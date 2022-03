Leimen. (lew) Mangelnde Diskussionsbereitschaft und ein Abblocken jedweder Fragen zu der unter Rathausplatz und Hof der Turmschule geplanten Tiefgarage. So lautete die wiederholte Kritik von Kristina Funkert. Die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats der Turmschule hatte sich im RNZ-Bericht vom Dienstag enttäuscht darüber geäußert, dass die Stadt scheinbar kein Interesse daran zeige, gemeinsam an einen Tisch zu kommen. Die "Elternschaft von Leimen" hat "gegen mindestens vier Jahre Baustelle, Lärm und Schmutz" eine Petition gegen eine Tiefgarage an dieser Stelle ins Leben gerufen. Mehr als 800 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Weniger diese Aktion, als vielmehr Funkerts Vorwürfe veranlassten Oberbürgermeister Hans Reinwald zu einer Klarstellung.

Das Stadtoberhaupt zeigt sich "überrascht und etwas enttäuscht" in Bezug auf den RNZ-Artikel. Fakt sei, dass Kristina Funkert nicht um einen Gesprächstermin gebeten habe, von daher könne von einer "Abweisung" nicht die Rede sein. Eine Anfrage sei am 27. Januar von Andrea Germann, der Vorsitzenden des Elternbeirats der Turmschule, gestellt worden, die zusammen mit Philipp Kulozik, dem Vorsitzenden des Fördervereins, um einen Gesprächstermin gebeten habe. Als Gesprächsinhalt wurden "Vorhaben für die Turmschule" genannt. Erst in einem weiteren Anruf habe Andrea Germann dann darum gebeten, auch über das Thema Tiefgarage zu sprechen. Da hierzu keine neuen Informationen vorlagen, über die man hätte sprechen können, habe er darauf verwiesen, dass ein solches Gespräch zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll sei, sagt Reinwald. Man könne über das Thema aber gerne im März sprechen.

In Bezug auf die sonstigen "Vorhaben für die Turmschule" sei ein Termin für den 8. Februar vereinbart worden. Diesen habe die Elternbeirats-Vorsitzende aber noch am selben Tag telefonisch abgesagt – sie wollte später einen neuen Termin vereinbaren. "Dazu kam es jedoch nie", heißt es von Seiten der Stadt. "Warum nun behauptet wird, es hätte von meiner Seite aus keine Gesprächsbereitschaft gegeben, ist mir unverständlich", betont Reinwald. Er stehe für Gespräche immer zur Verfügung: "Das gilt natürlich auch und gerade für den Elternbeirat der Turmschule, dem ich gerne noch einmal das Gespräch anbiete."

Letztlich sei es aber weiter so, dass man über das Thema Tiefgarage erst sprechen könne, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen, auch wegen der Stellplätze, vorliegen. Dabei müssten die Teilprojekte Stadthaus, Rathausplatz, Tiefgarage, Schulerweiterung zur Ganztagesbetreuung und Technikerneuerung gemeinsam betrachtet werden. Die Unterlagen würden "in den nächsten Wochen" erwartet. Sie sollen in einer öffentlichen Veranstaltung mit allen Beteiligten besprochen werden. "Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld", so Reinwald.

Elternbeirat ist gegen Petition

Die "Elternschaft von Leimen" hält ihre Kritik an der Tiefgarage unter dem Hof der Turmschule aber weiter aufrecht.

Von Nicolas Lewe

Leimen. Sie sei weder eine "Wutbürgerin", noch wolle sie eine "Schlammschlacht" oder einen "Rosenkrieg". Aus der Tatsache, dass sie "enttäuscht" und auch ein Stück weit "schockiert" ist, macht Kristina Funkert, stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats der Turmschule, indes kein Geheimnis. Es geht um die Petition, welche wie berichtet Mitte Februar vom Elternbeirat der Turmschule ins Leben gerufen worden war. Diese richtet sich gegen "mindestens vier Jahre Baustelle, Lärm und Schmutz" im Zusammenhang mit der unter Rathausplatz und Schulhof geplanten Tiefgarage.

