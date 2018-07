Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ralf Schnitzer kam 1995 nach Eppelheim. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium entwickelte er das Gesangsklassenmodell, das zum Profilfach wurde. Im vergangenen Jahr wurde aus dem Familienvater eine Frau: Dr. Valerie Schnitzer. Für die heute 57-jährige Musikpädagogin und Studiendirektorin ging mit dieser Geschlechtsangleichung ein Lebenswunsch in Erfüllung, wie sie in ihrer gerade erschienenen Biografie "Geheilte Seele - befreites Ich" darlegt. Die RNZ sprach mit ihr über ihren langen Weg vom Mann zur Frau.

Frau Schnitzer, wann verspürten Sie den Wunsch, lieber eine Frau zu sein?

Früh, sehr früh. Ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester und wollte schon immer viel lieber ein Mädchen sein. Schon als kleiner Junge habe ich mir das Puppenbettlaken als Röckchen umgebunden - und war tieftraurig, weil es zu kurz war.

Hintergrund Das Leben von Dr. Valerie Schnitzer begann als Junge, geboren in Waldshut, im südlichen Schwarzwald. Als Ralf wuchs sie mit einer jüngeren und einer älteren Schwester auf. Erst im Alter von 56 Jahren wurde aus Ralf Valerie (siehe Interview oben). Bis dahin lebte sie das Leben eines Mannes. Ralf Schnitzer studierte Schulmusik, Violoncello, Dirigieren, Gesang und Musikwissenschaft an der Universität und Musikhochschule in Freiburg. Nach seinen künstlerischen und pädagogischen Abschlüssen und dem Referendariat arbeitete Ralf Schnitzer als wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeiter am Institut für Musikpädagogik der Universität Frankfurt, wo er 1994 zum Doktor der Philosophie promovierte. Sein privates Glück fand er mit seiner Frau Monika, die er 1983 heiratete. Das Paar, das heute in Ketsch lebt, hat zwei Kinder, 20 und 26 Jahre alt. An das Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium kam der Musikpädagoge zum Schuljahr 1995/1996. Hier entwickelte er ein neues musikpädagogisches Konzept: das Gesangsklassenmodell. Mit diesem Konzept emanzipierte sich das Fach Musik an dieser Schule zu einem zentralen Schwerpunkt und wurde 2004 schließlich zum Profilfach. Aufgrund des Erfolgs führten ihn Lehraufträge an zahlreiche Hochschulen und Akademien im In- und Ausland. 2008 veröffentlichte der Schott-Verlag sein erstes Lehrbuch über das "Eppelheimer Modell" unter dem Titel "Singen ist klasse!". Mit jungen Sängerinnen und Sängern aus dem symphonischen Chor der Schule gründete er den Kammerchor "Young Vocals", der seit mehr als 15 Jahren dem Sängerbund Germania angegliedert ist. Ebenso initiierte Schnitzer mit Unterstufenschülern des Gymnasiums den Kinderkammerchor "Vocalini". Beide Chöre sind dem Sängerbund Germania Eppelheim angegliedert und werden heute noch von Dr. Schnitzer geleitet. Seit Jüngstem leitet die Musikpädagogin auch den katholischen Kirchenchor in Plankstadt - mit offizieller Genehmigung der Erzdiözese Freiburg. (sg)

Wenn Sie sich rückblickend an Ihre Träume erinnern: Waren Sie in ihnen ein Mann oder eine Frau?

Ich erinnere mich auch in Träumen an die Sehnsucht nach weiblicher Gestalt, aber auch im Traum begleitete mich immer große Angst und Scham.

Sie haben erst mit 56 Jahren den Schritt zur Geschlechtsangleichung gewagt. Was war dafür ausschlaggebend?

Da gab es vieles, allem voran den Rückhalt meiner Frau. Sie hat diesen Prozess von Anfang an gestützt und energetisch begleitet. Für mein altes Leben hatte ich einfach keine Kraft mehr. Ich hatte zunehmend Depressionen und Suizidgedanken. Es musste also etwas passieren. Ich war so weit, setzte alles auf eine Karte und ging auch das Risiko ein, meine Stelle als Musiklehrer am Gymnasium zu verlieren. Ich wollte, ja musste geschlechtlich eine Frau sein. Der schleichende Drang war immer größer geworden, zugleich stieg der Frust in mir, weil ich als Mann in weiblichen Kleidern einfach grotesk aussah.

Dann hat also Ihre Frau Sie zu Ihrem "Coming Out" und der Geschlechtsangleichung ermutigt?

