Region Heidelberg. (bmi) Walpurgisnacht mit Tanz in den Mai, Maibaumaufstellen und Frühlingsfeste: Das alles und noch vieles mehr ist am kommenden Wochenende in der Region rund um Heidelberg – endlich wieder – geboten. Die RNZ gibt, soweit vorliegend, eine Übersicht.

Bammental

> Frühlings- und Maifest: Eine gesperrte Hauptstraße, Spielstationen für Kinder, Führungen und allerlei Programm: Das erwartet die Besucher des Frühlingsfestes am Samstag, 30. April. Los geht’s mit Rahmenprogramm bereits um 9 Uhr, ab 14 und bis 22 Uhr wird dann auch die Bühne auf dem Rathausplatz belebt mit Aufführungen verschiedener Musik-, Schüler und Vereinsgruppen, dem von der Feuerwehrkapelle um 19 Uhr begleiteten Maibaumaufstellen und dem Gummi-Entenrennen um 15 Uhr auf der Elsenz. Auch am Sonntag, 1. Mai, gibt es rund um den Rathausplatz verschiedene Angebote der Vereine und Institutionen; die örtlichen Geschäfte haben von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Dossenheim

> Tanz in den Mai in der Scheuer: Mit der Band "Area 5" kann am Samstag, 30. April, in der Museumsscheuer in den Mai getanzt werden. Um 20 Uhr startet bei Salzkrustenbraten und Getränken die Musik mit jüngeren Charts-Hits bis hin zu Rock-Klassikern. Karten an der Abendkasse.

> Wanderkindergottesdienst im Wald: Einen Wanderkindergottesdienst mit anschließendem Picknick veranstaltet die evangelische Kirche am Sonntag, 1. Mai. Mit Start um 11.15 Uhr an der evangelischen Kirche wird unterwegs eine biblische Geschichte erkundet und gespielt. Um 18 Uhr folgt in der evangelischen Kirche zudem ein musikalischer Gottesdienst.

> Fischangebot an der Weidlach: Geräucherte Forelle und "Saftiges vom Grill" bietet der Angelsportverein laut Ankündigung auf seinem Gelände an der Weidlach am Sonntag, 1. Mai, an. Von 10 bis 17 Uhr können die Speisen vor Ort verspeist oder mitgenommen werden.

Eppelheim

> Sommertagszug durch die Stadt: Dutzende Gruppen der Kindergärten und Vereine sowie rund 600 Teilnehmende erwartet die Stadt für den von ihr organisierten Sommertagszug am Sonntag, 1. Mai. Ab 13.30 Uhr stellen sich die Gruppen in der Schul- und Schillerstraße auf. Sie ziehen um 14 Uhr singend und kostümiert mit Sommertagsstecken sowie begleitet vom Eppelheimer Musikzug "Da Capo" durch die Stadt bis zum Schul- und Sportzentrum. Dort werden Sommertagsbrezeln verteilt, der Winter wird symbolisch verbrannt und die Stadtkapelle spielt.

> Frühlingsfest an Rhein-Neckar-Halle: Vier Tage lang feiert die Stadt von Samstag bis Dienstag, 30. April bis 3. Mai, sein Frühlingsfest auf dem Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle. Dort sind täglich von 14 bis 20 Uhr Fahrgeschäfte und Buden geöffnet, sonntags bereits ab 12 Uhr.

> Schlachtfest auf DJK-Sportanlage: Ihr Schlachtfest auf der Vereinsanlage in der Boschstraße veranstaltet die DJK am Samstag und Sonntag, 30. April und 1. Mai. Jeweils ab 11 Uhr gibt es dort Wellfleisch, Schlachtplatten und weitere Spezialitäten zum Verzehr vor Ort wie zum Mitnehmen.

Leimen

> Wandern zum Waldsportplatz: Unter dem Motto "Wanderziel Waldsportplatz" begeht der Gesangsverein Liedertafel 1896 den Maifeiertag von 11 bis 18 Uhr am genannten Ort an der Steige. Dort werden Speisen und Getränke und zudem ein kostenloser Taxidienst von und zum Rathausplatz angeboten.

