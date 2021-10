Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa/lew) Das Sturmtief "Ignatz" ist am frühen Donnerstagmorgen über die Region hinweggefegt. Die teils orkanartigen Böen hinterließen mancherorts deutliche Spuren, sodass die Feuerwehren beim Aufräumen alle Hände voll zu tun hatten.

> In Bammental hatte die Feuerwehr über den Tag verteilt insgesamt acht Sturmeinsätze, wie Kommandant Timo Winkelbauer berichtete. Der erste um 8.10 Uhr war der Kurioseste: Im Seniorenheim Föhrenbach im Hermann-Löns-Weg gab es einen Feueralarm. "Offenbar sind in dem entsprechenden Zimmer bei geöffnetem Fenster Luftpartikel derart aufgewirbelt worden, dass der Rauchmelder ausgelöst wurde", erklärte Winkelbauer. Wirklich "ernst" war es dagegen in der Hauptstraße. Im hinteren Bereich, nicht in der eigentlichen Durchgangsstraße, hatte ein größerer Baum einen Zaun sowie einen abgestellten Renault stark beschädigt, der per Bagger befreit werden musste. Ebenfalls ein Auto betroffen war in der Industriestraße; dort war zudem auf Höhe der Schubertstraße laut Winkelbauer Gefahr im Verzug und neben der Bammentaler Wehr auch die Neckargemünder Drehleiter im Einsatz.

In Neckarsteinach verteilte der Sturm derweil Müllsäcke, die der Bauhof einsammelte. Fotos: FFW Leimen/Alex/FFW Bammental/Götz

Dort war ebenso ein größerer Baum vom Sturm umgeweht worden und weitere Äste drohten herunterzustürzen. Am Nachmittag war zudem der Radweg neben der Kreisstraße K 4160 in Richtung Gauangelloch von Sturmschaden betroffen.

> In Dossenheim hatte die Feuerwehr "sturmfrei", also keine Einsätze. "Hansi’s Foodtruck", ein mobiler Essensstand in der Gerhart-Hauptmann-Straße, blieb wegen der Sturmwarnung geschlossen.

> In Eppelheim hatte die Feuerwehr nur einen Einsatz abzuarbeiten: Ein größerer Ast war in der Schillerstraße um kurz nach 10 Uhr auf die Fahrbahn gestürzt, konnte von den Einsatzkräften aber schnell geräumt werden. Sicherheitshalber war die Wache bis 12 Uhr besetzt.

> In Gaiberg war der sonst donnerstags stattfindende Wochenmarkt von der Gemeinde vorsorglich abgesagt worden, die Feuerwehr musste nicht ausrücken.

In Bammental wurde ein Zaun beschädigt. Fotos: FFW Leimen/Alex/FFW Bammental/Götz

> In Heiligkreuzsteinach hatte die Feuerwehr ab 6.30 Uhr mit umgestürzten Bäumen auf den Kreisstraßen K 4122 und 4123, der Landesstraße L 535 sowie diversen innerörtlichen Straßen zu kämpfen. Wie Kommandant Florian Koessler mitteilte, war in der Eiterbacher Ortsstraße ein Baum in eine Freileitung und im Lampenhainer Dellenweg ein weiterer Baum auf eine Garage gestürzt. Dabei seien Dachständer auf Häusern beschädigt worden. Die Folge: Diverse Haushalte waren ohne Strom und Stromversorger Netze BW musste zur Reparatur anrücken.

> In Leimen musste die Feuerwehr zwischen 9 und 10 Uhr drei Einsätze bewältigen. In der Stadtmitte hatten sich Ziegel von einem Dach gelöst, zudem war im Chemnitzer Weg ein Baum auf ein Auto gefallen. Weil sich laut dem stellvertretenden Kommandanten Jochen Michels niemand in dem Auto befand, blieb es zum Glück beim Sachschaden. Ein dritter Einsatz führte nach Gauangelloch, wo sich auf einem Pferdehof eine Plane gelöst hatte.

