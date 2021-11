Leimens Stadtkern aus der Vogelperspektive: im Vordergrund der Rathausparkplatz mit den Autos und dem angrenzenden historischen Rathaus, rechts daneben die Turmschule mit ihrem asphaltierten Hof, an den rechts das helle Musikschulgebäude mit dem dunklen Dach grenzt. Foto: ap88

Von Thomas Frenzel

Leimen. Vierundvierzig. In Ziffern: 44. Das ist das neue Maß der Dinge, wenn es um die öffentliche Tiefgarage unterm Turmschulhof am Rathausplatz geht. Die 105 Stellplätze, die inklusive privater Stadthausgarage während der vergangenen Jahrzehnte stets als unverzichtbar für dieses Abstellangebot im Herzen Leimens galten, sind raus aus der Planung. So beschloss es der Gemeinderat mit der klaren Stimmenmehrheit von CDU, SPD, FW und OB. Die GALL war dagegen, weil sie schon immer gegen die Tiefgarage war. Und die FDP winkte ab, weil sie mit diesem drastischen Stellplatzabbau nicht einverstanden war.

Rein formal ging es um die Beauftragung des Heidelberger Architekturbüros ap88 sowie eines weiteren Fachbüros, die bisherige Grobplanung für die Tiefgarage bis zur Bauantragsreife fortzuführen. Die hatte Uwe Bellm von ap88 kurz dargestellt. Die von der Ratsmehrheit befürwortete Variante 3 mit den besagten 44 Stellplätzen – hinzu kommen 13 private unter dem angedockten Stadthaus – hat ihre Zu- und Abfahrt in der Hohen Gasse. Dies galt auch für die anderen Garagenvarianten. Der dortige Bau der Musikschule, nur zu gerne als "Pavillon" bezeichnet, muss der Garagenzufahrt weichen. Das sorgte bei der gemeinderätlichen Diskussion für einen Nebenkriegsschauplatz (siehe weitere Hintergrund).

Hintergrund Bei der Tiefgarage gibt es unterschiedliche Auffassungen An der geplanten Tiefgarage unterm Hof der Turmschule scheiden sich die Geister. Dem 12-zu-8-Mehrheitsbeschluss war eine durchaus kontroverse Diskussion vorausgegangen. Nun kann aber die detaillierte Planung vorangetrieben werden (siehe weitere [+] Lesen Sie mehr Bei der Tiefgarage gibt es unterschiedliche Auffassungen An der geplanten Tiefgarage unterm Hof der Turmschule scheiden sich die Geister. Dem 12-zu-8-Mehrheitsbeschluss war eine durchaus kontroverse Diskussion vorausgegangen. Nun kann aber die detaillierte Planung vorangetrieben werden (siehe weitere Artikel). > OB Hans D. Reinwald: Nach über drei Jahrzehnten des Diskutierens müsse endlich eine Entscheidung her, "dafür sind wir gewählt". Wie das geplante Stadthaus basiere auch die Tiefgarage auf Bürgerwunsch. Politik sei immer "die Kunst des Kompromisses", das gelte auch bei der Zahl der Stellplätze. Die Investition trage dazu bei, "dass Leimen attraktiver wird". > Richard Bader (CDU): "Die Bürger erwarten, dass es endlich vorwärts geht und der Schandfleck am Rathaus verschwindet." Die 44 Stellplätze bildeten ab, "was wir brauchen". Mit zusammen 4,7 bis 5,5 Millionen Euro sei die Kostenschätzung weit gefasst. Nicht hinzurechnen dürfe man bei der Tiefgarage die anders gelagerten Maßnahmen für die Musikschule und die Schulerweiterung. > Ralf Frühwirt (GALL): Von anfänglich 30.000 Euro hätten sich die Kostenschätzungen pro Stellplatz auf inzwischen 85- bis 100.000 Euro vervielfacht. Das sprenge jeglichen Kostenrahmen. Dabei sei die Tiefgarage "wohl gar nicht nötig": Die nahe Georgi-Tiefgarage habe noch nie "Besetzt" gemeldet und stehe halb leer. Eine Tiefgarage sei die teuerste Art, Fahrzeuge unterzustellen. Und weil immer wieder vom Bürgerwunsch geredet werde: Gerne mache man die Tiefgarage zum Gegenstand eines Bürgerentscheids, an den man sich dann auch halte. > Klaus Feuchter (FDP): "Wir wollen die Tiefgarage" und zwar die große, so diese – auch mit Fördermitteln – bezahlbar sei. Noch bis vor Kurzem hätten die Experten 80 bis 100 Stellplätze gefordert, jetzt auf einmal reichten 44 Stellplätze: "Da passt etwas nicht." Rechne man alle Kosten zusammen, die schon jetzt mit dieser "erdüberschütteten Parkpalette" verbunden seien, dann falle der Mehraufwand für die größere Garage nicht sehr ins Gewicht. Sei die jetzige Planung erst einmal verwirklicht, lasse sich nichts mehr erweitern. > Mathias Kurz (FW): "Was wir unbedingt wollen, ist das Stadthaus; das hat Priorität 1." Die Bürger wollten, dass der Schandfleck am Rathaus endlich verschwinde. Zugegebenermaßen sei eine größere Tiefgarage "charmanter". > Peter Sandner (SPD): Der Gemeinderat habe stets auf den Finanzierungsvorbehalt gepocht, jetzt sei auf 44 Stellplätze abgespeckt worden – auch aus technischen Gründen. Der ernsthafte Wille zum Bau sei da. Entscheidend sei die Zentralität des Parkangebots; das spreche gegen vielleicht günstigere Parkdecks am Rande der Leimener Stadtmitte. Und "offene Parkdecks neben dem Schulhof wären die schlechteste Lösung". > Nathalie Müller (CDU): Fehlende Wohlfühlqualität, Kaufkraftabfluss, Leerstände und nicht genutztes Entwicklungspotenzial seien die Folgen des 30-jährigen Stillstands. All das fehle bei der Diskussion über die Kosten. Die Tiefgarage diene der Ertüchtigung des kompletten Gebiets. (fre)

