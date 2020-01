Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Von Amerika über Ost- und Norddeutschland hat ein neuer Trend die Region erreicht: Die Sandhäuser Feuerwehr hat die sogenannte "Ladder Crossing Challenge" mit Bravour gemeistert. In einem unterhaltsamen Video beweisen vier Floriansjünger, dass sie es schaffen, mit Einsatzkleidung zwischen zwei Sprossen einer Feuerwehrleiter durchzuklettern. Dabei ist der Hintergrund der "Ladder Crossing Challenge" (frei übersetzt: "Herausforderung im Leiter-Durchqueren") durchaus ein ernster, wie der stellvertretende Sandhäuser Kommandant Jörn Waldschmidt erklärt.

"Wie so vieles kommt auch diese ,Challenge’ aus Amerika", sagt der 36-Jährige. "Anlass war der allgemeine Tenor, dass Feuerwehrleute inzwischen zu unsportlich seien." Um das Gegenteil zu beweisen, beschloss eine US-amerikanische Feuerwehr, mit ihren Einsatzkräften durch Leitern zu klettern und dies zu filmen. Indem mit der Veröffentlichung eines solchen Videos drei weitere Feuerwehren durch eine "Nominierung" zur Nachahmung aufgefordert werden, "schwappte" der Trend nun auch nach Deutschland herüber.

"Wir haben das verfolgt und bereits auf unsere Nominierung gewartet", verrät Waldschmidt. "Wir standen quasi schon Gewehr bei Fuß." Mit der Walldorfer Wehr war nun endlich die erste im Rhein-Neckar-Kreis nominiert. Und die wiederum reichte die Herausforderung unter anderem an die Sandhäuser weiter.

"Innerhalb einer Stunde haben wir uns einen Plan zurechtgelegt", berichtet der stellvertretende Kommandant. Mit der "Challenge" präsentieren die Kandidaten auch ihre zwei neuen Löschfahrzeuge: Mit Blaulicht fahren die Einsatzwagen auf den Hof am Feuerwehrhaus. Sechs Feuerwehrleute steigen aus, vier von ihnen mit Helm, Atemschutzmaske und Sauerstoffflasche. Das Ganze wird in guter Bildqualität und mit beschleunigter Geschwindigkeit abgespielt – so wird’s nicht langweilig.

Waren hier Profis am Werk? "Wir haben einen Kameraden, der hobbymäßig filmt", erklärt Waldschmidt. An den Fahrzeugen wurden Kameras und Lichtmasten installiert, die Führung der Hauptkamera wirkt dank einer speziellen Halterung ebenfalls professionell. Natürlich läuft zudem passende Musik im Hintergrund. Und nachdem es alle vier Akteure – Helm und Sauerstoffflasche wurden zuvor per Hand durchgereicht – durch die Leiter geschafft haben, bringen ihre Kameraden eine zweite an: Hier ist der Abstand zwischen den Sprossen noch kleiner, wie die eingeblendeten Maße verraten. Zwei Kandidaten gestikulieren skeptisch, winken ab und werfen beleidigt die Handschuhe weg: Sie geben auf. "Wir wollten ein bisschen was Abgefahrenes machen", so Waldschmidt. Die anderen beiden Kameraden schaffen es übrigens auch durch diese Leiter.

Acht Floriansjünger arbeiteten an dem Video, einer gab sogar Regieanweisungen. Nominiert haben sie neben den Wehren in Nußloch und Leimen-St. Ilgen auch ihre Kameraden in Lège-Cap-Ferret, Sandhausens französischer Partnergemeinde. Aus Nußloch habe Waldschmidt schon gehört, dass man sich über die Nominierung freue und bereits bei der Planung sei ...