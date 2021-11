Inge Hess verschönert in Absprache mit dem Netzwerkbetreiber Syna die Stromverteilerkästen in Leimen. Für ihre Initiative sucht sie noch Mitstreiter. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Leimen. In ihrem Korb hat Inge Hess alles, was sie zur Verschönerung von Leimens Stromverteilerkästen braucht: Spraydosen mit verschiedenen Farben, Schablonen, Schriftzüge, Werkzeug, Tesafilm und sonstige Utensilien, die ihr die kreative Gestaltung erleichtern. Die aufmerksame RNZ-Leserin kam durch Berichte aus anderen Gemeinden auf die Idee, die Stromkästen im Stadtgebiet mit Farben und Motiven zu verschönern.

Die oft verschmutzten und mit Farbschmierereien übersäten "Schränke" an Gehwegen und Straßen sind kein schöner Anblick, findet die 80-Jährige. Als Mitglied der bürgerschaftlichen Initiative "Leimen legt los" war sie dieses Anblicks überdrüssig und machte "Nägel mit Köpfen": Sie setzte sich mit der in Leimen für die Stromkästen zuständigen Netzgesellschaft Syna in Verbindung und bekam "grünes Licht" für die gestalterische Aufwertung.

"Ich habe eine Auswahl an Motiven vorgelegt und dafür die Zustimmung bekommen", erzählt Hess, die gerne kreativ ist. Motivideen zur Gestaltung von Stromkästen hat die gebürtige Leimenerin genug. "Mir fällt jeden Tag etwas Neues ein", sagt sie. Viele Schablonen, die sie verwendet, fertigt sie zu Hause. "Es gibt auch im Internet schöne Anregungen", weiß Hess, die bei der Anfertigung von Schriftzügen von ihrer Enkeltochter unterstützt wird. Die Materialien zur Vorbehandlung der Stromkästen und die Farbdosen kauft sie im Baumarkt.

Die Leimenerin, die erst kürzlich ihren 80. Geburtstag feierte, macht das ehrenamtlich und zahlt auch alle Auslagen selbst. "Entweder mache ich etwas und zahle es auch, oder ich lasse es bleiben", ist die Devise der engagierten Seniorin, die in Leimen zu den "bekannten Gesichtern" gehört. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie einen Gastro- und Cateringservice. Mehr als 40 Jahre war sie ehrenamtlich im Partnerschaftsverein Leimen-Tinqueux aktiv und dadurch bei jeder Weinkerwe präsent. Außerdem unterstützte sie ihre Schwägerin Helene Weber, Leimens bereits verstorbene Ehrenbürgerin, bei der Umsetzung vieler sozialer Projekte.

Dass Inge Hess Leimen sehr am Herzen liegt, ist kein Geheimnis. In ihrer Heimatstadt gebe es viele Schmuddelecken, die man aufwerten könnte, meint sie und findet: "Jeder sollte vor seiner Tür schauen, was er verschönern kann." Momentan noch im Alleingang gestaltet die 80-Jährige die Stromverteilerkästen in Leimen-Mitte, wie beispielsweise am Gehweg im Beintweg oder an der Heltenstraße in Höhe des Fußgängerüberwegs. "Ich habe keine festen Tage, wo ich das mache, sondern richte mich nach dem Wetter", erzählt die Seniorin.

Inge Hess wünscht sich für die Stromkästen-Aktion noch engagierte Mitstreiter. "Ich hätte gerne ein paar Leute dabei, die kreativ sind und malen können." Denn auch die Ablagekästen der Deutschen Post könnten eine Aufwertung vertragen, findet sie.

Info: Wer Inge Hess bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Leimen unterstützen möchte, kann sich mit ihr unter Telefon 01 74 / 6 10 24 47 in Verbindung setzen.