Dossenheim. (luw) Die Pandemie ist noch nicht vorüber, größere Feste ohne Einschränkungen scheinen noch in weiter Ferne: So hat auch die Bergstraßengemeinde nun zum zweiten Mal eine Kerwe "im kleineren Rahmen" angekündigt. Ähnlich wie im vergangenen Herbst soll es vor dem Rathaus vom 17. bis zum 21. September einen Vergnügungspark geben. Wer sich an dem Programm beteiligen will, kann sich noch im Rathaus melden.

Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, sollen vor dem Rathaus Fahrgeschäfte und Essensstände aufgebaut werden. Voraussetzung für den Besuch ist ein Nachweis nach der bekannten "3G-Regel". Auch ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kronenburger Hof sowie kulinarische Angebote von DJK und Partnerschaftsverein sind bereits geplant. Alle Angebote werden auf der Internetseite www.dossenheim.de aufgelistet.

An einer Mitwirkung interessierte Vereine können sich per E-Mail an die Adresse pressestelle@dossenheim.de wenden. Weil der traditionelle Straßenflohmarkt nicht wie gewohnt stattfinden kann, sind alle privaten Haushalte dazu eingeladen, am Kerwe-Samstag auf ihren Grundstücken eigene kleine Flohmärkte zu öffnen. Auch hieran Interessierte können sich unter der genannten E-Mail-Adresse ans Rathaus wenden; dort soll eine Übersichtskarte angefertigt werden.