Dossenheim. (cm) Negatives Ergebnis ohne Corona-Test? Vergangene Woche hatten Unregelmäßigkeiten bei "Q-Testcentern" in Heidelberg für Aufsehen gesorgt. Wer im Internet einen Termin buchte und nicht zum Test erschien, bekam in einzelnen Fällen trotzdem ein negatives Ergebnis per E-Mail zugeschickt. Der Betreiber begründete dies mit Software-Problemen. Nun erhielt auch ein Dossenheimer ein begehrtes Negativ-Zertifikat, ohne zum Test erschienen zu sein. Doch der Fall ist anders gelagert.

Der Mann aus der Bergstraßengemeinde berichtete der RNZ, dass er für den gestrigen Montag um 8.30 Uhr online einen Test-Termin im neuen Zentrum des in der Region stark vertretenen Anbieters "Aspilos" am "Kaufland"-Markt vereinbart habe. Den Termin habe er aber bereits am Sonntagabend wieder storniert, was auch bestätigt worden sei. Dann die Überraschung: Am Montagmorgen erhielt er ein negatives Testergebnis. "Angeblich wurde der Test um 9.14 Uhr durchgeführt", berichtet der Mann. "Ich war allerdings nicht vor Ort."

"Aspilos"-Geschäftsführer Lovis Stricker schloss ein negatives Zertifikat ohne Test zunächst aus: "Das kann bei uns nicht passieren." Alle Testergebnisse würden doppelt – auf Papier und im Computersystem – festgehalten.

Im konkreten Fall handelte es sich aber nicht um ein technisches Problem, sondern "menschliches Versagen". Eine halbe Stunde nach dem Dossenheimer hatte eine Frau mit demselben Nachnamen ebenfalls einen Test-Termin, erklärt Stricker. Bei der Eingabe ins System habe ein Mitarbeiter dann versehentlich im Stress des Montagmorgens dem Mann und nicht der Frau das negative Testergebnis bescheinigt.

"Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler", bittet Stricker um Verständnis. "Wir werden gerade überrannt – es ist hart." Die Mitarbeiter seien geschult und angewiesen, Namen und Geburtsdatum zu überprüfen. "Wir geben uns richtig Mühe", sagt Stricker. In diesem Fall sei es aber nicht geschehen. Da die Frau mit demselben Nachnamen sich nicht über das fehlende Ergebnis beschwerte, sei die Panne nicht aufgefallen. Es sei der erste Fall dieser Art, von dem er erfahren habe, betont der "Aspilos"-Chef.