Der in der Ukraine geborene Sascha Bilert erzählte von der Situation in seiner Heimat. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Die Farben Blau und Gelb, jene der ukrainischen Nationalflagge, prägten mit den versammelten Menschen auf dem Marktplatz für eineinhalb Stunden das Bild. Auch gebürtige Ukrainer und Russen waren gekommen, um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Auf selbst gefertigten Plakaten stand geschrieben: "No more blood – stop the war" (Deutsch: "Nicht noch mehr Blut – stoppt den Krieg") und auch in kyrillischer Schrift war zu lesen "Slawa Ukrajini" – "Ehre der Ukraine".

Viel mehr können die Menschen hierzulande wohl nicht tun, um das Unrecht des Angriffs durch die russischen Streitkräfte auf die Ukraine anzuprangern. Nachdem bereits vor einer Woche die örtlichen Grünen auf dem Marktplatz zu einer Demonstration aufgerufen hatten, schlossen sich dieser neuerlichen Kundgebung weitere örtliche Parteien wie CDU, SPD und Freie Wähler an. Henriette und Hermino Katzenstein begrüßten rund 500 Teilnehmer – darunter auch Landes- und Bundestagsabgeordnete wie Albrecht Schütte (CDU), Jan Peter Röderer (SPD) und Moritz Oppelt (CDU).

Friedenslieder, die Ursula Mergel und Pfarrerin Petra Hasenkamp anstimmten, begleiteten die Veranstaltung. Als Zhanna Popolitova auf ihrem Akkordeon das ukrainische Dankeslied eines Kindes an seine Mutter vortrug, gesellten sich weitere ukrainischstämmige Frauen und Männer dazu und sangen mit. Rührung und Ergriffenheit erfasste die versammelte Menge. Pfarrerin Hasenkamp las den von Jürgen Henkys verfassten Text des Kirchenlieds "Gib Frieden, Herr" vor.

Der in Neckargemünd wohnende und in Odessa am Schwarzen Meer geborene Sascha Bilert berichtete über die schreckliche Situation in seinem Heimatland, in dem sich noch immer seine Tante aufhält. Noch am Mittwoch konnte er mit ihr Kontakt aufnehmen und hörte von der schwierigen Versorgungslage für die Einwohner der Stadt. Schon seit sechs Tagen sei seine Tante in ihrer Wohnung eingeschlossen – eine Folge der Bomben beziehungsweise des Raketenbeschusses: "Sie traut sich nicht heraus." Die Lebensmittel würden knapp. Auf dem Marktplatz hätten sich Zivilisten versammelt und türmten vor den Verwaltungsgebäuden zum Schutz Sandsäcke auf, habe sie berichtet. Es herrsche große Angst.

Vor über 30 Jahren war seine Familie, als die Ukraine noch zur Sowjetunion gehörte, aus dem Land geflohen. Die Menschen in der Ukraine würden auch für Demokratie und Freiheit kämpfen, sie wünschten sich die Aufnahme in die Europäische Union, bat er um weitere Unterstützung. "Wenn meine Tante hier wäre, würde es sie sicher beeindrucken, dass Ihr hier seid!"

Henriette Katzenstein, die bürgerschaftliche Hilfe in Absprache mit der Stadt organisiert und die zahlreichen Hilfsangebote aus der Bevölkerung koordiniert, rief dazu auf, für Frieden und gegen den Krieg einzustehen. In Russland zeigten Menschen Mut und gingen gegen den Krieg auf die Straße, auch wenn sie mit harter Bestrafung rechnen müssten. Sie wolle mit einem Angebot der Vernetzung eine Brücke zwischen Ukrainern und Russen hierzulande schlagen.

Beeindruckt von der Teilnehmerzahl zeigte sich Bürgermeister Frank Volk. Den Überfall auf die Ukraine nannte er völkerrechtswidrig und heimtückisch. Dem ukrainischen Volk und seinem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zollte er Respekt für deren Standhaftigkeit in der Verteidigung der Demokratie. Er machte sich stark für das Selbstbestimmungsrecht von Bürgern, die frei wählen sollten, ob sie in einer Demokratie leben wollen oder nicht. Niemand, auch nicht Putin, habe das Recht, ein anderes Volk anzugreifen und zu unterdrücken. Er kündigte an, dass die Stadt Neckargemünd der Ukraine ein ausrangiertes, aber voll funktionstüchtiges Feuerwehrfahrzeug zur Verfügung stelle.

Der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt und der Landtagsabgeordnete Jan Peter Röderer ergriffen ebenfalls das Wort und verurteilten das Vorgehen des russischen Präsidenten aufs schärfste, der mit seinem Krieg zivile Opfer in Kauf nehme. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein machte deutlich, dass auch in unserem Land Solidarität gefragt sei, denn die gegen Russland beschlossenen Sanktionen würden auch die deutsche Wirtschaft treffen. Weitere ukrainische Teilnehmer der Kundgebung traten ans Mikrofon, um für Hilfe und Unterstützung ihrer Heimat zu werben und ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts der grausamen Gewalt Ausdruck zu verleihen.