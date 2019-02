Dossenheim. (bmi) Erst abkochen – dann verzehren. Diese Regel hat für den Trinkwassergebrauch in Dossenheim weiterhin Bestand. „Wir haben an einigen Entnahmestellen leider immer noch nicht den vorgeschriebenen Mindestchlorgehalt des Gesundheitsamts erreicht“, erklärte Martin Niederhöfer, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Wasserwerk, gestern Nachmittag auf RNZ-Nachfrage. Bedeutet im Klartext: Es muss also weiterhin zur Vorsorge gechlort werden, um das Entstehen von Keimen im Wassernetz zu verhindern.

Anlass für die Sicherheitsmaßnahme ist der Rohrbruch an der Hauptleitung am vergangenen Dienstag, bei dem Erde – und damit auch potenziell Keime – ins Dossenheimer Wassernetz gelangt waren. Seit Mittwochnachmittag wird dem Trinkwasser beständig Chlor zugegeben. Es wurde bis gestern Nachmittag direkt beim Wasserwerk Entensee im Handschuhsheimer Feld millimetergenau eingespeist. Von dort wird die Bergstraßengemeinde – mit Ausnahme des Weißen Steins – mit Trinkwasser versorgt. Der Chlorgeruch ist beim Aufdrehen des Wasserhahnes deutlich zu riechen, wie mehrere Anwohner berichteten.

Allerdings nicht überall in der 12 000-Einwohner-Gemeinde. Zumindest erfüllten gestern die zwei täglichen Proben im Wasser noch nicht den vorgeschriebenen Chlorwert – und das sechs Tage nach Beginn der Chlorung. An zwei der insgesamt 17 Entnahmestellen hakt es noch, hieß es auf RNZ-Nachfrage aus dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Was also tun? Gestern war erst einmal „Wasser marsch“ angesagt. Einige Hydranten wurden erneut gespült. „So wird das Wasser mit dem niedrigen Chlorgehalt rausgedrückt, damit das stärker gechlorte Wasser angeschwemmt werden kann“, erklärte Martin Niederhöfer. Als weitere Sofortmaßnahme hatte die Gemeinde gestern zudem vorgeschlagen, das Chlor statt im Heidelberger Wasserwerk Entensee direkt in einem der Hochbehälter in Dossenheim einzuspeisen, um den Vorgang zu beschleunigen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wollte aber zunächst noch die heutigen Proben abwarten. „Wir bevorzugen ein gestuftes Vorgehen, einen Schritt nach dem anderen“, sagte Andreas Welker, Referatsleiter Gesundheitsschutz, der RNZ. Also gilt weiter abwarten, abkochen und Tee trinken.