Doch mittlerweile wird die Petition nicht mehr vom Elternbeirat, sondern – so ist es im Internet zu lesen – durch "die Elternschaft von Leimen" getragen. Dass diese Umformulierung einen durchaus ernst zu nehmenden Hintergrund hat, erklärt Funkert gegenüber der RNZ.

Kristina Funkert. Foto: privat

Dabei bezeichnet sie die ersten drei Wochen nach dem Start der Petition als "die aufregendsten in meinem Leben". Die riesige Resonanz sei toll gewesen, es habe viel Zuspruch und tolle Kommentare gegeben. "Das hat uns Rückenwind verliehen", betont die 35-jährige Mutter von drei Kindern, von denen eines aktuell die Turmschule besucht. Doch was von offizieller Seite kam, habe der anfänglichen Euphorie schnell den Wind aus den Segeln genommen. "Die Reaktionen von Stadtverwaltung und Schulleitung haben mich mehr als enttäuscht", berichtet Funkert.

Mehrfach sei man vonseiten des Sekretariats von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald abgewiesen worden. Es würden keine Fragen zur Tiefgarage beantwortet, habe es geheißen. "Dabei hatten wir gehofft, an einen gemeinsamen Tisch zu kommen", sagt die Elternvertreterin weiter. Stattdessen habe es von verschiedenen Leuten mehr oder weniger unverblümt die Aufforderung gegeben, die Petition zu beenden. "Ich hätte nicht gedacht, dass man in uns eine solche Gefahr sieht", meint Funkert.

Auch von der Leitung der Turmschule sei die Initiative "schlecht gemacht" worden. Der Tenor von dieser Seite habe gelautet: Wir könnten künftig – nach Abschluss der Arbeiten – so ein schönes Schulgelände haben, wenn es die Petition nicht gebe. Die für Funkert und weiterer Elternbeiräte unschöne Folge habe darin bestanden, dass sich andere Elternbeiräte, die zuvor noch dahintergestanden hatten, nun von der Petition distanzierten. Es habe daraufhin eine Sitzung des Elternbeirats gegeben, bei der denkbar knapp mit acht zu sieben Stimmen entschieden wurde, dass die Petition nicht mehr vom Elternbeirat unterstützt wird. Daher die eingangs erwähnte Umformulierung zu "Elternschaft von Leimen". Denn noch immer gebe es einen harten Kern von acht bis zehn Eltern, der weiter hinter der Petition stehe.

Ziel sei es nun, bis Ostern die Zahl der Petitions-Unterschriften in den vierstelligen Bereich zu bringen. Also mindestens 1000 Unterzeichner zu gewinnen. Online unter www.change.org waren bis Montagabend rund 700 Unterschriften eingegangen, hinzu kommen laut Funkert bis zu 100 Unterschriften, die auf dem Wochenmarkt oder im Rahmen von Vereinsaktivitäten der Kinder gesammelt wurden, etwa bei der KuSG oder beim Schwimmverein "Neptun". Außerdem liege eine Liste in der Eisdiele "Dolce Freddo" in der Turmgasse aus. Hier sei ihr die Zahl der Unterschriften nicht genau bekannt, so die 35-Jährige.

Rund 150 Unterschriften fehlen noch bis zum 1000er-Ziel. Anschließend sollen diese in öffentlicher Gemeinderatssitzung an OB Reinwald übergeben werden. Der Wunsch der Petitions-Unterstützer bleibe ein offener Diskurs. Es gehe nicht darum, ein Bürgerbegehren zu starten, betont Funkert. Hierzu würden wohl rund 1700 Unterschriften der wahlberechtigten Leimener benötigt. "Die schaffen wir nicht", ist sie realistisch.

Die Tiefgarage unter dem Schulhof ist "nicht nötig"

Ein Leimener Investor ergreift Partei für die Elternschaft.

Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Elterninitiative, die im Internet eine Petition gegen den Bau einer städtischen Tiefgarage im Hof der Turmschule auf den Weg gebracht hat (siehe oben), erhält einen in Leimen bekannten Fürsprecher: Sabri Cetrez. Der 48-jährige Investor, hinter dem mit der familieneigenen CMS Invest GmbH nicht allein der überwiegende Teil des Kurpfalz-Centrums steht, bezeichnete gegenüber der RNZ die geplante 44-Stellplatz-Tiefgarage als einen groben Fehler – sowohl im Sinne der Kinder, "die unsere Zukunft sind", als auch städtebaulich und mit Blick auf die angespannten Stadtfinanzen.

