Region Heidelberg. (aham/bmi/cm/fre/lew/ luw) Sommerzeit ist Urlaubszeit - das gilt auch für die Bürgermeister in der Region. Wo verbringen sie die schönste Zeit des Jahres? Die RNZ hat nachgefragt.

David Faulhaber. Foto: Alex

David Faulhaber verbringt seinen Sommerurlaub in Dänemark. Mit Frau Stephanie und den drei Kindern Philipp, Hanna und Lilly geht es für den Dossenheimer Bürgermeister zunächst auf Stadttour nach Kopenhagen und anschließend an die Nordküste des Landes. "Dort spannen wir am Meer aus und die Kinder können sich beim Surfen austoben", so Faulhaber, der bereits erfahrener Dänemark-Besucher ist. Als Lektüre mit im Gepäck ist das Buch "Das deutsche Krokodil" des in Dossenheim aufgewachsenen Autoren Ijoma Mangold. "Und das E-Paper der RNZ ist natürlich auch unverzichtbar", sagt Faulhaber.

Sieglinde Pfahl. Foto: Alex

Sieglinde Pfahl fährt mit ihrem Mann Dieter für zehn Tage an die Nordsee. "Wir fahren Fahrrad und essen Fisch", schmunzelt die Bürgermeisterin von Heiligkreuzsteinach. Aber das ist nicht alles. Insgesamt dauert der Urlaub zweieinhalb Wochen. "Wir fahren schon 20 Jahre mit dem Auto an die Nordsee und fanden es immer schade, an so vielen schönen Regionen nur vorbeizurauschen", sagt Pfahl. Deshalb machen die Pfahls nun auf dem Hinweg mehrere Stopps und erkunden die Regionen mit den mitgenommenen Fahrrädern: Geplant sind Stationen in Frankfurt, Hannover, Göttingen und Hamburg. "Wo es uns gefällt, nächtigen wir in einem Hotel", sagt die 51-Jährige. Mit im Gepäck hat sie drei Bücher: "Kurze Antworten auf große Fragen" von Stephen Hawking, "Becoming - meine Geschichte" von Michelle Obama und "Ein Tropfen vom Glück" von Antoine Laurain. Übrigens: An der Nordsee hat Pfahl schon häufiger den Neckarsteinacher Bürgermeister Herold Pfeifer getroffen, wie sie erzählt - einmal sogar zufällig.

Patricia Rebmann. Foto: Geschwill

Patricia Rebmann weiß noch nicht, ob sie in ihren zwei freien Wochen im September wegfährt. "Wir haben noch am Haus zu tun", sagt die Eppelheimer Bürgermeisterin. Sie hatte vergangenes Jahr nach langer Suche endlich ein Zuhause für sich, Ehemann Stefan und ihre beiden Kinder gefunden. Die Kernsanierung des Hauses aus den 50er-Jahren ist zwar weitgehend abgeschlossen: "Aber an der Terrasse und im Garten ist noch nichts gemacht", berichtet die 41-Jährige. Daher werde sie sich im September wohl die Gartenhandschuhe anziehen. "Und das Streichen überlasse ich meinem Mann", lacht Rebmann.

Petra Müller-Vogel. Foto: Alex

Petra Müller-Vogel fährt für acht Tage mit ihrem Mann und zwei Freunden ins italienische Camogli in der Nähe von Genua - und zwar mit dem Auto. "Wir haben ein Hotel und machen ein paar Wandertouren", erzählt die Gaiberger Bürgermeisterin. Der Sommerurlaub fällt recht kurz aus, denn im September soll das gerade neu gebaute Haus in Gaiberg bezogen werden. Dafür war Müller-Vogel bereits im Frühjahr für zwei Wochen in der Dominikanischen Republik.

Edgar Knecht transportiert sein Brennholz im Schwarzwald mit einem Quad samt Anhänger. Foto: privat

Edgar Knecht hat seinen Sommerurlaub schon hinter sich. Dabei hatte sich Lobbachs Bürgermeister gemeinsam mit seiner Ehefrau einen Klassiker unter den deutschen Urlaubszielen ausgesucht: "Wir waren in Todtnau zum Wandern und Relaxen", erzählt Knecht. Dort im Hochschwarzwald hat seine Familie eine Berghütte. Als "Ausgleich für den Bürojob" genießt er auch das Schlagen und Sammeln von Brennholz für den Winter. Zehn Tage haben Knecht und seine Frau in dem 30 Kilometer südöstlich von Freiburg gelegenen Ort verbracht.

Hans D. Reinwald. Foto: Frenzel

Hans D. Reinwald zieht im Urlaub die echte Sommerfrische der eher schwülen Hitze des Rheintals vor: Mit der Familie reist der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Leimen in die Berge, genauer gesagt: ins Schweizerische Wallis. Dort haben seine Schwiegereltern eine Ferienwohnung, in der es sich gut logieren lässt. Neben Berg-Erkundungen sind auch Ausflüge durch das Land geplant.

