Sandhausen. (luw) Der Stromausfall selbst dauerte nur einige Minuten, doch die Folgen sind teilweise wohl langwierig: Nach der Netzstörung in Nußloch und Sandhausen am Freitagabend haben nun einige Anwohner von defekten Haushaltsgeräten berichtet. Ob dafür der Stromversorger Netze-BW haften muss, hängt laut dessen Pressestelle von der Ursache des Ausfalls ab. Dazu müsse jeweils der "Einzelfall betrachtet" werden.

Um 17 Uhr war am Freitag in Teilen von Nußloch und Sandhausen für rund 15 Minuten das Licht ausgegangen; laut Netze-BW kam es danach durch einen "Folgefehler" in einigen Haushalten zu einem weiteren Stromausfall. Nun berichtete etwa der Sandhäuser Stefan Böhm gegenüber der RNZ, dass dessen Heizungsanlage erst durch einen Installateur wieder in Gang gebracht werden konnte. Eine Reparatur sei zwar nicht nötig gewesen. "Ein kurzes Ein- und Ausschalten hat aber nicht gereicht", so Böhm. Ob durch den Kurzeinsatz des Installateurs Kosten auf ihn zukommen, wisse er noch nicht. Eine weitere Sandhäuserin erklärte, dass ihr Backofen seit Freitagabend nicht mehr funktioniere. Sie werde nun einen Techniker beauftragen müssen, sagte sie.

Ein Pressesprecher von Netze-BW erklärte auf Anfrage, dass der Stromversorger in Folge von Störungen grundsätzlich nur dann für defekte Geräte hafte, wenn der Stromausfall auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sei. Betroffene können sich demnach für eine "Einzelfallbetrachtung" bei Netze-BW unter Telefon 08 00 / 3 62 99 00 melden.