Von Christoph Moll

Leimen/Neckargemünd/Bammental. Jetzt ins Freibad! Dieser Gedanke war bei dem Super-Wetter über Ostern unvermeidbar. Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und Temperaturen von gefühlt über 30 Grad wäre ein Sprung ins kühle Nass allzu verlockend gewesen. Doch alle Wasserratten in der Region rund um Heidelberg müssen sich noch gedulden - und das sogar länger als sonst.

Bäderpark-Chef Rudi Kuhn begutachtet die Arbeiten in den Duschräumen. Foto: Alex

Das Wasser ist zwar bereits überall in den Becken, doch die Freibäder in Leimen, Neckargemünd und Bammental sind noch geschlossen. Bisher ist nur das Heidelberger Thermalbad in die Saison gestartet. Auch das Freibad im Leimener Bäderpark, das in den vergangenen Jahren bereits im April seine Pforten öffnete, bleibt noch bis zum 18. Mai dicht - und damit etwa drei Wochen länger als in den Vorjahren.

"Freibadsaison 2018 ist zu Ende - Der nächste Sommer kommt bestimmt - Wir freuen uns auf Euer Kommen im Sommer 2019." Ein Schild mit dieser Aufschrift begrüßte in den vergangenen Tagen alle, die sich hoffnungsfroh zum Leimener Freibad begaben. "In diesem Jahr wird wegen verschiedener Baumaßnahmen im Freibad eine längere Vorbereitungszeit benötigt", teilte Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Anfrage mit.

So werden die Umrandung des Planschbeckens sowie die Wände in den Duschräumen erneuert, der Technikkeller bekommt eine Belüftung, es wird an der Filteranlage gearbeitet und am Nichtschwimmerbecken wird ein neuer Handlauf angebracht.

Im Schwimmmeisterhaus wurden eine neue Beschichtung aufgebracht sowie neue Fliesen verlegt und in dessen Nähe ein Freiluftschachspielfeld angelegt. "Wir werden dabei tatkräftig durch die Kollegen der Stadtwerke und von verschiedenen Fremdfirmen unterstützt, aber dennoch binden diese Maßnahmen Personal im Bäderpark, zumal das Hallenbad parallel geöffnet ist", so Ullrich.

Die Stadt sucht übrigens nach wie vor einen Fachangestellten für Bäderbetriebe oder Schwimmmeister zur Unterstützung des Bäderteams. Das Personal war bereits aufgestockt worden, nachdem das Freibad vor zwei Jahren wegen der gleichzeitigen Erkrankung mehrerer Schwimmmeister nach nur einer Woche wieder schließen musste. Damit hat die spätere Eröffnung nun aber nichts zu tun.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für alle Freibad-Freunde in der Region.

Das Leimener Freibad öffnet zwar später, doch das Kleingemünder Terrassenfreibad dafür früher - und zwar bereits am 4. Mai, was etwa eine Woche früher als üblich ist. "Es hat sich gezeigt, dass das Wetter oft schon Anfang Mai gut war", sagt Stadtsprecherin Petra Polte gegenüber der RNZ. "Deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Jahr früher zu eröffnen."

Als zweites Freibad in der Region wird eine Woche später das Waldschwimmbad in Bammental in die Saison starten. Der Anrufbeantworter nennt den 11. Mai als Öffnungstermin.