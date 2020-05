Von Christiane Barth

Bammental. "Das, was die mit mir gemacht haben, muss verbreitet werden", meint Judith Freeman. Die 67-Jährige hat ein neues Buch geschrieben, zehn Jahre, nachdem sie ihr erstes Buch herausgebracht hat. Beherrschendes Thema: Depression und ihr Dank an die richtige Therapie – und die Liebe.

"Augen, die nur Schönes sehen wollen, sind für Wirklichkeit und Wahrheit blind": Dies ist ein Zitat ihres Vaters, das die Autorin ihrem 330 Seiten starken Buch vorangestellt hat. Und eine Erkenntnis, die in Jahrzehnten gewachsen ist und bei deren Reifungsprozess viele Schluchten zu überwinden waren. Oft musste die heute lebensfrohe und zuversichtliche Frau in den Abgründen der Seele verweilen.

Sie könnte wohl eine Enzyklopädie der Psychopharmaka schreiben, hat sich jedoch zu einem "Tagebuch meiner Heilung" entschlossen. Schon in jungen Jahren schlitterte die Bammentalerin in Depressionen, machte Bekanntschaft mit mehreren Therapieansätzen und psychiatrischen Kliniken. In ihrem druckfrischen Buch berichtet sie von der Genesungsphase zwischen 2015 und 2018, von ihren Gedanken und Gefühlen, von einer Zeit der Ordnung und Neuorientierung.

Es ist ein sehr persönliches Buch, das Einblicke in die Seele einer Frau gewährt, die die tiefen Kerben in ihrer Psyche nicht mehr mit Medikamenten notdürftig kitten will. Es sind Kerben, in die sie immer wieder hineinstürzt und die mit Chemie nur ein wenig nebulöser werden. "Alles aufschreiben, das ist meine Chance", wird ihr beim Therapiegespräch klar. Das Buch wird auch eine Familiengeschichte und gewährt Rückblicke ins Heidelberg der Flower-Power-Zeit, wohin es Judith nach ihrem Selbstmordversuch verschlägt, wo sie in der Kneipe "Lupe" jobbt und wo sie in der Schiffsgasse ein kleines Zimmer hat.

Ihre Wurzeln in Sigmaringen, wo sie in einer bäuerlichen Großfamilie aufwuchs, verlässt sie fürs Studium in Heidelberg. Doch die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Auch die Gegenwart ist schwer zu ertragen: Sie flüchtet erneut, weil sie von einer ihrer Schwestern, bei der sie vorübergehend unterkommt, fortgejagt wird. Sie landet bei einem Ägypter, den sie in einer Bar kennengelernt hat und der in einem Zimmer oberhalb des "Wienerwald" lebt. Dort pinkelt er ins Waschbecken und spritzt sich Rauschgift ins Bein. Den Mann trifft sie später wieder: als ihren behandelnden Arzt. Doch das wird ihr erst später klar. Sie bewegt sich im Nebel.

Das Tagebuch ist in nüchterner Sprache geschrieben, viele Informationen stecken zwischen den Zeilen. Freemans Rückblicke mischen sich mit aktuellen Berichten über die Reduktion der Psychopharmaka, einen Weg, den sie im Jahre 2015 eingeschlagen hat und der schließlich zur Heilung führte. "Vergangenes kommt mir hoch, häppchenweise, das ist meine Chance", schreibt sie. Sie will das festhalten, was aus den Tiefen ihrer Seele emporsteigt und es nicht länger für eine trügerische Scheinstabilität opfern: "Ich erinnere mich, erlebe alles gefühlsmäßig".

Den Leser lässt sie teilhaben an der Rekonstruktion ihres Lebenspuzzles, dessen Einzelteile in vielen Ecken ihrer Psyche versprengt waren, von wo sie SOS-Signale sendeten, immerfort. Doch das Buch ist auch ein Zeitfenster in die 70er und 80er der Studentenstadt Heidelberg.

Der Leser erlebt die Gefühle nach, die Judith beim Besuch der Bildersammlung "Schlage die Trommel und fürchte dich nicht" erlebt, einer Wanderausstellung, die 2016 vom Bürgerkreis Sinsheim ausging und die Bilder von – auch erwachsenen – Kindern psychisch kranker Eltern zeigt. Das Buch ist aufrichtig und Zeugnis eines Prozesses, der sich einen Pfad durch ein mit Unkraut überwuchertes Minenfeld ebnet.

Info: Judith Freeman: "Tagebuch meiner Heilung", Books on Demand, ISBN: 978 3750451827; 17,90 Euro.