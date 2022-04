Ein solches Tiny House wollte das Eppelheimer Ehepaar in den Birkighöfen aufstellen. Foto: wohnwagon.at

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Hohe Immobilienpreise, zu wenig Wohnraum, immer mehr Flächenversiegelung: Diesen Problemen auf dem Wohnungsmarkt begegnen sogenannte Tiny Houses – das sind Kleinsthäuser mit einer Grundfläche von weniger als 50 Quadratmetern, die an die öffentliche Infrastruktur angeschlossen werden und dauerhaft bewohnbar sind. Für das Aufstellen eines solchen Häuschens in Eppelheim stellte ein Ehepaar 2020 eine Bauvoranfrage. Die RNZ hat nachgefragt, was daraus geworden ist (siehe unten).

"Ich erwarte kein Lob für meine Bereitschaft, Wohnen neu zu denken und alternative umweltfreundliche Konzepte praktisch zu erproben", sagt Karin Lemler. Sie kritisiert, dass man ihrem Vorhaben "aufgrund von Vorurteilen und unbegründeten Ängsten einen Riegel vorgeschoben" habe. Lemler wollte gemeinsam mit ihrem Ehemann in ein 33 Quadratmeter kleines Haus ziehen. Aufgestellt werden sollte dieses auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück in den Birkighöfen, das je zur Hälfte ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter gehört. Bisher stehen dort ein ehemaliges Bauernhaus mit Einliegerwohnung, ein Mehrfamilienhaus mit drei Parteien, eine nicht mehr genutzte Tabakscheune und eine Garage.

Hintergrund > Das Tiny House, das Karin Lemler und ihr Mann in den Eppelheimer Birkighöfen aufstellen wollten, stammt von der österreichischen Firma Wohnwagon. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen "eines der wenigen Tiny Houses am Markt, das den Bauvorschriften entspricht und daher in Deutschland, [+] Lesen Sie mehr > Das Tiny House, das Karin Lemler und ihr Mann in den Eppelheimer Birkighöfen aufstellen wollten, stammt von der österreichischen Firma Wohnwagon. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen "eines der wenigen Tiny Houses am Markt, das den Bauvorschriften entspricht und daher in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Gebäude eingereicht werden kann". > Es lägen bereits aufrechte Baugenehmigungen in allen drei Ländern vor, über 90 Projekte seien umgesetzt. Zudem informiert die Firma darüber, dass viele "Tiny House-Enthusiasten" glaubten, "nur weil Räder am Haus dran sind, kann man überall wohnen". Dies treffe aber nicht zu, denn: Auch für kleine Häuser gelten die Bauvorschriften etwa zu Brandschutz und Raumhöhe. luw

[-] Weniger anzeigen

Im Technischen Ausschuss der Stadt Eppelheim waren die Reaktionen auf die Bauvoranfrage im Sommer 2020 gemischt. Während die Grünen ein solches "Pilotprojekt" begrüßten, befürchtete etwa Trudbert Orth (CDU) angesichts der landwirtschaftlichen Umgebung im dortigen Außenbereich baurechtliche Probleme. Alexander Pfisterer (SPD) deutete das Kleinsthaus als "dauerhaft hier stehendes Wohnmobil" und sah infolge einer Genehmigung gar eine mögliche "Wohnmobilsiedlung" kommen. Dem widerspricht Lemler: "Ein Blick in die Unterlagen hätte ihm gezeigt, dass mein Tiny House keinerlei Ähnlichkeit mit einem Wohnmobil hat."

Auch sei nie von mehreren dieser Häuser die Rede gewesen: "Hier wurde wohl mehr auf die eigenen Vorurteile und Befürchtungen geachtet als auf das tatsächliche Bauvorhaben laut der eingereichten Unterlagen." Lemler erinnert daran, dass das Tiny House lediglich zum leichteren Transport zunächst auf einem Fahrgestell stehe. So werde am Stellplatz kein Kran benötigt, um es auf seine Fundamente zu heben: "Theoretisch sind Tiny Houses straßentauglich und können wie ein Wohnwagen gezogen werden – praktisch ist dies aber sehr aufwendig."