Ja, das war Monika. Ich hatte ihr schon vor unserer Hochzeit gesagt, dass es da etwas gibt, das sie wissen sollte. Sie merkte, dass ich in den letzten Jahren zunehmend litt. Monika hat dann den Anstoß gegeben: ‚Du musst es leben, du gehst mir sonst kaputt.’ Sie war es auch, die für uns beide dann einen Hotelaufenthalt weitab gebucht hat, damit ich dort meine Weiblichkeit einmal ausleben konnte.

Hatten Sie keine Angst vor den Operationen und Ihrem neuen Leben danach?

Die größte Angst war, mich zu outen. Alles andere, was danach kam, war greifbar und erträglich. Natürlich wusste ich nicht, wie die Operation verlaufen würde. Ich war kurz vor dem OP-Termin auch kein Held. Aber es gab eine innere Kraft, die mich angetrieben hat. Hätte ich diesen Schritt nicht gewagt, dann hätte ich mich noch am letzten Tag meines Lebens dafür abgrundtief gehasst.

Hintergrund Wurde hinter ihrem Rücken getuschelt? Wurde ihr Rücktritt als Chordirigentin gefordert oder stand gar ihre berufliche Versetzung an eine andere Schule im Raum? Nichts dergleichen ist geschehen. Nach ihrer Geschlechtsangleichung blieb für Valerie Schnitzer in der Schule, im Verein und bei den Chören alles beim Alten. Vorstandssprecher Thomas Hübler vom Sängerbund Germania erzählte auf Anfrage der RNZ: "Der Vorstand hat weder ängstliche Anrufe noch Forderungen, Frau Schnitzer ihres Amtes zu entheben, erhalten." So hohe Wellen, wie man vermuten könnte, gab und gebe es zum Thema im Verein nicht. "Sicher wird der eine oder andere eine ganz persönliche Meinung haben. Aber die persönliche Veränderung von Ralf zu Valerie ist Privatsache und hatte zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Verein, Chören und Dirigentin", stellte Hübler fest. Ähnlich äußerten sich die 24-jährige Josefine Trobisch und der 35 Jahre alte Jan-Henning Wegener. Beide waren früher Schüler von Ralf Schnitzer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) und gehören seit vielen Jahren dem Kammerchor "Young Vocals" an. Josefine Trobisch: "Sicherlich war es nicht nur für mich eine Umstellung, Ralf jetzt mit Valerie anzusprechen. Sie war plötzlich viel gelöster, glücklicher, lebensfroher und irgendwie freier." Jan-Henning Wegener ist vor allem Valerie Schnitzers toleranterer Umgang aufgefallen, wie bei Probenabsagen. "Ralf schien immer persönlich angegriffen. Bei Valerie traf man häufiger auf Verständnis für die eigene Situation." Wegeners Meinung zur Geschlechtsanpassung? "Ich mag den Menschen - egal, ob der Mensch Mann oder Frau ist." Vom Elternbeirat des DBG hieß es: "Eltern und Schülerschaft haben sehr tolerant darauf reagiert, wie aus Herrn Schnitzer Frau Schnitzer wurde." (sg)

Sind Sie jetzt, wo Sie eine Hormontherapie begonnen und Ihre Operationen erfolgreich hinter sich gebracht haben, froh, diesen Schritt gewagt zu haben?

Ja, sehr sogar. Es fühlt sich für mich jeden Tag an wie ein göttliches Geschenk. Wären wir früher aufgeschlossener gewesen, hätte ich mich wesentlich früher zu meiner Weiblichkeit bekannt.

Wer kam eigentlich auf den neuen Vornamen Valerie?

Das war auch meine Frau. Sie meinte, dass ich einen neuen Namen bräuchte. Ich habe ihr die Entscheidung überlassen. Ihr Vorschlag war intuitiv ‚Valerie’. Im ersten Moment empfand ich den Namen als etwas zu extravagant. Aber bald blitzte in meinem Kopf dies auf: Im Lateinischen bedeutet ‚valere‘ gesund sein, stark sein, wert sein und leben. Das ist doch genau das, was ich möchte.

Wenn Sie rückblickend Ralf beschreiben müssten, welche Adjektive würden Sie wählen?

Zu Ralf passt schwarz-weiß, streng, unnachgiebig und ohne Herzensregung nach außen. Emotionen zu zeigen, hatte er sich abgewöhnt.

Und wie beschreiben Sie Valerie?

Sie ist farbig, viel fröhlicher, kann Glück spüren, den schönen Moment genießen, darf alle Gefühle leben und auch weinen.

Sie haben zwei erwachsene Kinder, Ihr Sohn ist 26, Ihre Tochter 20 Jahre alt. Wie schwierig war das für Sie rückblickend mit Ihrer Rolle als Vater?

Ich glaubte, ‚funktionieren‘ zu müssen. In der klassischen Vaterrolle habe ich mich nie gesehen. Ich war sicher zu streng und für meine Familie, wie Monika es mal mit den Worten von Hilde Domin ausdrückte, allenfalls eine ‚Rose als Stütze‘.

