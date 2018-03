Neckargemünd. (cm) Was ist der richtige Name für ein Kind? Vor dieser Frage stehen werdende oder frischgebackene Eltern. Aber nicht nur sie, sondern auch Stadträte. In Neckargemünd mussten die Bürgervertreter in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung darüber entscheiden, wie ein neues "Kind" der Stadt heißen soll: nämlich das Gewerbegebiet auf dem früheren Ortho-Gelände an der Bundesstraße 45 am Stadtausgang Richtung Bammental. Bei drei Enthaltungen entschlossen sie sich schließlich einstimmig für "Gewerbepark Am Hollmuth".

Bürgermeister Frank Volk sagte, dass die Namengebung durch die Neuauflage des Stadtplans aktuell geworden sei. Deshalb habe man mit dem neuen Eigentümer des früheren Geländes des Unternehmens "Ortho Clinical Diagnostics", der Firma "Zapf" aus Reichartshausen Kontakt aufgenommen. Zwei Namen habe man verworfen, weil sie nicht eindeutig seien: "Gewerbegebiet an der B 45" und "Gewerbegebiet an der Elsenz". Die Bundesstraße 45 sei mit ihrem Verlauf von Sinsheim bis Wollstädt nördlich von Hanau über 150 Kilometer lang und ein Gewerbegebiet mit diesem Namen gebe es schon bei Darmstadt. Auch die Elsenz sei mit einer Länge von über 50 Kilometern und dem Verlauf durch mehrere Orte nicht geeignet. Zudem habe die Firma Zapf von Flussnamen generell abgeraten, da potenzielle Mieter oder Käufer die Nähe zu Flüssen wegen der Hochwassergefahr eher scheuen.

Der Name "Gewerbepark Am Hollmuth" - benannt nach dem angrenzenden Bergrücken - sei jedoch unverwechselbar, meinte Volk. Er habe einen direkten regionalen Bezug und verweise auf die genaue Lage, da auch der angrenzende Tunnel diesen Namen trage.

"Bei einem Namen mit der B 45 weiß aber jeder, wo es liegt", entgegnete Anne von Reumont (CDU). Dies sei nicht zu unterschätzen. Den Namen "Hollmuth" fand sie sogar "irreführend". "Wer aber dorthin fährt, kennt die Adresse", erwiderte Walter Berroth (SPD). Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) signalisierte Zustimmung, war aber nicht begeistert.

Nach dem Auszug der Firma "Ortho" im Jahr 2016 hat die Firma "Zapf Projekte" das Gelände neu entwickelt. Für die bestehenden beiden markanten weißen Gebäude sind bereits neue Mieter wie die SRH und die Heidelberger Medizintechnik-Firma "endocon" gefunden. Einen ersten Rückschlag gab es allerdings schon: Für die von "Baum Retec" genutzten Flächen sollen nach der Insolvenz des auf Technologien für Sehbehinderte spezialisierten Unternehmens ein oder mehrere neue Mieter gefunden werden. Auf dem angrenzenden freien Areal Richtung Bammental wollen die Firmen "Pabst Metallbau", die von Bammental wieder zurück nach Neckargemünd zieht, und "endocon" bauen. Und auf dem Grundstück Richtung Stadtzentrum will "Edeka" einen neuen Supermarkt errichten.