Meckesheim/Neckargemünd. (lew/luw) Die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook hat auch in der Region rund um Heidelberg zahlreiche Reisewillige verunsichert. Die RNZ hat bei zwei Reisebüros nachgefragt, welche Folgen die Nachricht aus Großbritannien für sie am gestrigen Montag hatte.

Beim Reisebüro Nahler in Meckesheim standen am vergangenen Montag die Telefone nur selten still. Mitarbeiterin Christina Jourdan erzählte auf RNZ-Nachfrage unter anderem von einem Kunden, der eigentlich am Mittwoch mit einem über Neckermann gebuchten Condor-Flug verreisen wollte, während ein weiterer Kunde am Freitag einen Flug mit Öger Tours via Sun Express in die Türkei geplant hatte.

In beiden Fällen hatte Jourdan für ihre Kunden schlechte Nachrichten: "Die Buchungen können nicht gewährleistet werden", verwies die Reisebüro-Mitarbeiterin auf eine Bandansage des betroffenen Reiseanbieters. "Momentan weiß noch niemand so richtig, wie es weitergeht", bedauerte Jourdan und verwies Kunden, die bereits gebucht haben, auf den Sicherungsschein, der für Pauschalreisen verpflichtend sei.

Dank diesem soll es zumindest möglich sein, den Reisepreis über die Versicherung zurückzubekommen. Als Reisebüro müsse man mit solchen Aussagen allerdings vorsichtig sein, versprechen wolle sie nichts.

Das Reisebüro Bauder in Neckargemünd berichtet ebenfalls von "extrem verunsicherten Kunden". Inhaber Leopold Lindenau zeigte sich am Montagnachmittag insbesondere enttäuscht vom Krisenmanagement des Londoner Tourismuskonzerns. "Ich muss dazu sagen, dass die Reisebüros im Stich gelassen werden", sagt Lindenau. "Auch für die deutsche Thomas Cook GmbH wurde der Verkauf gestoppt, man kann also auch nichts mehr stornieren oder umbuchen."

Mehr könne man den besorgten Anrufern, die in den nächsten Tagen oder Wochen verreisen wollten, derzeit nicht sagen. Dass auch ein Reisebüro lediglich auf eine Hotline zurückgreifen könne, unter der eine automatische Durchsage zu hören ist, bedauert Lindenau. "Das ist eine sehr bedrückende Situation."

Unter den Kunden des Neckargemünder Reisebüros seien zwei, die derzeit mit Thomas Cook verreist sind. "Wir haben uns erkundigt, bei ihnen scheint alles in Ordnung zu sein", erklärt Lindenau. "Aber wir haben 17 Personen, die in den nächsten zwei Monaten abreisen wollen und denen wir noch nichts sagen können."

Und die wenigen Informationen, die sein Reisebüro weitergeben könne, habe er selbst einholen müssen. "Man wünscht sich einfach nur ein Statement", beklagt Lindenau.

Allgemein ist der Reisebüro-Inhaber bestürzt über die Insolvenz-Nachricht und die Abläufe am gestrigen Montag: "Als Veranstalter war Thomas Cook super, mir kommen fast die Tränen, wenn ich jetzt an das Ende denke", sagt er. "Ich hätte nicht gedacht, dass die Nummer zwei am Reisemarkt so abgefertigt wird."