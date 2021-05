Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Es war eine bisher einmalige Aktion in der Region, die am gestrigen Donnerstag in fünf Stunden in der Elsenzhalle über die Bühne ging. Wegen des großen Erfolgs wird sie aber wohl nicht einmalig bleiben. Rund 400 Personen erhielten beim "Vatertagsimpfen" an Christi Himmelfahrt die Corona-Schutzimpfung mit dem Vakzin von Astra-Zeneca. 1400 Impfwillige hatten sich auf einen Aufruf der Gemeinde gemeldet.

Die Aktion ging auf eine Initiative des Arztes Dr. Sönke Müller zurück. Nachdem vor einer Woche die Impfpriorisierung für den Impfstoff von Astra-Zeneca aufgehoben worden war, orderte der Bammentaler 300 Dosen. Die Kontakte zur Feuerwehr und zur DLRG waren bereits geknüpft, denn seit Ostern gibt es ein Testzentrum in der Elsenzhalle.

Die Resonanz auf die Ankündigung der Aktion in der RNZ und in sozialen Medien war riesig. Die rund 1400 Interessenten meldeten sich aus der näheren und weiteren Region – auch aus Sinsheim, Kraichtal und Heidelberg. Sönke Müller war es gelungen, weitere 100 Impfdosen zu organisieren, sodass rund 400 Personen berücksichtigt werden konnten. Es wurden jene ausgewählt, die sich zuerst per E-Mail gemeldet hatten.

Die Elsenzhalle wurde zum „Vatertagsimpfzentrum“. Foto: Alex

Die Altersgruppe war sehr gemischt. Im Durchschnitt seien die Impflinge zwischen 30 und 45 Jahren alt gewesen, berichtete Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer, der mit fünf Kollegen die Aktion unterstützte. Damit waren die Impflinge deutlich unter dem Alter, ab dem das Vakzin von Astra-Zeneca empfohlen wird – nämlich 60.

Ebenfalls vor Ort waren auch fünf DLRG-Mitglieder, die die Abläufe unterstützten. Ihr Vorsitzender, der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte, ließ sich ebenfalls impfen und war genauso voll des Lobes für die Idee und die reibungslose Durchführung wie Bürgermeister Holger Karl. "Wir schätzen uns in Bammental sehr glücklich über das Engagement von Dr. Sönke Müller und die Bereitschaft, ehrenamtliche Helfer bei der Feuerwehr und DLRG für solche Aktionen gewinnen zu können", so Karl.

Die Zeitfenster fürs Impfen wurden im Viertel-Stunden-Rhythmus zugeteilt, sodass pro 15 Minuten 18 Personen geimpft werden konnten. In fünf Kabinen übernahmen Ärzte nicht nur die Beratungsgespräche, sondern auch das Impfen. Dabei konnte Sönke Müller auf Ärzte aus seinem Notfallteam zurückgreifen und weitere Ärzte gewinnen.

Wer Händehygiene und Anmeldung sowie Überprüfung der persönlichen Daten und Angaben durchlaufen hatte, wurde einer Kabine zugeteilt. Wenn eine Kabine frei war, leuchtete die entsprechende Lampe auf und konnte aufgesucht werden. Das klappte alles vorzüglich und zügig ohne jegliche Schlangenbildung. Nach der Spritze mussten die Impflinge noch 15 Minuten im Wartebereich bleiben, sodass etwaige sofortige Unverträglichkeiten vom ärztlichen Personal aufgefangen werden konnte.

"Es gab keine Zwischenfälle", berichtete Müller zufrieden nach der Aktion. Auch seien nur vereinzelt Impflinge ohne Termin gekommen und – dank einiger Absagen – auch an die Reihe gekommen. Am Ende wurden 408 "dankbare Impflinge" gezählt, so Müller. Die zweite Spritze sollen die geimpften Personen am 12. Juni erhalten. Wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, könnten auch weitere Interessierte an die Reihe kommen.