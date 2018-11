Neckargemünd-Waldhilsbach. (RNZ) Wie die Stadtwerke Heidelberg am heutigen Montag mitteilen, kann es aufgrund von Arbeiten am Wasserrohrnetz in der Gaiberger Straße am kommenden Mittwoch, 14. November, zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Info: Bei Störungen ist die Verbundleitstelle der Stadtwerke Heidelberg täglich rund um Uhr unter der 06221/513-2060 erreichbar.