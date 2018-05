Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Das Goldene Buch der Stadt ist mit Thomas Lurz um einen prominenten Namen und herausragenden Schwimmathleten reicher. Neben seinen Grüßen schrieb Lurz auf die für ihn vorbereitete Seite: "Vielen Dank für den tollen Tag in Eppelheim! Tolles Schwimmbad!" Unzählige Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften hat Thomas Lurz in seiner aktiven Laufbahn gewonnen. Sie zeugen von einer herausragenden Karriere als Freiwasserschwimmer auf langen Freistilstrecken.

Neben seinen zwölf WM-Titeln sicherte sich der sympathische Athlet, der seine aktive Laufbahn vor drei Jahren beendete, auch Olympia-Bronze 2008 in Peking und Olympia-Silber 2012 in London jeweils über die zehn Kilometer Distanz. Jetzt besuchte Deutschlands erfolgreichster Schwimmer die Schwimmgemeinschaft (SG) Poseidon Eppelheim - und zwar aus gutem Grund: Der heute 38-Jährige hat für ein Vorbereitungstraining im Gisela-Mierke-Bad für Schwimmathleten mit geistiger Behinderung die Schirmherrschaft übernommen. Bei der Gelegenheit traf er Bürgermeisterin Patricia Rebmann und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Teilnehmer zu diesem exklusiven Schwimmworkshop waren aus ganz Deutschland nach Eppelheim gereist, um sich auf die Wettkämpfe bei den "Special Olympics Deutschland" vorzubereiten, die in diesem Jahr vom 14. bis 18. Mai für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Kiel stattfinden.

Auch Wettkampfathleten der SG Poseidon werden mit acht Einzelstarts und zwei Staffeln dabei sein. Die SG Poseidon fördert mit seinem Kooperationspartner "Pro Down Heidelberg" und dem Projekt "Mittendrin im Schwimmverein" von Projektleiter Thomas Kreuzer die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen.

Ziel ist es, jungen Menschen mit Handicap und insbesondere mit geistiger Behinderung, Schwimmen beizubringen und sie aktiv in das Vereinsleben zu integrieren. In ihrem Grußwort bedachte Bürgermeisterin Patricia Rebmann die bestehende Kooperation und das Projekt "Mittendrin im Schwimmverein" mit viel Lob. Der Schwimmverein schaffe dadurch eine Grundlage, die es jungen Menschen mit Handicap möglich macht, erfolgreich einen Sport auszuüben und an den "Special Olympics" teilzunehmen.

"Kinder mit Down-Syndrom brauchen zum Erlernen mancher Dinge etwas länger. Hier im Schwimmverein wird dies erkannt und auch anerkannt", betonte Rebmann. Von der Wassergewöhnung bis zum erfolgreichen Wettkampfschwimmen sei für die Kinder und Jugendlichen alles möglich. "Dieses aktive Miteinander ist in unserer Gesellschaft noch immer nicht selbstverständlich", meinte sie.

Umso mehr freute es das Stadtoberhaupt, dass mit Diplom Sozialpädagoge Thomas Lurz ein herausragender Schwimmer, Sportbotschafter und Vorbild im Sport nach Eppelheim gereist war, um für das Vorbereitungstraining die Schirmherrschaft zu übernehmen, sein Wissen weiterzugeben und die Teilnehmer für die Wettkämpfe in Kiel zu motivieren. Bei einer Fragerunde, die von Rainer Schwenn vom "Mittendrin im Schwimmverein" Projekt-Team geleitet wurde, konnten die aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmer Fragen an den erfolgreichen Olympioniken und Rekordweltmeister stellen.

Sie erfuhren dabei, dass Thomas Lurz im Alter von sieben Jahren mit dem Schwimmen begonnen hat. Ein Jahr später hat er bei einem Schwimmwettbewerb seine erste Silbermedaille gewonnen. Seitdem sei der Sieg seine Motivation und sein Ziel gewesen. "Man kann nur gewinnen, wenn man regelmäßig trainiert", so Lurz. "Denn im Training werden die Grundlagen für Erfolge geschaffen." Seinen Eltern und seinem Trainer ist er bis heute dankbar für ihre Unterstützung und ihren Nachdruck, das Training nicht zu vernachlässigen.