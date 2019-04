Lobbach. (aham) Hans Werner ist mit Leib und Seele Waldwimmersbacher - und trotzdem ist er Lobenfelder. Denn sein Haus liegt auf der falschen Straßenseite. Der 57-Jährige wohnt nämlich zusammen mit seiner Ehefrau Sonja im Gewerbegebiet, genauer gesagt in der Straße "Im Neurott". Und in der Mitte von dieser verläuft die Gemarkungsgrenze. Deshalb gehen die Werners in Waldwimmersbach zur Kirche, müssen aber beispielsweise in Lobenfeld wählen gehen.

Für Außenstehende scheint der Fall klar: Die Dörfer Waldwimmersbach und Lobenfeld, die zusammen die Gemeinde Lobbach bilden, sind eindeutig voneinander getrennt. Oben auf der Anhöhe liegt Waldwimmersbach und unten im Tale ist Lobenfeld. Dazwischen jede Menge Wald, Felder und saftige Wiesen.

Doch so klar ist es eben nicht: Nicht umsonst nennt etwa Bürgermeister Edgar Knecht das Gewerbegebiet "den dritten Ortsteil". Denn auch wenn sich dieses direkt an Waldwimmersbach anschließt, ist es eben streng genommen zweigeteilt. Sehr zum Leidwesen von Hans Werner. Aufgewachsen ist er in der Hauptstraße - also im Herzen von Waldwimmersbach. Er machte sich selbstständig, doch irgendwann wurde das Elternhaus zu klein für den Sanitär-Heizungs-Betrieb. Also erwarb er ein Grundstück im Gewerbegebiet - doch es gab nur noch einen freien Platz auf Lobenfelder Seite.

"Ich wollte tauschen", erinnert er sich. Doch das klappte nicht. Und nun befinden sich sein Wohnhaus und seine Betriebshalle eben in Lobenfeld. Der Umzug ist inzwischen 20 Jahre her: "Ich habe meinen Frieden damit gemacht", sagt Werner. "Für andere ist es schlimmer", fügt er lachend hinzu. Noch immer werde er darauf angesprochen. Die Einheimischen würden ganz genau über den Grenzverlauf Bescheid wissen.

Denn auch wenn die Gemeindereform und damit der Zusammenschluss der beiden Dörfer fast 45 Jahre her ist: "Meiner Generation ist die Unterscheidung zwischen Waldwimmersbacher und Lobenfelder noch wichtig", meint Werner. Bei den Jüngeren sei das inzwischen etwas anders. Dass seine beiden erwachsenen Söhne ausgezogen sind und nun mitten in Waldwimmersbach wohnen, habe nichts mit ihm zu tun, versichert er. "Ich habe es ihnen nicht verboten, nach Lobenfeld zu ziehen", sagt Hans Werner augenzwinkernd. Etwas Neutralität bringt auch Frau Sonja: Sie kommt ursprünglich aus Reichartshausen.

Nichtsdestotrotz haben die Werners ihr Schlafzimmer inzwischen verlegt: "So kann ich beim Aufwachen meinen Heimatort sehen", sagt Hans Werner. "Dann fängt der Tag gut an."