> Maibaumfest am Georgimarkt: Sein Maibaumfest auf dem Georgi-Marktplatz veranstaltet Leimen Aktiv am Samstag, 30. April. Nach Begrüßung um 18 Uhr durch den Vereinsvorsitzenden Gerd-Peter Gramlich und Oberbürgermeister Hans D. Reinwald führt Dennis Diekmeier, Kapitän des SV Sandhausen, den Fassanstich durch. Ab 18.30 Uhr spielen "Uwe Janssen & Band".

> Familienfest in Gauangelloch: Zum ersten Familienfest auf dem Waldsportplatz lädt der TSV Nordstern 05 am Sonntag, 1. Mai, um 11 Uhr ein. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

> Maifest in Gauangelloch: Unter dem Motto "Endlich wieder Blasmusik" begeht der Musikverein 1929 am Sonntag, 1. Mai, auf dem Eulenberghof sein Maifest. Beginn ist um 11 Uhr.

> Kuchen zum Mitnehmen am Freibad: Köstlichkeiten für die Maifeier daheim bietet die örtliche DLRG am Sonntag, 1. Mai, gegen eine Spende an. Von 13 bis 17 Uhr gibt es in der Tinqueux-Allee 1a neben dem Freibad Kuchen zum Mitnehmen.

Lobbach

> Maibaumstellen in Lobenfeld: Das Maibaumstellen zelebriert die Feuerwehr Lobenfeld am Samstag, 30. April, um 17.30 Uhr bei der Maienbachhalle. Neben Speisen und Getränken ist auch für Unterhaltung durch den Männergesangverein Frohsinn Lobenfeld gesorgt.

> Maifest an der Fischerhütte: Rund um die Fischerhütte am Verbindungsweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach begeht der Angelsportverein Lobbach am Sonntag, 1. Mai, sein Maifest. "Endlich wieder Feste feiern" lautet das Motto ab 10 Uhr, für Gegrilltes und Getränke ist gesorgt.

Mauer

> Maifest am Rathausplatz: Ihr Maifest veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Dort sind neben warmen und kalten Speisen auch eine Fahrzeugausstellung sowie eine Tombola geboten. Bei schlechtem Wetter wird ins Festzelt an der Schule ausgewichen.

Meckesheim

> Walpurgisnacht in Mönchzell: Seine Walpurgisnacht am Vorplatz der Lobbachhalle feiert der Freizeitclub "Bo-Bi-Du" am Samstag, 30. April. Ab 18.30 Uhr gibt es neben Gegrilltem und Getränken auch Hexentanz und ein großes Feuer.

> Maifest am Marktplatz: In Meckesheim wird nicht nur am 7. Mai das Mei Fescht, sondern am Sonntag, 1. Mai, auch ganz klassisch ein Maifest gefeiert. Und zwar ab 10 Uhr auf dem Marktplatz, organisiert durch den Handball-Förderverein.

> Maispielen durch Mönchzell: Morgenstund’ hat Gold im Mund: Dieses Motto scheint für die Musikfreunde Mönchzell auch am Sonntag, 1. Mai, zu gelten. Denn die Mitglieder der Vereinigung schreiten ab 7 Uhr musizierend durch den Ort.

> Maiwanderung rund um Meckesheim: Eine rund acht Kilometer lange Maiwanderung für Jung und Alt dreht die Turn- und Leichtathletikabteilung des TSV am Sonntag, 1. Mai. Start für alle Interessierten ist um 14 Uhr am Marktplatz, bei schönem Wetter ist eine Flugvorführung am Modellflugplatz inklusive.

Neckargemünd

> Livemusik im Alten E-Werk: Seine Konzertreihe im Alten E-Werk führt der Kulturverein am Samstag, 30. April, fort. Dort stehen ab 20 Uhr das Duo Martinique mit Martina Baumann am Akkordeon und Uwe Loda an Klarinette und Saxofon auf der Bühne. Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse sowie unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24.

> Frühschoppen in Waldhilsbach: Mit einem musikalischem Frühschoppen auf dem Schulhof anstatt des traditionellen Fests unter dem Maibaum begrüßt das Hohner-Akkordeon-Orchester in diesem Jahr den Wonnemonat. Am Sonntag, 1. Mai, um 11 Uhr spielen die "Dorfmusikanten" Frühlingslieder und mehr.

