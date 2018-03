Bammental/Meckesheim/Neckargemünd/Wiesenbach. (rnz) Am Donnerstagmittag ist um 12.32 Uhr in Teilen von Bammental, Meckesheim, Neckargemünd und Wiesenbach der Strom ausgefallen. Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, war ein Kabelfehler die Ursache.

Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle den Großteil aller Betroffenen nach 38 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 13.40 Uhr waren alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. Die Reparatur wird von Syna-Mitarbeitern vor Ort durchgeführt.