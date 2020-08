Region Heidelberg. (lew) Es war eines der für diese Jahreszeit typischen Unwetter, das am späten Freitagnachmittag über der Region rund um Heidelberg gewütet hat. Kurzer, aber heftiger Starkregen führte dazu, dass die Feuerwehren in mehreren Orten zu Einsätzen ausrücken mussten.

Am schlimmsten getroffen hat es – wieder einmal – Bammental. Die Feuerwehr war hier ab 17.30 Uhr mit allen fünf Fahrzeugen und insgesamt 18 Mann im Einsatz. Hinzu wurde die Feuerwehr aus dem Nachbarort Gaiberg mit einem Fahrzeug zur Unterstützung angefordert. Wie Einsatzleiter Tim Beck auf RNZ-Nachfrage berichtet, waren mehrere Straßen, Keller und – wie so oft – auch die Unterführung in der Industriestraße beziehungsweise Reilsheimer Straße von den Folgen des Starkregens betroffen. Die Fahrbahn wurde hier vorübergehend vollgesperrt, bis das Wasser selbstständig wieder abgeflossen und die Fahrbahn gereinigt war.

Außerdem wurden mehrere herausgespülte Gullydeckel gemeldet, welche die Feuerwehr wieder einsetzte. Beck zufolge mussten weitere überflutete Straßen abgesichert werden und ein Keller wurde mit dem Wassersauger ausgepumpt. Etwas mehr als zwei Stunden habe es gedauert, bis die insgesamt neun Einsatzstellen abgearbeitet waren.

So sah Jürgen Scheuermann das Gewitter von seiner privaten Wetterstation in Nußloch aus. Foto: privat

Einen "kleinen Sturmschaden" vermeldete die Feuerwehr in Heiligkreuzsteinach am Freitag gegen 17.15 Uhr. Im Ortsteil Hilsenhain habe auf Höhe des Bushauses ein Baum die Last im Wind nicht mehr tragen können und sei daraufhin umgekippt, erzählt Kommandant Florian Koessler. Die Abteilung Lampenhain sei mit einem Fahrzeug im Einsatz gewesen und habe die Äste zur Seite geräumt.

"Der Baum wurde mit einer Motorsäge zerkleinert", fügt Koessler hinzu. Zudem äußert er die Vermutung, dass der Baum aufgrund seines morschen Zustandes "so oder so irgendwann umgefallen wäre". Das Unwetter habe diesen Prozess nur beschleunigt.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte die Feuerwehr Dossenheim am Freitag um kurz vor 18.30 Uhr aus. Ein Marder saß in einem Kanaleinlauf in der Rathausstraße fest und konnte sich aufgrund des hohen Wasserstandes nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Wie Dossenheims Kommandant Stefan Wieder erzählt, hörten Nachbarn das Fiepen des Tieres und alarmierten die Feuerwehr. "Leider", so Wieders Fazit, "kam für das Tier jede Hilfe zu spät."