> Platzkonzerte an Dilsberger Tuchbleiche: "Mehrere platzkonzertähnliche Darbietungen" führt die Trachtenkapelle 1923 Dilsberg am Sonntag, 1. Mai, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr auf dem Turnplatz "Tuchbleiche" vor. Die Veranstaltung findet jedoch nur bei trockener Witterung statt.

Nußloch

> Walpurgisnacht im Brunnenfeld: Die Walpurgisnacht bei freiem Eintritt feiern die "Hexen vum Grobrunn" am Samstag, 30. April, ab 16 Uhr im Brunnenfeld an der Sinsheimer Straße in Richtung Maisbach. Unter anderem werden Guggemusik, Hexentänze, Feuershow und DJ-Musik geboten. Fahrdienst nach Nußloch gegen Unkostenbeitrag vorhanden.

> Weizenbierfest der Feuerwehrkapelle: Sein Weizenbierfest feiert der Musikverein der Feuerwehrkapelle am Sonntag, 1. Mai, auf dem Schulhof der Schillerschule. Von 11 bis 18 Uhr gibt es Grillspezialitäten sowie Livemusik von der Band "Annimels".

> Maifest bei Kleintierzüchtern: Der Förderverein des Fußballclubs begeht sein Maifest am Sonntag, 1. Mai, erstmals auf dem Gelände der Kleintierzüchter an der Walldorfer Straße. Dort sind ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück und später weitere warme wie kalte Köstlichkeiten geboten.

Sandhausen

> Maifest auf Waldfestplatz: "Wir retten Euren 1. Mai" – unter diesem Titel steht das Maifest der örtlichen DLRG. Ab 10 Uhr gibt es auf dem Waldfestplatz im Sonnenweg einen Frühschoppen sowie Gegrilltes.

> Maibaum am Lège-Cap-Ferret-Platz: Zum Aufstellen des Maibaumes laden Gemeinde und Feuerwehr am Samstag, 30. April, von 16.30 bis 19 Uhr am Lège-Cap-Ferret-Platz. Der Musikverein Sandhausen wird spielen. Bürgermeister Hakan Günes spendet eine Runde Freibier.

> Tanz in den Mai bei Kleintierzüchtern: Der örtliche Sportclub-Bernstein lädt zum Tanz in den Mai in die Kleintierzüchterhalle. Start ist am Samstag, 30. April, um 20 Uhr, es spielt die Band Calipo – die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Schönau

> Stadionfest im Oberen Tal: Sein Stadionfest an der Sportanlage im Oberen Tal feiert der VfB am Sonntag, 1. Mai. Nach dem Weißwurstfrühstück um 11 Uhr warten neben weiteren Köstlichkeiten verschiedene Fußballspiele auf die Besucher.

> Maifest in der Talaue: Selbst gebackene Kuchen, Grillspezialitäten und mehr bietet der Männergesangverein Eintracht Altneudorf am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr an. Und zwar am Radweg Oberes Tal in Richtung Heiligkreuzsteinach in der Talaue.

Spechbach

> Blümchenturnier beim Tennisclub: Den Wonnemonat sportlich empfängt der Tennisclub auf seiner Tennisanlage am Wintersbrunnenhof 2 am Sonntag, 1. Mai. Dort starten um 11 Uhr ein Blümchenturnier sowie freies Spielen. Speisen und Getränke warten auf die Maiwanderer.

Wiesenbach

> Maifest auf den Rathausplatz: Jugendfeuerwehr, Wissebacher Kerweborscht und Gemeindeverwaltung Wiesenbach sind gemeinsam für das Maifest auf dem Rathausplatz am Samstag und Sonntag, 30. April und 1. Mai, verantwortlich. Los geht es samstags um 17 Uhr. Um 18 Uhr werden der Maibaum aufgestellt und das Fassbier angestochen, ab 20 Uhr sorgt die Band Potzblitz für Livemusik. Am Sonntag wird ab 11.30 Uhr die Bewirtung fortgeführt, auf die Besucher warten zudem Vergnügungspark, Festzelt und Kellerbar.

Wilhelmsfeld

> Grillfest am Loipenparkplatz: Der Loipenparkplatz am Hirschwald wird am Sonntag, 1. Mai, zum Standort des vom Heimat- und Verkehrsverein organisierten Grillfests. Von 11 bis 17 Uhr ist dort für Bewirtung und durch ein Zelt auch für Schutz vor Regen und Sonne gesorgt.