Im Ausschuss jedenfalls einigte man sich damals darauf, das Bauvorhaben zwar abzulehnen, aber bei Zustimmung des Landwirtschaftsamts des Rhein-Neckar-Kreises Bürgermeisterin Patricia Rebmann zu autorisieren, im Nachhinein das Aufstellen zu gestatten. Doch dazu kam es nicht. Lemler hatte nach der Diskussion im Ausschuss den Eindruck, dass ihre Anfrage "entweder missverstanden oder die Unterlagen nicht besonders gründlich von den Ausschussmitgliedern gelesen wurden". Daher sendete sie eine Erklärung zur Bauvoranfrage an Rebmann, "um noch einmal deutlich zu machen, dass es mir nicht darum geht, unter der Hand die Birkighöfe in einen ,trailer park’ nach US-amerikanischem Vorbild zu verwandeln".

Im August dann erhielt sie einen "merkwürdigen Brief vom Landratsamt", so Lemler. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Bauvorhaben "droht abgelehnt zu werden". Als Grund wird etwa genannt, dass das Vorhaben "der Vorgabe einer flächensparenden Bodenversiegelung zur größtmöglichen Schonung des Außenbereichs" widerspreche. Angesichts der Tatsache, dass auch Lemlers Tiny House eben nicht zur weiteren Versiegelung einer Fläche führen würde, sorgte das für Verwunderung. "Auf telefonische Nachfrage teilte der zuständige Sachbearbeiter mit, dass es sich hier um das Standard-Ablehnungsschreiben des Landratsamts handelt, daher die absurd scheinenden Punkte zu Bodenversiegelung, Splittersiedlung und so weiter", berichtet sie. Daraufhin habe das Ehepaar den Antrag zurückgenommen, da "keinerlei Aussicht auf Erfolg bestand".

Lemler findet es "sinnvoll und wichtig", dass zum Schutz vor weiterer Versiegelung und "Zersiedelung" im Außenbereich hohe rechtliche Hürden für Bauvorhaben bestehen. Jedoch würde sie sich wünschen, dass "die Stadt Eppelheim und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises dies bei allen Anwohnern der Birkighöfe strikt anwenden" würden – und nicht nur bei ihr: "In den vergangenen 20 Jahren entstanden auf den Birkighöfen ein Hotel mit dazugehörigem Restaurant sowie eine große neue Reitanlage, Letztere auf ehemaligen Ackerflächen", sagt sie. Tatsächlich betreibe nur noch ein Anwohner der Birkighöfe Landwirtschaft "im Sinne von Anbau von Feldfrüchten und Haltung von Nutztieren".

Zulassung nur im Einzelfall möglich

Eppelheim. (luw) Ist es überhaupt möglich, im Außenbereich wie etwa in den Birkighöfen in Eppelheim ein Tiny House aufzustellen? Dazu hat die RNZ beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nachgefragt, wo auch das Baurechtsamt angesiedelt ist.

"Tiny Houses sind bauliche Anlagen zur Wohnnutzung mit besonders kleiner Kubatur", schickt Landratsamts-Sprecherin Silke Hartmann voraus. Auch für diese gelten demnach die baurechtlichen Vorschriften. Eine Baugenehmigung ist der Sprecherin zufolge in den üblichen Verfahren zu beantragen. Dabei handele es sich immer um "Einzelfallentscheidungen" – spezielle oder pauschale Kriterien für das Aufstellen der kleinen Häuser gebe es nicht.

Im Außenbereich sind laut Hartmann grundsätzlich nur die nach dem Baugesetzbuch privilegierten Vorhaben zulässig – zum Beispiel, wenn diese einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. "Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist", erklärt die Sprecherin weiter.

Bei der Prüfung des jeweiligen Vorhabens sei das Baugesetzbuch zu berücksichtigen. "Aus den rechtlichen Vorgaben wird deutlich, dass eine Bebauung im Außenbereich nur in besonderen Fällen zulässig ist", betont Hartmann abschließend.