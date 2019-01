Von Anja Hammer

Eppelheim. Bilder von zugemüllten Stränden gehen in jüngster Zeit regelmäßig durch die Medien. Doch auch bei uns gehören der weggeworfene Becher am Straßenrand und die Tüte im Gebüsch zum täglichen Anblick. Deshalb sagt Eppelheim dem Plastikmüll den Kampf an. Nach einstimmigem Ratsbeschluss soll ein Konzept entstehen, um Kunststoff in der Stadt zu vermeiden. Das Rathaus präsentierte erste Ansätze.

Während die meisten Ideen eher den einzelnen Verbraucher im Blick haben (siehe Kasten), so sieht die Verwaltung auch bei sich selbst Verbesserungspotenzial. Indem etwa bei städtischen Veranstaltungen auf Portionspäckchen aus Plastik oder Alu verzichtet wird. Helfen könnten auch ein Dialog mit Handel und Gewerbe sowie eine Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, wo Umwelt- oder Müll-AGs und spezielle Unterrichtseinheiten schon den Nachwuchs auf das Plastikproblem aufmerksam machen könnten.

Hintergrund Einige Ideen hat die Eppelheimer Verwaltung bereits gesammelt, wie man die globale Plastikflut vor Ort reduzieren kann. Die meisten davon kann aber nur jeder Einzelne umsetzen, weniger das Rathaus selbst. > Einkaufen: zu Baumwollkleidung statt Polyester greifen, Schuhe mit Ledersohlen nutzen, Mehrweg-Getränkeverpackungen bevorzugen oder gleich das Wasser aus der [+] Lesen Sie mehr Einige Ideen hat die Eppelheimer Verwaltung bereits gesammelt, wie man die globale Plastikflut vor Ort reduzieren kann. Die meisten davon kann aber nur jeder Einzelne umsetzen, weniger das Rathaus selbst. > Einkaufen: zu Baumwollkleidung statt Polyester greifen, Schuhe mit Ledersohlen nutzen, Mehrweg-Getränkeverpackungen bevorzugen oder gleich das Wasser aus der Hausleitung trinken, auf Plastiktüten beim Einkauf verzichten, Plastikverpackungen von Lebensmitteln und Haushaltsmitteln vermeiden, unverpackte Lebensmittel auf dem Wochenmarkt oder im Einzelhandel kaufen, Produkte mit Mikroplastik darin meiden. > Fortbewegen: langlebige Reifen nutzen und defensiv fahren, Fahrgemeinschaften bilden, öfter Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. > Entsorgen: Den Hausmüll korrekt trennen, Plastikabfälle nicht über das Abwasser entsorgen, auf Plastikmüllbeutel verzichten - erst recht beim Bio-Müll, die Beratungsangebote der AVR nutzen, unterwegs nichts fallen lassen und wilden Müll einsammeln, auch wenn es nicht der eigene ist. aham

Ein weiterer, ganz praktischer Ansatz: Dass die Kehrmaschine öfter auf den Straßen unterwegs ist. Denn diese sammelt sowohl Mikro- als auch Makroplastik ein. Als Makroplastik gelten Kunststoffteile, die größer als fünf Millimeter sind; als Mikroplastik werden die Teilchen bezeichnet, die kleiner sind. Jeder Bundesbürger setzt jedes Jahr im Schnitt vier Kilogramm Mikroplastik in die Welt, etwa beim Autofahren. Denn sowohl durch den Reifenabrieb als auch durch den Abrieb des Bitumen im Asphalt wird Mikroplastik freigesetzt. Problematisch sind auch Verwehungen von Sport- und Spielplätzen. Daher stellt die Stadtverwaltung die Überlegung an, "alle Anschaffungen auf Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung zu überprüfen".

Was Mikroplastik in Kosmetikartikeln betrifft, erklärt die Stadt, dass dieses im Klärwerk des Abwasserzweckverbands Heidelberg mit dem Klärschlamm verbrannt würde. Bei Starkregen könne das Wasser aber nur teilweise aufgefangen werden und lande so - mitsamt dem Plastik - im Neckar.

Und dann ist da eben noch das Makroplastik, also Müll, der nicht in der Tonne landet. Jeder bringt davon laut Studie etwa 1,4 Kilogramm in die Natur. Jeden Monat sammelt der Eppelheimer Bauhof sechs Kubikmeter davon ein - zum Teil aus öffentlichen Mülleimern, zum Teil aus der Natur und von der Straße. Hiergegen hat die Verwaltung "Putzeinsätze im Außenbereich von Freiwilligen" im Sinn.