> In Lobbach ist ein Autofahrer nur knapp einem Unglück entgangen: Wie Feuerwehrkommandant Thomas Geiß mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Landesstraße L 532, als auf Höhe des Golfclubs ein Baum umstürzte. Dieser beschädigte die Seite des Wagens, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Weitere umgestürzte Bäume führten zu weiteren Einsätzen – sowie zur Verbindungsstraße zwischen Waldwimmerbach und Epfenbach: "Weil dort oft was passiert, haben wir sie vorsorglich gesperrt", so Geiß.

> In Mauer wurde der meterhohe "Mauer"-Schriftzug oberhalb des Steinbruchs zur Sicherheit abgebaut. "Der Kerweverein hat ihn heute Morgen umgelegt und ihn gesichert", berichtete Feuerwehrkommandant Patrick Waibel. Sobald die Gefahr gebannt sei, solle er wieder aufgebaut werden. Vom Sturm umgeworfen wurden zwei Bäume in der Sinsheimer und einer in der Waldstraße. Diese wurden von der Feuerwehr zersägt und von der Straße entfernt. Die Sinsheimer Straße musste für rund 20 Minuten gesperrt werden.

> In Meckesheim stürzte laut Feuerwehrkommandant René Faul ein großer Baum auf den Sportplatzweg in Mönchzell. Mit technischem Gerät wurde der Baum zerkleinert und mit einem Radlader abtransportiert. Auf der Landesstraße L 549 in Richtung Eschelbronn lagen zudem weitere größere Äste, die ebenfalls von der Feuerwehr entfernt wurden.

In Neckargemünd wurde eine Werbeanlage beschädigt. Fotos: FFW Leimen/Alex/FFW Bammental/Götz

> In Neckargemünd musste die Kreisstraße zwischen Mückenloch und Neckarhäuserhof voll gesperrt werden. Hier war gegen 8.20 Uhr laut Markus Odenwald von der Feuerwehr ein Auto in einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde niemand. Insgesamt wurden bis 11.30 Uhr zwölf Einsätze im Stadtgebiet abgearbeitet. Bauzäune und Bäume waren umgestürzt sowie Ziegel von Dächern gefallen. Betroffen waren alle Ortsteile. Die Kreisstraße zwischen Dilsberg und Langenzell war durch einen umgestürzten Baum blockiert. In Dilsberg stürzte ein Baum in eine Stromleitung.

> In Neckarsteinachsollten die gelben Säcke mit Verpackungsmüll abgeholt werden, doch der Wind verteilte sie in der Stadt. Der Bauhof sprang laut Bürgermeister Herold Pfeifer ein und sammelte mit der Müllabfuhr die teilweise aufgerissenen Säcke ein. Für die Aktion gab’s viel Lob, unter anderem von Alexander Götz, der mit seiner Frau das Geopark-Café in der Altstadt betreibt. "Es ist aber eigentlich nicht mehr vertretbar, Müll in Plastiksäcke zu packen", meint er. Die Feuerwehr hatte laut Stadtbrandmeister Sven Schmitt nur einen Einsatz gegen 12 Uhr: Auf dem Radweg nach Schönau mussten fünf umgestürzte Bäume beseitigt werden.

> In Nußloch wurde die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr zur Bundesstraße B 3 gerufen. Hier waren laut Kommandant Bernd Rensch in Fahrtrichtung Wiesloch mehrere Büsche und Bäume auf die Straße gestürzt. Der Berufsverkehr in Richtung Wiesloch kam während der Beseitigung durch die Feuerwehr für etwa eine Stunde komplett zum Erliegen. "Es hat sich ein Riesen-Stau gebildet", so Rensch.

> In Schönau fielen "mehrere starke Äste" auf die Verbindungsstraße zwischen Schönau und Altneudorf, wie Abteilungskommandant Dirk Happes berichtete. Der Einsatz gegen 8.30 Uhr sei recht schnell abgeschlossen gewesen.

> In Wilhelmsfeld musste die Wehr gegen 11 Uhr ausrücken: Im Pfarrwaldweg stürzte ein, so Kommandant Denis Bertich, zum Glück nur kleiner Baum um.

> In Sandhausen, Spechbach und Wiesenbach blieb der Sturm ohne Folgen.