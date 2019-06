Nußloch. (cm) "Tadeusz" ist ein neugieriger und mutiger Zeitgenosse. Am späten Sonntagabend erkundete der Siebenjährige sein neues Zuhause in einer Nußlocher Wohnung und sorgte für einen Einsatz der Tierrettung und Feuerwehr. Fünf Helfer waren notwendig, um den Kater aus einem schmalen Spalt zu befreien.

"Da hing er drin und hat große Augen gemacht", erzählt die 64-jährige Nußlocherin, die "Tadeusz" erst am Sonntag aufgenommen hat. Der Vierbeiner hatte sich in seinem bisherigen Zuhause mit einem anderen Kater in die Wolle gekriegt. "Er hat sich in der Wohnung umgeguckt und sich in mehrere Ecken gesetzt", erzählt die Nußlocherin. Doch auf einmal war er weg.

Der Kater der Rasse "Maine Coon" war durch einen nur sieben Zentimeter schmalen Spalt zwischen Wand und Einbauküche gekrochen, wo er dann festhing. Nur der Schwanz war gerade noch zu sehen. "Ab und zu hat er sich bewegt", erzählt die Nußlocherin, die nach einiger Zeit Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar alarmierte. Dieser erkannte recht schnell, dass er den Kater alleine nicht befreien kann. Die Feuerwehr rückte mit vier Mann an und demontierte die Küche teilweise.

Nach über vier Stunden war "Tadeusz" gegen 2 Uhr endlich befreit. Der Kater blieb unverletzt. Nun ist er erst einmal wieder bei seinem vorherigen Frauchen und wartet auf ein neues Zuhause. Denn es besteht die Befürchtung, dass er noch einmal durch den Spalt kriecht.