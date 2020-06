Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Vier getötete Rehe sind innerhalb von 14 Tagen auf Wiesen und im Wald des Ortsteils Eiterbach gefunden worden. Dabei hat Jagdpächter Thomas Schöner, zuständig für das Revier "Heiligkreuzsteinach Eiterbach Süd", einen Verdacht: Er glaubt, dass freilaufende Hunde die Wildtiere gerissen haben. Im Auge hat er zwei bestimmte Vierbeiner, die bereits vor einigen Monaten für Aufsehen gesorgt hatten.

Die Gemeindeverwaltung sieht sich derweil gezwungen an die Strafen zu erinnern, die Hundebesitzern drohen, wenn sie ihre Tiere nicht beaufsichtigen und dadurch Mensch oder Wild gefährdet werden. Demnach könnten "im Einzelfall" derart auffällige Hunde sogar zum Abschuss freigegeben werden.

"Von den Hunden fehlt jede Spur", titelte die RNZ bereits am 3. März. Dabei ging es um die "Fahndung" nach zwei offenbar streunenden Hunden, die von einer Wildkamera im Wald fotografiert worden waren. Schon damals hatten Gemeinde und Jäger Jastin Filsinger befürchtet, dass die Vierbeiner – möglicherweise ein Labrador und ein Hütehund – Wildtiere in der Umgebung jagen könnten. Zudem berichtete nun Jagdpächter Schöner auf RNZ-Anfrage, dass ein Mann im Wald bei Heiligkreuzsteinach bereits von einem freilaufenden Hund "angeknurrt" worden sei. Das Tier habe gerade an einem toten Schaf gefressen. "Die Person ist dann vorsichtig rückwärts wieder weggegangen", so Schöner über die durchaus gefährliche Situation – auch für Menschen.

"Abends beim Kontrollgang im Wald habe ich schon öfter gesehen, dass ein Hund über die Wiesen rennt", sagt Schöner, "die kommen oben aus dem Wald und ziehen ihre Kreise." Wer für die Tiere verantwortlich ist? Da gebe es nur "Vermutungen", berichtet der Jagdpächter: "Die werden sicher jemandem gehören, aber es gibt eben verantwortungslose Hundehalter."

Die Gemeindeverwaltung erinnerte nun unter dem Titel "Gefahren durch wildernde Hunde" daran, dass die Tiere laut der Polizeiverordnung "so zu halten und zu beaufsichtigen sind, dass niemand gefährdet wird". Demnach sind die Halter von streunenden Hunden "nicht nur für die von ihren Tieren verursachten Schäden haftbar, sondern erhalten für Verstöße gegen die Polizeiverordnung in der Regel einen Bußgeldbescheid". Zudem dürfe die Ortspolizeibehörde unter bestimmten Umständen und "im Einzelfall den jagdausübungsberechtigten Personen die Genehmigung erteilen, einen Hund zu töten".

Auf Nachfrage erklärt Silke Knopf von der Gemeindeverwaltung, dass die Hinweise aus der Bevölkerung über den möglichen Besitzer der Hunde "bisher ins Leere" verlaufen seien. So hofft man im Rathaus auf weitere Informationen von Bürgern: Wer streunende Hunde in der Umgebung sieht, wird gebeten sich bei Knopf unter Telefon 0 62 20 / 92 20 16 zu melden. Dabei verspricht die Verwaltung die "vertrauliche Behandlung" einer solchen Meldung.

Auch Jagdpächter Schöner hofft, dass das Problem bald gelöst ist: "Die Hunde sorgen für Unruhe im Wald, dadurch wird das Wild vorsichtiger." Schließlich zahle er "viel Geld" für die Pacht des 500 Hektar großen Reviers. "Aber mit Bejagung ist da jetzt nicht mehr viel." Zumal: Wenn die Hunde "einmal Blut geleckt" hätten, würden sie immer wieder zuschlagen...