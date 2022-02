Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Landauf, landab sorgt an Schulen ein neues Phänomen für Probleme – die Stadt Eppelheim warnte jetzt gar vor "Lebensgefahr". Gerade erst vergangene Woche hatten mutmaßlich Zwölf- bis 14-Jährige am Schulzentrum in Obrigheim einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, weil zunächst der Verdacht auf einen Amoklauf bestand. Als Hintergrund vermutet wird eine sogenannte "Challenge" – zu Deutsch "Herausforderung" –, die sich auf der Internet-Plattform Tik-Tok abspielt. So nun auch in einem Fall an der Eppelheimer Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule: Hier hatte mindestens ein Schüler buchstäblich "mit dem Feuer gespielt" und für Sachschäden auf einer Toilette gesorgt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann wandte sich daraufhin mit mahnenden Worten an Schüler und Eltern.

Eine von Feuer zerstörte Klopapier-Halterung und ein angekokelter Papiertuch-Spender sind die Bilanz eines Vandalismusfalls an der Gemeinschaftsschule. Die Höhe des Sachschadens betrage etwa 200 Euro, wie Stadtsprecherin Svenja Anwand auf RNZ-Nachfrage sagte. Ob der oder die Täter ausfindig gemacht wurden und wenn ja, welche Konsequenzen dies für sie hat? "Dazu kann derzeit keine Auskunft gegeben werden", so Anwand. Dabei sei dies "der erste Vorfall in dieser Art", jedoch: "Es gab auch schon Vorfälle, bei denen die Toiletten mutwillig verstopft wurden und die Drückergarnituren abgerissen und in die Toilette geworfen wurden."

Laut Stadtverwaltung geht die jüngste Tat auf die sogenannte "Devious Lick Challenge" mit Ursprung in den USA zurück: Im Rahmen des – frei übersetzt – "hinterhältigen Coups" stahlen Schüler zunächst nur Utensilien wie etwa Desinfektionsmittel aus ihren Schulen, später prahlten sie im Internet per Video auf Tik-Tok mit ihrer "Beute". Doch inzwischen mehren sich auch aus ganz Deutschland Meldungen über gelegte Feuer an Schulen, in Würzburg wurden in der Folge bereits sieben Schüler verletzt. Offenbar stiegen auf diesen gefährlichen Trend nun auch Schüler in Eppelheim auf. "Bitte lasst Euch nicht darauf ein!", wird Rathauschefin Rebmann in einer Mitteilung zitiert: "Unter Umständen sterben sogar Menschen oder werden schwer verletzt." Zudem ruft sie Eltern dazu auf, mit ihren Kindern über diese "unsinnige Challenge und die möglichen Folgen" zu reden.

In Obrigheim war vergangene Woche die Polizei samt Spezialeinsatzkommando angerückt, nachdem vermutlich ein Mädchen "einen Schriftzug mit einer Gewaltandrohung" in einer Toilette der dortigen Schule angebracht hatte. Zudem waren Kinder mit einer Waffe gesehen worden, die sich später als Spielzeug herausstellte.