Joachim Förster. Foto: Alex

Joachim Förster war schon weg. Der Nußlocher Rathauschef ist in den Pfingstferien für zweieinhalb Wochen mit seiner Familie nach Sizilien gereist. Schon zum sechsten Mal in elf Jahren. Denn seine Frau Adriana ist Halbitalienerin und ihre Familie hat ein Haus in Ventimiglia nahe Palermo. "Vom Balkon hat man einen Blick auf das ganze Dorf", erzählt der 38-Jährige: "Das ist herrlich entspannend bei einem Gläschen Wein." Dazu schwärmt er vom Essen, vor allen Dingen von Arancini di Riso, also frittierte Reisbällchen gefüllt mit Mozzarella, Lachs oder Wurst. Ansonsten standen Ausflüge zum Strand und Besuche bei Verwandten und Freunden auf dem Programm. Nicht umsonst macht der Walldorfer seit etwa acht Jahren einen Italienisch-Kurs an der Volkshochschule. Vor allem aber, gesteht Förster, lernt er die Sprache mit seiner dreijährigen Tochter Eliana, die zweisprachig erzogen wird.

Maik Brandt. Foto: Alex

Maik Brandt zieht es für zehn Tage ins belgische Ostflandern. Den Urlaub verbringt der Meckesheimer Bürgermeister mit seiner Frau Arzu und den drei jüngsten Kindern, der zwölfjährigen Mira, der sechs Jahre alten Nayla und Sohnemann Carl, der im Urlaub seinen fünften Geburtstag feiert. Nicht fehlen darf der Brandt’sche Familienhund, der auf den Namen Eddie hört und dann elf Monate alt ist. "Wir haben ein Ferienhaus in der Nähe des Meeres gebucht", erzählt Brandt. Im Programm fest eingeplant seien neben reichlich Zeit am Strand auch Tagesausflüge nach Brügge sowie mit der Fähre nach Dover. Besonders wichtig sei es ihm im Urlaub, möglichst viel mit seinen Kindern zu unternehmen. Doch auch Zeit für die Urlaubslektüre sollte noch sein, so Brandt: "Als Vorbereitung auf die 1200-Jahr-Feier nehme ich einen Roman aus der Kurpfalz über den Bauernpropheten Hannadl mit." Dieser stamme aus Meckesheim und sei vor 250 Jahren geboren worden.

Herold Pfeifer. Foto: Alex

Herold Pfeifer macht dieses Jahr zweimal Urlaub, wie er verrät: zum einen mit seiner Frau Marion innerhalb von Deutschland und zum anderen nimmt der Neckarsteinacher Bürgermeister Anfang August am Drei-Länder-Radevent der Touristikgemeinschaft Odenwald teil. Unter den 250 Radlern der dreitägigen Tour sind auch Landräte und Bürgermeister. "Eine gute Gelegenheit zum Netzwerken", findet Pfeifer. Von Walldürn geht es durch das Taubertal an den Main nach Bürgstadt, von dort wiederum durch den Odenwald nach Bad König und über die Höhen des Odenwaldes ins Madonnenländchen wieder zurück nach Walldürn. Geradelt werden täglich etwa 80 Kilometer. Pfeifer nimmt mit seinem geländegängigen E-Bike teil, will aber größtenteils auf Motor-Unterstützung verzichten.

Marcus Zeitler. Foto: Alex

Marcus Zeitler verbringt einen besonders heißen Sommer. "Mein Jahresurlaub war in Hockenheim", schmunzelt der Noch-Bürgermeister von Schönau, der gerade zum Oberbürgermeister von Hockenheim gewählt wurde. Seine Urlaubstage habe er insbesondere in den OB-Wahlkampf gesteckt. Bis zu seinem Amtsantritt im September will er noch sechs Tage mit seiner Partnerin wegfahren. Wohin, weiß er aber noch nicht. "Irgendwo innerhalb von Deutschland, wo der Handyempfang schlecht ist", scherzt Zeitler. Denn die Entspannung soll im Vordergrund stehen.

Guntram Zimmermann. Foto: Alex

Guntram Zimmermann hat sich noch nicht entschieden. Der Spechbacher Bürgermeister schwankt noch zwischen zwei Urlaubszielen für den Herbst: "Entweder nach Kufstein in Tirol oder an die Nordsee." Mit Letzterer verbinde ihn, dass er dort aufgewachsen sei. Für ihn sei es wichtig, in dieser Zeit "alles unternehmen zu können, wozu man sonst während der Arbeit nicht kommt". Gemeinsam mit seiner Frau Hanne wolle er einen Genuss-Urlaub verbringen. Doch auch der Sport darf für den begeisterten Rennradfahrer nicht zu kurz kommen. Bei seinen Touren sei seine Frau zwar nicht dabei, dafür aber bei den ausgiebig geplanten Wanderungen. Beim Beine-Hochlegen danach werde ihn dann Frank Schätzings aktuellster Roman "Die Tyrannei des Schmetterlings" begleiten.

Christoph Oeldorf. Foto: Alex

Christoph Oeldorf weiß noch nicht, wann oder wohin es für ihn und seine Lebensgefährtin in den Urlaub geht. Der Bürgermeister von Wilhelmsfeld meint: "Das werden wir spontan entscheiden, sobald absehbar ist, wann die Arbeit in der Gemeinde einen Bürgermeister im Urlaub erlaubt." Wichtig seien für ihn Ruhe, Sicherheit und ein gutes Buch. Allerdings offenbart Oeldorf: "Zur Zeit habe ich keinen Titel auf meiner Noch-zu-Lesen-Liste." Auch bei der Auswahl der Urlaubslektüre gelte daher, dass er sich spontan inspirieren lasse.