Region Heidelberg. (cm) Viele freundlich lächelnde Menschen prägen seit Kurzem das Bild in den Städten und Gemeinden der Region rund um Heidelberg. Fünf Wochen vor der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai hat der Kampf um die besten Laternenmaste begonnen. In der Großen Kreisstadt Leimen beispielsweise haben bereits alle Parteien und Wählervereinigungen, die zur Gemeinderatswahl antreten, Plakate in den verschiedenen Ortsteilen der Großen Kreisstadt aufgehängt - und zwar sofort nachdem dies erlaubt war.

Vereinzelt stehen auch schon große Plakatwände der Parteien, die sich in der Regel auf die Europawahl beziehen - so zum Beispiel an den Ortseingängen von Leimen-Lingental und Neckargemünd. Die Plakate zur Kommunalwahl fallen kleiner aus und zeigen in der Regel Porträtfotos oder Gruppenbilder der Kandidaten der jeweiligen Listen.