[-] Weniger anzeigen

Die Variante 3 reduziert die Tiefgarage auf eine einzige Parkebene. Wie bei der ebenfalls von ap88 geplanten Tiefgarage unter dem Heidelberger Ebertplatz ist die Garagendecke deutlich stärker ausgelegt. Das ersetzt Stützpfeiler und erlaubt schräg angelegte und damit besser anfahrbare Stellplätze. Zwei Treppenhäuser entlang der Bürgermeister-Lingg-Straße – plus eines im Stadthaus – stellen die Verbindung zum Straßenniveau her.

Entscheidend ist aber auch anderes: Der bestehende Turmschulhof wird, dort wo er an die bestehenden Schulgebäude grenzt, tiefergelegt. Das Kellergeschoss erhält so Tageslicht. Ebenfalls Tageslicht soll das dann erhöht angrenzende Parkgeschoss erhalten, das oben auch mit Bäumen begrünt werden soll. Die Tieferlegung des Schulhofs bedingt zusätzliche Maßnahmen. Die bislang in diesen künftigen Hofbereich ragende unterirdische Heizzentrale der Schule muss genauso verlegt werden wie eine Trafostation, die neben der Tiefgarage und dem Stadthaus auch für die unweit gelegene Georgi-Tiefgarage gebraucht wird.

Die Grafik zeigt die geplante Platzierung der Tiefgarage. Grafik: ap88

Das Problem dabei: Viele der hier schon angedeuteten Kosten sind in der Grobschätzung der Tiefgarage mit ihren 1650 Quadratmetern Bruttogrundfläche nicht enthalten. Allein für den Garagenbau schätzt Bellm eine Summe von 2,4 bis 2,7 Millionen Euro. Eine weitere gute Million veranschlagt er für garagenbegleitende Maßnahmen wie archäologische Voruntersuchung, Abbrucharbeiten und Stützmauern entlang der Bürgermeister-Lingg-Straße.

Hinzu kommen die Schulhofgestaltung, die Verlegung der Trafostation und eine mögliche Ausstattung der Tiefgarage mit E-Ladestationen, was – Stand heute – ebenfalls eine knappe Million beanspruchen dürfte. Noch gewichtiger, auch finanziell, ist indessen eine offene Frage, die Architekt Bellm ebenfalls anriss: Was soll außer der Garagenzufahrt an der Stelle der abzureißenden Musikschule entstehen? Je nach Planung müsste dann wegen der Statik die Garagenzufahrt stärker dimensioniert werden.

Dass es hier insgeheim schon Überlegungen gibt, belegen die präsentierten Planzeichnungen für die Tiefgarage. Dort ist immer wieder ein großer Erweiterungsbau für die Schule vermerkt, der deutlich höher als die jetzige Musikschule ausfällt und tiefer in das Schulhofgelände hineinreicht. Die Kosten für diese Erweiterung und die Kosten für die erwähnte Verlegung der schulischen Heizzentrale sind noch an keiner Stelle aufgelistet.