CMS-Investor Sabri Cetrez. Foto: sg

Der aramäische Christ weiß, wovon er spricht: Im September 2017 war sein Rathausplatzprojekt, das ein 60-Betten-Hotel plus Veranstaltungssaal plus 75-Stellplatz-Tiefgarage unter dem Turmschulhof vorgesehen hatte, an einem Bürgerentscheid zerschellt. Der Unterschied zur aktuellen Planung von privatem Stadthaus und städtischer Tiefgarage: Laut Cetrez hätte das CMS-Projekt die Stadt "keinen Cent" gekostet, zumal die Tiefgarage in CMS-Regie betrieben worden wäre. Jetzt wolle die Stadtspitze fünf oder sechs Millionen Euro für eine kleinere Tiefgarage ausgeben und wegen neuer Zufahrtsplanung die vorhandene Musikschule abreißen, für die dann teurer Ersatz gefunden werden müsse. Und das alles nur, so Cetrez, damit ein privater Investor eine von der Stadt bezahlte Zufahrt zu seiner eigenen Tiefgarage erhalte. Ob das im Interesse der Bürger sei, wage er zu bezweifeln.

Dass es damals überhaupt zu dem CMS-Projekt gekommen war, so Cetrez, sei allein Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zuzuschreiben. Seine Familie habe sich "nicht aufgedrängt", ganz im Gegenteil. Ihr sei auch klar gewesen, dass es sich wirtschaftlich um ein Nullsummenspiel gehandelt hätte. "Aber wir wollten uns bei Leimen dafür bedanken", so Cetrez, der in der Türkei geboren wurde, "dass wir hier vor über 40 Jahren eine neue Heimat gefunden haben."

Schon im Vorfeld des Bürgerentscheids habe er aber erkannt, dass die Bürgerschaft nicht einverstanden sei. Auch die einleuchtenden Einwände der Turmschule hätten bei ihm ein Umdenken bewirkt, sagt Cetrez. Deshalb habe er dem OB deutlich gemacht, dass er das ganze Unterfangen wieder abblasen wolle: "Wir wollten es nicht mehr machen." Doch der OB habe darauf bestanden, es durchzufechten. Am Ende, so Cetrez, seien er und seine Familie als die bösen Buhmänner dagestanden.

Bärentor-Arkaden als Lösung

Grundsätzlich kann sich der Unternehmer die geforderte Belebung des Stadtkerns durch neue Wohnungen am Rathausplatz nicht vorstellen. Womit er im Jetzt angelangt: beim innerstädtischen Wagner-Areal an der Rohrbacher Straße zwischen Kurpfalz-Centrum und Penny-Markt, das ihm ebenfalls gehört. Dieses Gelände hatte die CMS Invest GmbH für 2,5 Millionen Euro erworben mit der selbst erklärten Absicht, dort unter dem Namen Bärentor-Arkaden innerstädtische Geschäftsflächen, Wohnungen und Tiefgarage zu erstellen.

Die Stadtspitze, die im Vorfeld der Verkaufsverhandlungen laut Cetrez keinerlei Interesse zeigte, zog die Bremse: Sie machte mit gemeinderätlichem Votum das städtische Vorkaufsrecht geltend – und unterlag im Januar vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Jetzt läuft, ebenfalls mit gemeinderätlichem Rückenwind, beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim der städtische Antrag auf Zulassung einer Berufung, die von den Karlsruher Verwaltungsrichtern nicht zugelassen worden war.

Sabri Cetrez erkennt darin einen weiteren Affront und sucht gegenüber der RNZ dennoch eine Verständigung: Die gewünschten Stellplätze am Rathausplatz ließen sich fußläufig unter seinen geplanten Bärentor-Arkaden auf dem Wagner-Areal verwirklichen. Die dortige Stellplatzzahl könne er problemlos auf 400 verdoppeln, so Cetrez, kostenfrei für die Stadt. Die Tiefgarage unterm Schulhof sei mithin gar "nicht nötig" und die Stadt könne, wenn sie etwas bauen wolle, dann für die Schulkinder bauen.