Bammental. (bmi) Bargeldloses Zahlen etwa auch über den Onlinedienst Paypal, eine neue Gebührensatzung und nun ebenso eine neue Haus- und Badeordnung: Pünktlich zur Freibadsaison hat die Gemeinde ihre Hausaufgaben fürs Waldschwimmbad erledigt. Mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats in jüngster Sitzung steht dem Badespaß in der beliebten Einrichtung ab dem 14. Mai nun nichts mehr im Wege.

Die alte Schwimmordnung war aufgeteilt worden. Zum einen in eine Gebührensatzung mit Regelungen zu Eintrittskarten, Schließfächern und sonstigen Kosten. In diesem Zug waren die Gebühren für Schließfächer von 20 auf 30 Euro und für Badekabinen von 30 auf 50 Euro erhöht worden. Zum anderen ist nun eine Haus- und Badeordnung entstanden, deren Beschluss der Gemeinderat – trotz mehrerer Vorberatungen im Verwaltungsausschuss – in seiner Märzsitzung vertagt hatte.

Nun war es so weit, das neue Hausrecht wurde einstimmig beschlossen. Darin sind etwa Vorgaben für das Verhalten in den und außerhalb der Becken konkretisiert, zudem Ge- und Verbote zum Fotografieren und Filmen sowie dem Mitbringen von Alkohol und entflammbarer Gegenstände gefasst; außerdem wird auf die erfolgende Videoaufzeichnung an den Becken und Rutschen sowie im Bereich der Eingänge und Gänge vor den Umkleidekabinen hingewiesen.

Anette Rehfuss (Grüne) bedankte sich stellvertretend für die Einarbeitung aller Anregungen und lobte die "zeitgemäße Badeordnung, die viele Bereiche und rechtliche Eventualitäten abdeckt". Albrecht Schütte (CDU/BV) sah darin ebenfalls eine juristische Absicherung, der Erste Vorsitzende der örtlichen DLRG betonte aber auch: "Ich finde es erschreckend bis absurd, dass man die Aufsichtspflicht von Eltern für ihre Kinder in der Badeordnung festhalten muss", sah er darin doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Dirk Nebelung (UWB) erkundigte sich, ob Burkinis im Waldschwimmbad genehm sind. Das Wort ist aus Bikini und Burka neu geschöpft und bezeichnet eine den Großteil des Körpers bedeckende Badebekleidung. Auf den Hinweis von Bürgermeister Holger Karl auf den entsprechenden Paragrafen der Hausordnung – "Die Benutzung der Badebecken ist nur in Badefunktionskleidung erlaubt" – entgegnete er: "Jetzt bin ich so schlau wie zuvor."

Albrecht Schütte präzisierte, dass es ganz allgemein auf den fürs Baden geeigneten Stoff der Schwimmkleidung ankomme. Aus hygienischen Gründen seien etwa auch die bei Jugendlichen beliebten "doppelten Badehosen" mit Unterhose nicht erlaubt. Dass all dies seine Richtigkeit hat, darauf sei das Badepersonal geschult und willens zu überprüfen, wie Karl auf Nachfrage von Rainer Stetzelberger (CDU/BV) versicherte.