Bammental. (cm) Die Elsenztalgemeinde ist wieder am Netz. "Die Störung ist behoben", teilte Telekom-Sprecher Nico Göricke auf RNZ-Anfrage mit. Bekanntlich hatte Wasser in einem Telefonkabel zahlreiche Anschlüsse in Bammental lahmgelegt. Der Ausfall betraf nicht nur Telefon, sondern auch Internet. Die umfangreichen Reparaturarbeiten dauerten mehrere Wochen. Die großflächige Störung hatte bereits Ende Dezember begonnen. Ein betroffener Kunde hatte der RNZ von insgesamt über 100 betroffenen Anschlüssen berichtet. Wie viele es genau waren, konnte oder wollte die Telekom auf RNZ-Anfrage nicht verraten.

Das beschädigte Kabel befand sich entlang der Industriestraße und der Wiesenbacher Straße und musste ausgetauscht werden, was sich sehr aufwändig gestaltete. Denn in der vergangenen Woche wurde das Kabel auf beiden Seiten "gespleißt". Das bedeutet: Es mussten Hunderte Kupferadern per Hand miteinander verbunden werden. "Das Kabel wurde am Donnerstagnachmittag instandgesetzt", teilte der Telekom-Sprecher nun mit. Am Freitag hätten noch Restarbeiten vor Ort stattgefunden.

Telekom-Sprecher rät: Stecker des Routers ziehen

"Generell empfehlen wir allen Kunden nach solchen Störungen, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten", so Göricke. "Oft wählt sich das Gerät dann korrekt ein und die Funktionen stehen wieder komplett zur Verfügung." Wenn das nicht helfe, werden die Kunden gebeten, sich an den Service zu wenden. "Dann muss die jeweilige Leitung durchgemessen werden", so der Sprecher. "Unser Service ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter 08 00 / 3 30 10 00 erreichbar." Bei einer Bammentaler Rufnummer allerdings sei noch ein weiterer Fehler auf der Endleitung vorhanden. "Diese Störung werden meine Kollegen vom Service noch beheben", so der Telekom-Sprecher.

Betroffen von der Störung waren nach RNZ-Informationen auch Kunden, die auf dem Heldenberg mehrere 100 Meter entfernt von dem gestörten Kabel wohnen. Dort trat der Ausfall erst vor Kurzem auf. Offenbar war das Wasser immer weiter ins Telefonkabel gezogen, wodurch immer mehr Anschlüsse ausfielen. Bei den Arbeiten wurde zudem eine beschädigte Kabelmuffe entdeckt. Die Beseitigung der Störung hatte sich auch deshalb hingezogen, da nicht sofort gegraben werden konnte. Denn wegen der Sperrung des Krähbuckels Ende des vergangenen Jahres und der damit verbundenen Umleitung durch Bammental führte der gesamte Verkehr von der Bundesstraße B 45 durch die Industriestraße und die Wiesenbacher Straße – und damit entlang des beschädigten Kabels.