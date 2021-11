Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Begeisterung hielt sich, gelinde gesagt, in Grenzen. Zumal es völlig egal ist, ob die Menschen vor Ort begeistert sind oder nicht. Denn die Süddeutsche Erdgasleitung wird voraussichtlich bis zum Jahr 2026 in die Region kommen, notfalls auf dem Weg der Grundstücksenteignung. Das war, bei aller Freundlichkeit der Worte, die Botschaft von Rebecca Penno und Maren Raubenheimer. Die beiden Vertreterinnen der Terranets BW GmbH, die als Gasnetzbetreiberin dem Karlsruher Energiekonzern EnBW gehört, sind derzeit auf Tournee durch die Region. Station machten sie jetzt im Gemeinderat von Leimen, das von der Leitungstrasse genauso betroffen ist wie Dossenheim, Eppelheim, Heidelberg oder Meckesheim.

Auch in Leimen ließen die beiden Terranets-Frauen bewusst offen, wo genau die Gasleitung verlegt wird; den exakten Verlauf versuche man im Dialog zu klären. Stattdessen war von einem 600 Meter breiten "Korridor" die Rede. Grundstücksgenau werde das Ganze erst durch den Planfeststellungsbeschluss, der für das Jahr 2024 "erhofft" wird.

Hintergrund Informationen zur Gasleitung Mit mehreren "Infomärkten" in betroffenen Städten und Gemeinden will Terranets BW über die geplante Süddeutsche Erdgasleitung informieren (siehe weiterer Artikel). Vorgestellt werden unter anderem der aktuelle Planungsstand und der vorgesehene Trassenkorridor. Eine Übersicht:

> Leimen: Montag, 8. November, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus am alten Stadttor. > Meckesheim: Mittwoch, 10. November, 19 bis 21 Uhr, Auwiesenhalle. > Spechbach: Montag, 15. November, 19 bis 21 Uhr, Mehrzweckhalle. > Eppelheim: Dienstag, 16. November, 19 bis 21 Uhr, Rudolf-Wild-Halle. > Heidelberg: Donnerstag, 18. November, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus im Stadtteil Emmertsgrund. Weil die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um Anmeldung im Internet unter www.terranets-bw.de/sel-anmeldung gebeten. Es gilt die 3G-Regel und es muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. (CM)

Dass es freilich schon einmal einen genauen Trassenverlauf gegeben hatte, wurde nur angedeutet: Anfang des Jahrtausends hatte es schon einmal eine heftige Diskussion über eine Gastrasse gegeben, die 2006 in einen Planfeststellungsbeschluss gemündet war. Das Terranets-Problem dabei: Die Baugenehmigung war 2016 ausgelaufen. Dessen ungeachtet baut die aktuelle Trassensuche auf der 2006er Genehmigung auf.

Das erklärte die eine oder andere Äußerung von Projektleiterin Raubenheimer. Man versuche, die 120 Zentimeter starke Röhre mit ihrem zehn Meter breiten Schutzstreifen möglichst entlang der vorhandenen Hochspannungsleitungen zu verlegen oder nah an die Landesstraße L 600 zu bringen. Und da neben der L 600-Nordostumgehung von Leimen auch Weinberge liegen, wolle man die Pipeline mit 1,50 Metern auch gerne etwas tiefer verlegen als üblich. Von bestehender Bebauung werde man mindestens 24 oder 25 Meter entfernt sein.

Damit angesprochen waren auch schon einige der Knackpunkte, die Leimen umtreiben. Im Ortsteil Lingental müsse ein größerer Abstand zur Bebauung her, wurde Oberbürgermeister Hans D. Reinwald deutlich. Und bei der Verlegung durch Leimens bestes Rebgelände müssten so viele Rebzeilen wie nur möglich verschont bleiben. Anfang des Jahrtausends, so ist auf der Internetseite von Terranets nachzulesen, war in Bezug auf die wieder aktuell werdende Leimener Variante der damaligen Trassenplanung noch von einer Existenzgefährdung örtlicher Weinbaubetriebe die Rede gewesen.

Nicht allein Mathias Kurz (FW) fand denn auch, dass sich ob des "heftigen Eingriffs in die Natur" die Freude der Bürgerschaft in sehr kleinen Grenzen halte. Natalie Müller (CDU) vom Weingut Adam Müller nannte "nicht erquicklich, was da auf uns zurollt". Abgesehen davon, dass Terranets das Gespräch mit den wirtschaftlich betroffenen Winzern und Landwirten noch nicht gesucht habe, stelle sich einer L 600-nahen Pipeline-Verlegung ein gewichtiges Hindernis in den Weg: das Naturschutzgebiet des Leimener Steinbruchs, den die L 600 auf einer Brücke quert.

