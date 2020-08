Wilhelmsfeld. (ths) Der "Postillion"-Waldhort wird nicht geschlossen. Das Projekt im südwestlichen Bereich der Sportanlage, das die Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis vor zwei Jahren für 20 Kinder mit drei großen "Bauwägen" anlegte, wird nur verlegt. Der am Donnerstag veröffentlichte Artikel "Das Stadion ist im perfekten Zustand" ließ die Interpretation zu, dass "Postillion", mit den Sommerferien seinen Waldhort schließen möchte. Für Irritation sorgte das Zitat: "Jetzt wird die Fläche wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt". Stefan Lenz, der geschäftsführende Vorsitzende von "Postillion" im Rhein-Neckar-Kreis, stellte nun auf RNZ-Nachfrage klar: "Es kommt nicht zu einer Schließung, sondern nur zu einer Verlegung." Und er betonte: "Sämtliche betroffene Eltern wissen Bescheid, was wir vorhaben." Das beginne damit, dass der Waldkindergarten Johann-Wilhelm-Straße mit der Stätte, die Am Hirschwald liegt, fusioniert, um sich auch "unnötige Transportwege" zu ersparen.

Was den Waldhort betrifft, komme es zu einer vollkommenen Neustrukturierung. Der neueste der Bauwägen vom Sportplatz belegt zukünftig eine Rasenfläche zwischen der Christian-Morgenstern-Grundschule und dem Kindergarten "Eulennest", was Bürgermeister Christoph Oeldorf bestätigte. Ein weiterer Wagen findet sein Domizil in Hockenheim. Der älteste Wagen bleibt allerdings an seinem ursprünglichen Ort auf dem Sportareal und "wird nur bei Bedarf genutzt", so Lenz.