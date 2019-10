Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Bammental und Neckargemünd streiten weiter" titelte die RNZ vor Kurzem. Anlass war, dass die nächste Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd (GVV) am 20. November um 16 Uhr im Neckargemünder Rathaus auf der Kippe stand. Denn die Unterlagen für die Sitzung wurden dem Bammentaler Gemeinderat zu spät vorgelegt, sodass dieser nicht darüber beschließen konnte. Der Vorfall reihte sich ein in eine ganze Serie von Unstimmigkeiten zwischen Neckargemünd und Bammental wie zuletzt den Streit um den Edeka-Markt am Stadtausgang von Neckargemünd Richtung Bammental.

Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk schmeckte diese Überschrift gar nicht, wie er in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates sagte. "Es gibt keinen Streit zwischen mir und meinem Kollegen und auch nicht zwischen den Gemeinderäten", betonte er. Der Vorfall sei in die Rubrik "blöd gelaufen" einzuordnen. Die Unterlagen seien nur einen Tag zu spät in Bammental angekommen. Da der dortige Gemeinderat aber vor der GVV-Sitzung noch einmal tage, könne er dann die Themen vorberaten. Bammentals Bürgermeister Holger Karl bestätigte, dass dies so gehandhabt werden soll. Bürgermeister Volk hatte zuvor gesagt, dass die GVV-Sitzung notfalls auch im Dezember stattfinden kann.

Petra Groesser (Grüne) wollte wissen, ob im GVV Änderungen geplant seien. Bekanntlich gibt es immer wieder Kritik, da Neckargemünd über zehn von 20 Stimmen in der Versammlung verfügt - Bammental hat vier, Wiesenbach und Gaiberg jeweils drei. Somit kann zumindest keine Entscheidung gegen die Stadt am Neckar erfolgen. "Neckargemünd hat auch mehr als 50 Prozent der Einwohner im GVV-Gebiet", betonte Volk. "Es kann nicht sein, dass wir Stimmen abgeben und weiter dasselbe zahlen." Die Diskussion darüber werde "spannend". Zunächst würden die Bürgermeister unter sich das Thema besprechen und eine tragfähige Lösung suchen. Groesser fand diesen Kreis zu klein. "Viele Köpfe haben viele Ideen", meinte sie. "Sie werden auf dem Laufenden gehalten", betonte Volk. "Zum Schluss bestimmt der Gemeinderat." Vielleicht sei eine Lösung ohne Beteiligung aller Räte möglich, so Volk, der eine Sperrminorität wie auf EU-Ebene ins Spiel brachte.

Der Neckargemünder Gemeinderat signalisierte jedenfalls jeweils einstimmig seine Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten der GVV-Sitzung. So geht es unter anderem um die Wahl des GVV-Vorsitzenden, die nach jeder Kommunalwahl neu erfolgen muss. "Man ist sich einig, dass der Bürgermeister der Stadt Neckargemünd Vorsitzender des GVV ist", sagte Volk und meinte damit sich selbst. Die Stellvertreter sollen nach der Größe der Gemeinde bestimmt werden. Erster Stellvertreter dürfte demnach Holger Karl werden, zweiter Stellvertreter Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer. Zustimmung gab’s auch für die Jahresrechnung 2018 und den Haushalt für das kommende Jahr.

Ebenfalls stimmte der Gemeinderat dem Austritt der Mitgliedskommunen aus dem gemeinsamen Gutachterausschuss des GVV und der Rückübertragung der Aufgabe an die Kommunen zu. Bekanntlich soll der Gutachterausschuss künftig bei der Stadt Sinsheim zentralisiert werden. Hierfür muss auch die Satzung des GVV geändert werden.