelden müssen und alle Termine bereits belegt seien. Da aber gerade zwischen zwei Gesprächsterminen noch einige Minuten Luft war, konnten die Mütter ihr Anliegen und die Verärgerung der Kinder direkt der Bürgermeisterin in den Block diktieren.

"Für die Kinder ist der Bolzplatz ein wichtiger Ort, sonst würde sich alles auf der Straße abspielen", erklärten die beiden Kindervertreterinnen und verdeutlichten ihre Lage: "Unsere Kinder sitzen den ganzen Vormittag in der Schule oder beim Homeschooling und wir Eltern sollen dann dafür sorgen, dass sie sich ausreichend bewegen. Wie soll das gehen, wenn der Bolzplatz gesperrt ist? Sollen wir sie im Kreis laufen lassen?"

Die Bürgermeisterin zeigte Verständnis, erklärte den beiden Müttern und später auch den Kindern die Sachlage. Ein Bolzplatz zählt als Sportplatz und damit gelten auf einem solchen Gelände, was die Personenzahl anbelangt, andere Corona-Richtlinien als beispielsweise auf einem Spielplatz. Auf einem Bolzplatz sei derzeit nur der Aufenthalt von Personen von zwei Haushalten erlaubt.

Damit die Kinder im Wohngebiet "Hinteres Lisgewann" in der nächsten Zeit nicht zum Spielen auf die Straße ausweichen müssen, traf Rebmann eine Entscheidung, die ganz im Sinne der Kinder und der beiden Mütter war: Der Bolzplatz im "Hinteren Lisgewann" wird zum Spielplatz umgewidmet. "Für Spielplätze gelten andere Aufenthaltsregeln", erklärte die Bürgermeisterin vor versammelter Kinderschar. Schnellstmöglich wollte sie die notwendigen Maßnahmen einleiten. Dazu müssen allerdings die Fußballtore entfernt werden, die anderen Spielgeräte können bleiben. "Dafür dürfen dann mehr Personen den Spielplatz nutzen, weil wir eine größere Quadratmeterfläche zum Spielen haben", meinte sie.

Von den Kindern erwartete Rebmann als Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, dass sie auf dem neu eingerichteten Spielplatz entweder genügend Abstand zueinander halten oder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit Applaus bekundeten Kinder und Eltern ihre Zustimmung zu diesem Abkommen.

Der Bürgerdialog im Foyer der Wild-Halle wurde von etwa einem Dutzend Bürger genutzt, um Anliegen bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann vorzubringen. Es wurde nach dem Sachstand in Sachen Corona-Tests für Schüler gefragt und die Stadt auf rasende Radfahrer hingewiesen, die sich rücksichtslos auf dem von Fußgängern genutzten Weg hinter dem Reitgelände verhalten.

Die jüngste Gemeinderatsentscheidung, die Ablehnung eines Edeka-Neubaus im Süden der Stadt, musste die Bürgermeisterin einem von der Abstimmung enttäuschten Bürger erklären. Gegenüber der RNZ betonte Rebmann: "Klar ist: Das Thema ist nicht vom Tisch. Wir brauchen in Zukunft im Süden eine Versorgung für unsere Bürger."