Hintergrund Für eine Geschlechtsangleichung sind medizinische und bürokratische Hürden zu meistern. Valerie Schnitzer musste beim Amtsgericht Mannheim einen Antrag auf eine Änderung ihres Vornamens und Personenstands stellen, damit diese in den amtlichen Dokumenten vorgenommen werden konnte. Die Gebühren betrugen 1500 Euro, die selbst zu tragen waren. Fast drei Jahre dauerte es, bis aus Ralf Schnitzer auch optisch eine Frau wurde und die "geschlechtsangleichende Operation von Mann zu Frau" durchgeführt wurde. Am Anfang stand eine Psychotherapie im Februar 2015, gefolgt von einer - lebenslang fortwährenden - Hormontherapie. Die erste Operation zur Geschlechtsumwandlung fand im August 2017 im Klinikum der evangelischen Huyssen-Stiftung Essen statt. Zwei Monate später erfolgte dort der zweite Eingriff samt Brustaufbau. Die Kosten von rund 25.000 Euro für die beiden Operationen übernahm die Krankenkasse, ebenso die Kosten für die Gesichtshaarentfernung. (sg)

Wie viel Spaß macht das neue Leben?

Sehr viel. Es ist, als hätte mir jemand einen zweiten Lungenflügel geschenkt. Jetzt kann ich endlich durchatmen. Ich atme das Leben und atme die Welt - es ist für mich ein unbeschreibliches, überwältigendes Feuerwerk an Gefühlen. Ich kann mit Menschen fühlen wie vordem nie.

Was lieben Sie an Ihrer neuen Weiblichkeit?

Das Gefühl, eine Frau zu sein. Ich mag auch meine neue Kleidung und mich zu schminken. Letzteres kommt allerdings etwas zu kurz. Das ist aber beruflich bedingt. Ich möchte gegenüber meinen Schülern alles sehr dezent halten.

Was haben Sie sich für Ihr neues Leben als Frau vorgenommen?

Ich freue mich auf alles, was nun daraus werden darf. Ich bin aufgeschlossen für alles, was kommt. Es kann nur wunderbar werden!

Was erinnert Sie noch an Ihr altes Leben?

Meine beiden Kinder natürlich, für die ich sehr dankbar bin. Sie haben mich auf meinem Weg sehr unterstützt. Und natürlich auch meine Eltern, die beide sehr unterschiedlich auf meine Transsexualität regiert haben. Mein Vater hadert damit leider bis heute, dagegen meinte meine Mutter, als ich ihr von meiner Absicht erzählte: ‚Ja, und? Dann haben wir halt noch eine Tochter mehr.’

Sie haben frühzeitig Ihr Umfeld, das Lehrkollegium und die von Ihnen geleiteten Chöre über ihre Transsexualität und den Wunsch, als Frau leben zu wollen, in Kenntnis gesetzt. Gab es negative Erfahrungen?

Ich habe versucht, behutsam vorzugehen. Anfeindungen erlebte ich nirgends - und dafür bin ich sehr dankbar. Ich spürte aber, dass Menschen mir mit Unsicherheit oder Unverständnis begegneten. Aber es ist nichts zerbrochen, weder in meiner Familie, meinem beruflichen Umfeld oder in den Vereinen, wo ich als Dirigentin tätig bin.

Wird Ihre Frau jetzt zu Ihrer besten Freundin oder bleibt sie Ihre Frau?

Formal bleiben wir natürlich verheiratet und sind ein Ehepaar. Wir kennen uns schon 39 Jahre. Meine Frau ist das Beste, was mir je passiert ist. Wir sind unserer beider Lieblingsmenschen. Uns verbindet tiefste Liebe. Meine Frau liebt mich als Menschen und diese Liebe ist nicht an ein Geschlecht gebunden. Das ist wunderbar.

Noch eine letzte Frage: So ziemlich jede Frau hat ein Lieblingskleidungsstück. Haben Sie auch eins?

Oh ja. Nur eines? Ich liebe Schuhe mit hohen Absätzen und feminin elegante Kleider! Aber mit meiner Körpergröße von 1,79 Metern trage ich meist doch flache Schuhe, um nicht noch größer zu wirken. Und - wie gesagt - bei der Arbeit soll alles etwas dezent bleiben.

"Für mein altes Leben als Mann hatte ich keine Kraft mehr"

Info: Valerie Schnitzer liest am Montag, 9. Juli, im Eppelheimer Buchladen aus ihrer ihrer Biografie "Geheilte Seele - befreites Ich", erschienen im Rabenwald-Verlag (ISBN 978-3961115167). Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind im Buchladen erhältlich.