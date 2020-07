Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Landesinnenminister Thomas Strobl wähnte sich bei seinem innerhalb weniger Wochen wiederholten Besuch im Erholungsort "ganz knapp neben dem Paradies". Einerseits angesichts des idyllisch gelegenen, sich sanft schwingenden grünen Eiterbachtals. Andererseits beherrschten den auch für das Digitale zuständigen Minister aufgrund der aus dem Sandhaufen ragenden Glasfaserkabel jede Menge Glückshormone. Deshalb schritt er später voller Tatendrang zu dem angehäuften Sandberg, um mit vielen Mitstreitern den Spatenstich zu leisten, den gerade Eiterbach nun in eine "Gigawelt" befördere, mit der "weltbesten Technologie" versorge und dabei den Gesamtort mit seiner "Vorreiterrolle" zu einer beispielhaften Infrastruktur führe.

Eines blieb dem 60-Jährigen dabei allerdings verwehrt: Er durfte nicht seinem Techniktrieb nachkommen, um ein wenig den Kleinbagger für den etwa 7,5 Kilometer langen Graben zur Glasfaserkabelverlegung zu bewegen. Denn diese versorgt dann rund 220 Haushalte mit einem kostenlosen Internet-Hausanschluss, erklärte Landrat Stefan Dallinger. Immerhin stieß Strobl mehrfach den Spaten in den Sand, um die Fotografengilde zufrieden zu stellen.

Eines betonte der CDU-Landesvorsitzende vor der Aktion noch: Man spüre jetzt ganz deutlich "den Puls der Zeit" und befinde sich "an der Spitze des Fortschritts". Gerade die "zukunftsorientierte Idylle" Eiterbach erhalte durch die Conora-Pandemie einen Innovationsschub. Der einstige langjährige Bundestagsabgeordnete attestierte dem Rhein-Neckar-Kreis und Heiligkreuzsteinach zudem ein stets wachsames Auge, um als erste an immense Fördergelder zu gelangen. "Wo andere noch planen, steht bei Ihnen schon der Bagger", sagte er. Da aber auch Baden-Württemberg "auf dem ersten Platz bei der Bundeskohle" stehe, wandte er sich direkt an die anwesenden und für den Kreis zuständigen Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (CDU) und Hermino Katzenstein (Grüne): Diese bat er um Schützenhilfe, im Nachtragshaushalt für weitere 500 Millionen Euro zu stimmen, "damit wir wichtige Impulse im ganzen Bundesland setzen zu können".

Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl verglich den erst durch Bundes- und Landesfördermittel ermöglichten Ausbau mit Glasfaserkabeln und die kostenlosen Hausanschlüsse mit "einem Sechser im Lotto". Diese optimalen Bedingungen erwartete sie natürlich auch für die Gesamtgemeinde. "Ich darf nicht nur Ihnen versichern, dass jeder Euro bei uns gut angelegt ist", wandte sich Pfahl direkt an Strobl und erntete von ihm dafür die Geste eines erhobenen Daumens.

Jene Haltung untermauerte ebenfalls der Landrat. Eiterbach erhalte nun das "schnellste Internet der Welt", und er sparte nicht mit Lob gegenüber allen Beteiligten. "Bald gehören alle 54 Gemeinden im Kreis zu den schnellsten Internetnutzern in ganz Deutschland", erklärte er. Dafür machte er die "Initiative der gesamten kommunalen Familie" mit verantwortlich, abgesehen von dem richtungsweisenden Händchen eines Ministers, "der diese Hybridförderung umsetzen konnte".

Dieses Lob klang noch beim Umtrunk mit deftigem Odenwälder Teller in der "Krone" bei allen Beteiligten nach. An der Spitze auch die "Macher" des Zweckverbands "High-Speed-Netz Rhein-Neckar", der operative Leiter Thomas Heusel und Geschäftsführer Peter Mülbaier, die Vertreter von Netcom BW sowie der ausführenden Baufirmen und nicht zuletzt die Gemeinderäte aller Fraktionen im Ort.