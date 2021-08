Von Thomas Frenzel

Leimen. Gerade mal ein Jahr ist es her. Da herrschte beim VfB Leimen eitel Sonnenschein. Da ging bei der Jahreshauptversammlung das verantwortliche Ehrenamt des Vorsitzenden von Kai-Uwe Kalischko an Walter Stamm über. Da gab es ein öffentliches Aufatmen darüber, dass etliche "Altlasten" im finanziellen Bereich abgetragen worden seien. Der damaligen Freude folgte Ernüchterung: Wenn Walter Stamm am Montag im vereinsgenutzten Otto-Hoog-Stadion vor die Mitglieder tritt, muss er die Versammlung über ein tiefes Loch informieren, das in der Kasse klafft. Akribisch hatte er die Finanzen seines Vorgängers aufgearbeitet. Sein Fazit: Allein in den Jahren 2019 und 2020 fehlen 58.000 Euro. Schlamperei? Vorgänger Kalischko hat – von der RNZ mit diesen Vorhaltungen konfrontiert – dafür nur einen Kommentar: Blödsinn.

Doch die Geschütze, die Walter Stamm auffährt, haben es in sich. Jeden auffindbaren Beleg, selbst handschriftliche Zettel, hätten er und sein Vorstandsteam geprüft. Unter die Lupe genommen wurden insbesondere die Kalischko-Monate des Jahres 2020. In denen herrschte Corona-bedingt kein Spielbetrieb, der den Leimener Kreisligisten mit seinen 350 Mitgliedern finanziell zusätzlich gefordert hätte.

Das Ergebnis: Vor allem beim Betrieb des Klubhauses, bei dem der Getränkeausschank auf VfB-Rechnung läuft, stießen Stamm und sein Team auf schwer Erklärbares. Es gab Stamm zufolge bei der Übergabe weder einen Barbetrag in der Kasse, noch Kassenbücher. Die Außenstände beim Heidelberger Getränkelieferanten waren mit 30.000 Euro fast doppelt so hoch wie angekündigt. Bei Klub- und Kühlhaus seien die monatlichen Abschlagszahlungen an den Stromversorger EnBW auf monatliche zehn Euro zurückgefahren worden – obwohl es laut Stamm erfahrungsgemäß mehrere hundert Euro hätten sein müssen.

Gewichtiger wiegt aber ein weiterer Vorwurf: Die "rekonstruierten" Umsätze beim Getränkeverkauf im Klubhaus hatten Stamm zufolge die vorliegenden Angaben deutlich übertroffen. Dadurch seien für die Jahre 2018 und 2019 bereits erfolgte Steuernachzahlungen von nahezu 25.000 Euro fällig geworden – das Jahr 2020 ist da noch nicht berücksichtigt.

Die vom Finanzamt akzeptierten Umsatzkorrekturen offenbarten aber auch andere "Unstimmigkeiten": Es fehlen laut Stamm Ausgabebelege, sprich: Nachweise, wo die aus seiner Sicht nachweislich erzielten Mehrumsätze geblieben sind. Dabei geht es Stamm zufolge in den sieben Kalischko-Monaten von 2020 um 21.000 Euro und im Vorjahr 2019 um 37.000 Euro. Nicht gänzlich verifiziert sind laut Stamm die Einnahmen-Ausgaben-Diskrepanzen von 2018. Hier gibt es offenbar einen Fehlbetrag von 35.000 Euro. Stamm: "Niemand weiß, wo dieses Geld geblieben ist."

Kalischko, wie Stamm von den Mitgliedsjahren her eine Art Urgestein des Vereins, stellt hingegen gegenüber der RNZ klar, zu keinem Zeitpunkt zum Nachteil des VfB gearbeitet zu haben: "Ich habe keine Leichen im Keller." Ganz im Gegenteil: Während seiner Vorstandschaft sei der Verein mehrfach extern geprüft worden, immer ohne gewichtige Beanstandungen.

Sein Problem sei, so Kalischko, ausschließlich gegen eine "Gerüchteküche" ankämpfen zu müssen. Lediglich für 2020 sei ihm von der VfB-Vorstandschaft Einsicht in die Unterlagen gewährt worden. Die Fragen um den angeblichen Fehlbestand von 21.000 Euro habe er schlüssig klären können, zumal die vom aktuellen VfB-Vorstand erstellten Saldenlisten nachweislich fehlerhaft seien.

Anders verhalte es sich mit dem Jahr 2019. Zu diesem werde er sich erst äußern, sagt Kalischko, wenn ihm der Vorstand die schriftlichen Unterlagen vorlege und er sie selbst prüfen könne. Entgegen eines Vorstandsbeschlusses, der eine persönliche Übergabe und damit auch Erläuterungen seinerseits vorgesehen habe, seien diese Unterlagen ohne sein Zutun aus der Geschäftsstelle entfernt worden.

Auch bei den aufgelaufenen Getränkerechnungen und den Stromzahlungen hält Kalischko, der während seiner Amtszeit auch als kommissarischer Schatzmeister wirkte, den Ball flach: Bei den monatlichen Abschlagszahlungen der insgesamt sechs Stromzähler auf dem Stadiongelände sei er den Vorschlägen der EnBW gefolgt. Und mit dem Getränkelieferanten habe er – auch mit Blick auf einen Kostenerlass – in Verhandlungen über einen mehrjährigen Vertrag gestanden. Andernfalls hätte es ohne Vorauszahlung ja auch keine Getränkelieferung mehr gegeben.

So weit der Streit. Besonderes Gewicht gewinnt die Finanzaffaire des VfB indessen durch die stets gepflegte Vereinsnähe zur örtlichen Kommunalpolitik. Der 2011 verstorbene Macher der Großen Kreisstadt Leimen, Alt-OB Herbert Ehrbar, gehört genauso zu seinen Ehrenmitgliedern wie der unlängst verstorbene Leimener Ehrenbürger Bruno Sauerzapf. Der hatte den Verein 24 Jahre als Vorsitzender bis 2016 geleitet, bevor der vieljährige FDP-Stadtrat Kalischko übernahm. Der amtierende Walter Stamm wiederum leitete jahrzehntelang das städtische Ordnungsamt, bevor er im Ruhestand zum VfB-Vorsitzenden gewählt wurde.